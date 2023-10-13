"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС
Запорожская АЭС сейчас находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Но Украина не оставляет надежду переправить через Днепр наспех слепленные ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о подготовке ВСУ к форсированию Днепра признал, что Россия отбила три попытки штурма Запорожской АЭС.
Планы по захвату ЗАЭС Украина вынашивает давно. Киев даже затевал кампанию по дискредитации МАГАТЭ, потому что её сотрудники говорили то, чего не хотели слышать украинские власти, рассказал политолог.
Мало шансов, что украинский спецназ вообще сможет переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Киев уже не раз пытался это сделать, но ничего не получилось, добавил он.
"Запорожская АЭС сейчас находится под полной защитой со всех сторон. Там не только хорошая ПВО/ПРО. Мы там наладили антидиверсионную охрану. Мы это поняли уже давно. Тем более раньше у Украины были гораздо лучше подготовленные диверсионные группы, чем сейчас. Сейчас эти ДРГ наспех слепленные", - подчеркнул Самойлов.
Возможно, украинские власти попытаются взорвать ЗАЭС при массовом отступлении в качестве "шанса последней надежды". Если это не удастся, они попытаются захватить что-то другое, заключил собеседник издания.
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