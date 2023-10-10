Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленской посчитал очень простым вопрос о том, кто стоит за действиями ХАМАС в Израиле. Ответ на него он дал 10 октября в ходе пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
По мнению украинского политика, за палестинской группировкой стоит тот, кто поддерживает палестинское движение ХАМАС – не только оружием, но и другими способами, в том числе информационно.
"Поддерживает публично, поддерживает оружием - не один день, это происходит долгое время", - уточнил Зеленский.
"А также в социальных сетях – можете посмотреть по сетям, в социальных сетях – кто даёт соответствующие сигналы. Вот и всё. Мы полагаем, что Россия – одна из тех, кто помогал и стоит за такими соответствующими действиями", - добавил он.
Накануне, 9 октября Зеленский уровнял Россию и ХАМАС. Он сделал это в выступлении на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.
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