https://ukraina.ru/20231010/1050065888.html

Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети

Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети - 10.10.2023 Украина.ру

Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети

Владимир Зеленской посчитал очень простым вопрос о том, кто стоит за действиями ХАМАС в Израиле. Ответ на него он дал 10 октября в ходе пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом

2023-10-10T17:35

2023-10-10T17:35

2023-10-10T17:35

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По мнению украинского политика, за палестинской группировкой стоит тот, кто поддерживает палестинское движение ХАМАС – не только оружием, но и другими способами, в том числе информационно."Поддерживает публично, поддерживает оружием - не один день, это происходит долгое время", - уточнил Зеленский.Накануне, 9 октября Зеленский уровнял Россию и ХАМАС. Он сделал это в выступлении на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.

https://ukraina.ru/20231010/1050052582.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, румыния, палестина, хамас, скандал, русофобия, дезинформация, информационная война