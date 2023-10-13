https://ukraina.ru/20231013/1050145612.html

Су-57 по мощности вооружения превосходит все аналоги - Military Watch

Су-57 по мощности вооружения превосходит все аналоги - Military Watch - 13.10.2023 Украина.ру

Су-57 по мощности вооружения превосходит все аналоги - Military Watch

Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи и дальности поражения своих ракет. Об этом говорится в материале журнала Military Watch

2023-10-13T07:52

2023-10-13T07:52

2023-10-13T07:53

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Согласно концепции истребителей пятого поколения, они должны нести всё своё вооружение только во внутренних отсеках для снижения радиолокационной заметности. Это значительно ограничивает их возможности по мощности и количеству боекомплекта."Однако Су-57 выделяется тем, что он может не только нести ракеты "воздух-воздух" гораздо большей дальности, чем другие истребители-невидимки, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности для использования в наземных боевых операциях", - сообщает издание.По оценке его экспертов, возможность использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в СВО, является "наиболее выдающейся" особенностью" машины. Это ракета является модернизированной версией Р-37, которая была создана для тяжёлого перехватчика МиГ-31, обеспечивает дальность поражения 400 километров и позволяет Су-57 уничтожать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги.Другим уникальным качеством российского истребителя называется разнообразие и большая дальность применяемых им ракет "воздух-земля". По мнению издания, в перспективе самолёт сможет применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты "Кинжал".Эксперты Military Watch подчёркивают, что Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, участвовавшим в боевых действиях против полноценных вооружённых сил другого государства, имеющих современные авиацию и средства ПВО.Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 создан компанией "Сухой" и предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он способен применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, включая ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств, корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка истребителя достигает 10 тонн.

https://ukraina.ru/20230928/1049756465.html

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