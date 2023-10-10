Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети - 10.10.2023 Украина.ру
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Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети
Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети - 10.10.2023 Украина.ру
Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети
Владимир Зеленской посчитал очень простым вопрос о том, кто стоит за действиями ХАМАС в Израиле. Ответ на него он дал 10 октября в ходе пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
2023-10-10T17:35
2023-10-10T17:35
новости
украина
владимир зеленский
румыния
палестина
хамас
скандал
русофобия
дезинформация
информационная война
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По мнению украинского политика, за палестинской группировкой стоит тот, кто поддерживает палестинское движение ХАМАС – не только оружием, но и другими способами, в том числе информационно."Поддерживает публично, поддерживает оружием - не один день, это происходит долгое время", - уточнил Зеленский.Накануне, 9 октября Зеленский уровнял Россию и ХАМАС. Он сделал это в выступлении на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, румыния, палестина, хамас, скандал, русофобия, дезинформация, информационная война
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Румыния, Палестина, ХАМАС, скандал, Русофобия, дезинформация, информационная война

Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети

17:35 10.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленской посчитал очень простым вопрос о том, кто стоит за действиями ХАМАС в Израиле. Ответ на него он дал 10 октября в ходе пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
По мнению украинского политика, за палестинской группировкой стоит тот, кто поддерживает палестинское движение ХАМАС – не только оружием, но и другими способами, в том числе информационно.
"Поддерживает публично, поддерживает оружием - не один день, это происходит долгое время", - уточнил Зеленский.
"А также в социальных сетях – можете посмотреть по сетям, в социальных сетях – кто даёт соответствующие сигналы. Вот и всё. Мы полагаем, что Россия – одна из тех, кто помогал и стоит за такими соответствующими действиями", - добавил он.
Накануне, 9 октября Зеленский уровнял Россию и ХАМАС. Он сделал это в выступлении на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
13:07
Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в ИзраилеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке развязан при содействии России. Об этом 10 октября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРумынияПалестинаХАМАСскандалРусофобиядезинформацияинформационная война
 
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