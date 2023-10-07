https://ukraina.ru/20231007/1049981555.html

Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ

Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ - 07.10.2023 Украина.ру

Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ

Временное правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине в связи с результатами прошедших в стране выборов. Об этом со ссылкой на представителя кабинета министров 7 октября сообщает Politico

2023-10-07T07:51

2023-10-07T07:51

2023-10-07T07:52

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словакия

украина

военная помощь

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Данное решение, как отмечает Politico, связано с переговорами о формировании нового коалиционного правительства между партиями, выступающими против поддержки Украины.Досрочные выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Лидер занявшей первое место партии Smer Роберт Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и её вступления в НАТО. Именно ему поручено сформировать коалиционное правительство.По мнению президента Словакии Зузаны Чапутовой, в вопросе о предоставлении помощи Украине необходимо уважать результаты парламентских выборов.

https://ukraina.ru/20231005/1049939152.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, украина, военная помощь