https://ukraina.ru/20231013/1050158195.html
Залужный доложил США о неотложных потребностях украинской армии
Залужный доложил США о неотложных потребностях украинской армии - 13.10.2023 Украина.ру
Залужный доложил США о неотложных потребностях украинской армии
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 13 октября сообщил в телеграм-канале, что провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном
2023-10-13T13:57
2023-10-13T13:57
2023-10-13T13:57
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"Прежде всего, подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте… С генералом Брауном также обсудили неотложные потребности вооруженных сил Украины - это средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды", - написал Залужный.Он добавил, что также обсуждались вопросы о подготовке и пополнении ВСУ.Киев продолжает выпрашивать деньги и вооружение у Запада. Накануне пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который снова попросил больше оружия для Киева в комментарии по ситуации с Израилем. Они назвали его "жалким" и "нищим", отметили, что видят его отчаяние и призвали "проваливать и продолжать свою коррупционную аферу на Украине".Градус поддержки Киева стал ощутимо снижаться. Этому способствовал и провал летнего контрнаступления ВСУ, и череда громких коррупционных скандалов, в том числе с участием руководителей украинского Минобороны.Из-за поставок украинского зерна Киев всерьез рассорился с Варшавой, Евросоюз из-за позиции Будапешта не смог согласовать выделение Украине дополнительных 500 млн евро, в Словакии пришла к власти партия, выступающая за прекращение военной помощи Украине, а в США из-за внутриполитических разногласий не смогли договориться о проекте бюджета, который включает новую многомиллиардную помощь Киеву. После обострения вооруженного конфликта между израильтянами и палестинцами в Киеве испугались, что Вашингтон переключится на оказание помощи давнему союзнику Израилю, а Украину отодвинет на второй план.
https://ukraina.ru/20231013/1050124080.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, валерий залужный, всу, помощь
Залужный доложил США о неотложных потребностях украинской армии
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 13 октября сообщил в телеграм-канале, что провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном
"Прежде всего, подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте… С генералом Брауном также обсудили неотложные потребности вооруженных сил Украины - это средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды", - написал Залужный.
Он добавил, что также обсуждались вопросы о подготовке и пополнении ВСУ.
Киев продолжает выпрашивать деньги и вооружение у Запада. Накануне пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который снова попросил больше оружия для Киева в комментарии по ситуации с Израилем. Они назвали его "жалким" и "нищим", отметили, что видят его отчаяние и призвали "проваливать и продолжать свою коррупционную аферу на Украине".
Градус поддержки Киева стал ощутимо снижаться.
Этому способствовал и провал летнего контрнаступления ВСУ, и череда громких коррупционных скандалов, в том числе с участием руководителей украинского Минобороны.
Из-за поставок украинского зерна Киев всерьез рассорился с Варшавой, Евросоюз из-за позиции Будапешта не смог согласовать выделение Украине дополнительных 500 млн евро, в Словакии пришла к власти партия, выступающая за прекращение военной помощи Украине, а в США из-за внутриполитических разногласий не смогли договориться о проекте бюджета, который включает новую многомиллиардную помощь Киеву.
После обострения вооруженного конфликта между израильтянами и палестинцами в Киеве испугались, что Вашингтон переключится на оказание помощи давнему союзнику Израилю, а Украину отодвинет на второй план.