https://ukraina.ru/20231013/1050167581.html

"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США"

"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США" - 13.10.2023 Украина.ру

"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США"

Госдеп США пытается завлечь азиатские страны жалкими подачками в то время, когда Россия предлагает комплексное сотрудничество с несоизмеримо большими выгодами. Об этом 13 октября в кулуарах бишкекского саммита СНГ сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2023-10-13T18:29

2023-10-13T18:29

2023-10-13T18:29

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Оценивая нынешнее турне госсекретаря США Энтони Блинкена по азиатским странам, Песков иронично высказался о суммах, которые Вашингтон может выделить государствам Центральной Азии."Каждая из этих стран может Блинкену подарить $25 млн, чтобы он ничего им не обещал, - сказал Песков. - Это не та сумма"."Мы говорим о более комплексном, о действительно взаимодобавляющем сотрудничестве – когда экономики двух стран плотно переплетаются, когда взаимные инвестиции, когда наша совместная интеграция обеспечивает и свободное движение трудовой силы, капиталов, и так далее. Это гораздо более комплексное и стабильное сотрудничество, нежели те эпизодические подачки, которые предлагают США", - пояснил Песков.Накануне глава дипломатии США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где произнёс речь в поддержку политики Биньямина Нетаньяху. Затем псланник Джо Байдена убыл в Иорданию, после чего посетит Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. Израиль предложил эвакуировать из двухмиллионной находящейся в тотальной блокаде Газы половину населения за границу это одна из тем, которую Блинкен намерен обговорить с главами азиатских государств.

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