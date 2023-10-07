Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ - 07.10.2023 Украина.ру
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Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ
Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ - 07.10.2023 Украина.ру
Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ
Временное правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине в связи с результатами прошедших в стране выборов. Об этом со ссылкой на представителя кабинета министров 7 октября сообщает Politico
2023-10-07T07:51
2023-10-07T07:52
новости
словакия
украина
военная помощь
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Данное решение, как отмечает Politico, связано с переговорами о формировании нового коалиционного правительства между партиями, выступающими против поддержки Украины.Досрочные выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Лидер занявшей первое место партии Smer Роберт Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и её вступления в НАТО. Именно ему поручено сформировать коалиционное правительство.По мнению президента Словакии Зузаны Чапутовой, в вопросе о предоставлении помощи Украине необходимо уважать результаты парламентских выборов.
https://ukraina.ru/20231005/1049939152.html
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новости, словакия, украина, военная помощь
Новости, Словакия, Украина, военная помощь

Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ

07:51 07.10.2023 (обновлено: 07:52 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Временное правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине в связи с результатами прошедших в стране выборов. Об этом со ссылкой на представителя кабинета министров 7 октября сообщает Politico
"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину", - приводит издание слова правительственного чиновника.
Данное решение, как отмечает Politico, связано с переговорами о формировании нового коалиционного правительства между партиями, выступающими против поддержки Украины.
Досрочные выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Лидер занявшей первое место партии Smer Роберт Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и её вступления в НАТО. Именно ему поручено сформировать коалиционное правительство.
По мнению президента Словакии Зузаны Чапутовой, в вопросе о предоставлении помощи Украине необходимо уважать результаты парламентских выборов.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 17:22
Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие УкраинеПрезидент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым приостановить помощь Украине после прошедших в стране выборов
 
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