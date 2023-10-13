"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС - 13.10.2023 Украина.ру
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"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС
"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС - 13.10.2023 Украина.ру
"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС
Запорожская АЭС сейчас находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Но Украина не оставляет надежду переправить через Днепр наспех слепленные ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-13T21:15
2023-10-13T21:15
новости
запорожская аэс
запорожская область
россия
диверсии
кирилл буданов
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днепр
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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о подготовке ВСУ к форсированию Днепра признал, что Россия отбила три попытки штурма Запорожской АЭС. Планы по захвату ЗАЭС Украина вынашивает давно. Киев даже затевал кампанию по дискредитации МАГАТЭ, потому что её сотрудники говорили то, чего не хотели слышать украинские власти, рассказал политолог.Мало шансов, что украинский спецназ вообще сможет переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Киев уже не раз пытался это сделать, но ничего не получилось, добавил он.Возможно, украинские власти попытаются взорвать ЗАЭС при массовом отступлении в качестве "шанса последней надежды". Если это не удастся, они попытаются захватить что-то другое, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050018175.html
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новости, запорожская аэс, запорожская область, россия, диверсии, кирилл буданов, дрг, десант, днепр, аэс, ядерная безопасность
Новости, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия, диверсии, Кирилл Буданов, ДРГ, десант, Днепр, АЭС, ядерная безопасность

"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС

21:15 13.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС сейчас находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Но Украина не оставляет надежду переправить через Днепр наспех слепленные ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о подготовке ВСУ к форсированию Днепра признал, что Россия отбила три попытки штурма Запорожской АЭС.
Планы по захвату ЗАЭС Украина вынашивает давно. Киев даже затевал кампанию по дискредитации МАГАТЭ, потому что её сотрудники говорили то, чего не хотели слышать украинские власти, рассказал политолог.
Мало шансов, что украинский спецназ вообще сможет переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Киев уже не раз пытался это сделать, но ничего не получилось, добавил он.
"Запорожская АЭС сейчас находится под полной защитой со всех сторон. Там не только хорошая ПВО/ПРО. Мы там наладили антидиверсионную охрану. Мы это поняли уже давно. Тем более раньше у Украины были гораздо лучше подготовленные диверсионные группы, чем сейчас. Сейчас эти ДРГ наспех слепленные", - подчеркнул Самойлов.
Возможно, украинские власти попытаются взорвать ЗАЭС при массовом отступлении в качестве "шанса последней надежды". Если это не удастся, они попытаются захватить что-то другое, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
9 октября, 10:51
"Холодный душ для ООН": Захарова прокомментировала признание Буданова в попытках захвата ЗАЭСПризнание главы ГУР Кирилла Буданова должно стать "холодным душем для ООН и вывести из гипнотического сна население стран НАТО", которым внушали, что это Россия создает угрозы ядерным объектам, заявила 9 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
 
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21:15"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС
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