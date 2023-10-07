Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ
07:51 07.10.2023 (обновлено: 07:52 07.10.2023)
Временное правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине в связи с результатами прошедших в стране выборов. Об этом со ссылкой на представителя кабинета министров 7 октября сообщает Politico
"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину", - приводит издание слова правительственного чиновника.
Данное решение, как отмечает Politico, связано с переговорами о формировании нового коалиционного правительства между партиями, выступающими против поддержки Украины.
Досрочные выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Лидер занявшей первое место партии Smer Роберт Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и её вступления в НАТО. Именно ему поручено сформировать коалиционное правительство.
По мнению президента Словакии Зузаны Чапутовой, в вопросе о предоставлении помощи Украине необходимо уважать результаты парламентских выборов.