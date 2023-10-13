https://ukraina.ru/20231013/1050151560.html

"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС

"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС - 13.10.2023 Украина.ру

"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС

Запорожская АЭС сейчас находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Но Украина не оставляет надежду переправить через Днепр наспех слепленные ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-10-13T21:15

2023-10-13T21:15

2023-10-13T21:15

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о подготовке ВСУ к форсированию Днепра признал, что Россия отбила три попытки штурма Запорожской АЭС. Планы по захвату ЗАЭС Украина вынашивает давно. Киев даже затевал кампанию по дискредитации МАГАТЭ, потому что её сотрудники говорили то, чего не хотели слышать украинские власти, рассказал политолог.Мало шансов, что украинский спецназ вообще сможет переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Киев уже не раз пытался это сделать, но ничего не получилось, добавил он.Возможно, украинские власти попытаются взорвать ЗАЭС при массовом отступлении в качестве "шанса последней надежды". Если это не удастся, они попытаются захватить что-то другое, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231009/1050018175.html

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