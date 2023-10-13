https://ukraina.ru/20231013/1050167867.html
"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС
"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС - 13.10.2023 Украина.ру
"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС
На днях Нетаньяху заявил, что украинская военная техника была у границы Израиля еще летом, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза
2023-10-13T18:48
2023-10-13T18:48
2023-10-13T18:51
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13 октября в Нью-Йорке состоялось созванное по инициативе России заседание ООН, посвященное вопросу западных поставок вооружения Киеву.В своем выступлении Небезня прокомментировал высказанные ранее обвинения в адрес России в поставках оружия ХАМАС. По его словам, Ближний Восток получал переданное Западом Украине оружие посредством коррупционных схем.Он подчеркнул, что сам факт попадания оружия с Украины на Ближний Восток через хорошо известные коррупционные схемы еще в понедельник подтвердил "представитель киевского режима, инициативно попытавшись свалить ответственность за это на Россию"."Но на воре, как известно, и шапка горит", – добавил Небезня.10 октября Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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совбез оон, новости, новости украины, хамас
Совбез ООН, Новости, Новости Украины, ХАМАС
"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС
18:48 13.10.2023 (обновлено: 18:51 13.10.2023)
На днях Нетаньяху заявил, что украинская военная техника была у границы Израиля еще летом, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза
13 октября в Нью-Йорке состоялось созванное по инициативе России заседание ООН, посвященное вопросу западных поставок вооружения Киеву.
В своем выступлении Небезня прокомментировал высказанные ранее обвинения в адрес России в поставках оружия ХАМАС. По его словам, Ближний Восток получал переданное Западом Украине оружие посредством коррупционных схем.
"Показательно, что на днях израильский премьер Нетаньяху заявил, что переданное Западом на Украину оружие появилось у границ Израиля еще летом 2023 года", – постпред РФ при ООН.
Он подчеркнул, что сам факт попадания оружия с Украины на Ближний Восток через хорошо известные коррупционные схемы еще в понедельник подтвердил "представитель киевского режима, инициативно попытавшись свалить ответственность за это на Россию".
"Но на воре, как известно, и шапка горит", – добавил Небезня.