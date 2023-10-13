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"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС

"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС - 13.10.2023 Украина.ру

"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС

На днях Нетаньяху заявил, что украинская военная техника была у границы Израиля еще летом, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза

2023-10-13T18:48

2023-10-13T18:48

2023-10-13T18:51

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13 октября в Нью-Йорке состоялось созванное по инициативе России заседание ООН, посвященное вопросу западных поставок вооружения Киеву.В своем выступлении Небезня прокомментировал высказанные ранее обвинения в адрес России в поставках оружия ХАМАС. По его словам, Ближний Восток получал переданное Западом Украине оружие посредством коррупционных схем.Он подчеркнул, что сам факт попадания оружия с Украины на Ближний Восток через хорошо известные коррупционные схемы еще в понедельник подтвердил "представитель киевского режима, инициативно попытавшись свалить ответственность за это на Россию"."Но на воре, как известно, и шапка горит", – добавил Небезня.10 октября Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

совбез оон, новости, новости украины, хамас