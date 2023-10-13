https://ukraina.ru/20231013/1050167581.html
"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США"
"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США" - 13.10.2023 Украина.ру
"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США"
Госдеп США пытается завлечь азиатские страны жалкими подачками в то время, когда Россия предлагает комплексное сотрудничество с несоизмеримо большими выгодами. Об этом 13 октября в кулуарах бишкекского саммита СНГ сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2023-10-13T18:29
2023-10-13T18:29
2023-10-13T18:29
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энтони блинкен
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Оценивая нынешнее турне госсекретаря США Энтони Блинкена по азиатским странам, Песков иронично высказался о суммах, которые Вашингтон может выделить государствам Центральной Азии."Каждая из этих стран может Блинкену подарить $25 млн, чтобы он ничего им не обещал, - сказал Песков. - Это не та сумма"."Мы говорим о более комплексном, о действительно взаимодобавляющем сотрудничестве – когда экономики двух стран плотно переплетаются, когда взаимные инвестиции, когда наша совместная интеграция обеспечивает и свободное движение трудовой силы, капиталов, и так далее. Это гораздо более комплексное и стабильное сотрудничество, нежели те эпизодические подачки, которые предлагают США", - пояснил Песков.Накануне глава дипломатии США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где произнёс речь в поддержку политики Биньямина Нетаньяху. Затем псланник Джо Байдена убыл в Иорданию, после чего посетит Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. Израиль предложил эвакуировать из двухмиллионной находящейся в тотальной блокаде Газы половину населения за границу это одна из тем, которую Блинкен намерен обговорить с главами азиатских государств.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток, центральная азия, палестина, энтони блинкен, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, финансовая помощь, кредиты, сша, международные отношения, международная политика, сотрудничество, интеграция, евразийская интеграция, экономика, джо байден
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, Центральная Азия, Палестина, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, финансовая помощь, кредиты, США, международные отношения, Международная политика, сотрудничество, интеграция, евразийская интеграция, экономика, Джо Байден
"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США"
Госдеп США пытается завлечь азиатские страны жалкими подачками в то время, когда Россия предлагает комплексное сотрудничество с несоизмеримо большими выгодами. Об этом 13 октября в кулуарах бишкекского саммита СНГ сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Оценивая нынешнее турне госсекретаря США Энтони Блинкена по азиатским странам, Песков иронично высказался о суммах, которые Вашингтон может выделить государствам Центральной Азии.
"Каждая из этих стран может Блинкену подарить $25 млн, чтобы он ничего им не обещал, - сказал Песков. - Это не та сумма".
"Мы говорим о более комплексном, о действительно взаимодобавляющем сотрудничестве – когда экономики двух стран плотно переплетаются, когда взаимные инвестиции, когда наша совместная интеграция обеспечивает и свободное движение трудовой силы, капиталов, и так далее. Это гораздо более комплексное и стабильное сотрудничество, нежели те эпизодические подачки, которые предлагают США", - пояснил Песков.
Накануне глава дипломатии США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где произнёс речь в поддержку политики Биньямина Нетаньяху. Затем псланник Джо Байдена убыл в Иорданию, после чего посетит Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. Израиль предложил эвакуировать из двухмиллионной находящейся в тотальной блокаде Газы половину населения за границу это одна из тем, которую Блинкен намерен обговорить с главами азиатских государств.