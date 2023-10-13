https://ukraina.ru/20231013/1050142867.html
"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия
"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия - 13.10.2023 Украина.ру
"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия
В четверг, 12 октября, Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание своей ставки, где обсуждалось производство украинского оружия и техники, а также наращивание их объемов
2023-10-13T06:35
2023-10-13T06:35
2023-10-13T06:35
эксклюзив
украина
владимир зеленский
оружие
нато
дроны
ракеты
россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102203/51/1022035107_0:0:5685:3198_1920x0_80_0_0_2818f0137edb40fee94d761fbacd20f3.jpg
«Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов», - заявил Зеленский.Наладить на Украине собственное производство вооружений Украине в последнее время настоятельно рекомендуют западные партнеры, столкнувшиеся с исчерпанием собственных запасов, по крайней мере, старого вооружения.Новое вооружение у стран НАТО, конечно, есть, но оно такое дорогое, что использовать его попросту жалко. Польша, например, в конце сентября наотрез отказалась передавать Киеву современное вооружение.А в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке требования производить себе оружие самостоятельно только усилились."Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым экономическим развитием разрушенной войной страны", - писала на днях американская New York Times.Этот вопрос был также главной темой на Международном форуме оборонной индустрии, который проходил в Киеве 30 сентября.Западные военные концерны (преимущественно французские) ограничились пока заключением ничего не обязывающих меморандумов. Зеленский на форуме обещал им прибыль за инвестиции в украинские предприятия, но за счет конфискованных российских активов, то есть предлагал им шкуру неубитого медведя.Меморандумы касаются в основном производства дронов и ремонта уже поставленной техники. Производство оружия на территории Украины Зеленский с пафосом назвал строительством «арсенала свободного мира» и обещал западным компаниям специальный экономический режим.Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин на форуме отчитался, что в стране производятся артиллерийские снаряды натовского образца (155 мм), морские и воздушные дроны, ракеты и противотанковые комплексы.Опыт ряда стран и регионов говорит, что производство вооружений можно наладить даже под санкциями. Иран и сектор Газа тому примеры. Однако на Украине проблемой станут не санкции, а удары ВКС РФ и банальная нехватка рабочих рук, которых на Ближнем Востоке в избытке.Не менее сложно будет обеспечить на украинском производстве режим секретности.Когда в 2014 году единственный производитель патронов оказался на территории ЛНР, Украина так не смогла наладить собственный выпуск патронов, несмотря на годы АТО.Украинский эксперт Виталий Зайцев, член правления Харьковского кластера "Инженерия-автоматизация-машиностроение", в качестве возможных вариантов организации производства предлагает максимально дробить его на мелкие цеха, разбросанные по всей стране.В таком случае, по его мнению, удар по одному цеху, производящему «винтики», не нарушит производство в целом. Но такой вариант предполагает серьезное увеличение транспортных расходов.В качестве локации для строительства крупных производственных мощностей Зайцев предлагает Карпаты на Западной Украине – рыть подземные заводы, недоступные для ударов. Однако строительство такого объекта требует огромного количества рабочих рук, а значительная часть рабочих на Украине уже мобилизована или уехала из страны.И речь не только о чернорабочих, но и о профессионалах.«У нас профессиональная школа практически потеряна, нужно дополнительно налаживать производство стали и проката, годных для военного производства. Плюс добиться соблюдения "режима номер один" - строгой секретности», - говорит украинский эксперт.Еще один украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан боле скептичен в своих оценках."Для ведения боевых действий боеприпасы накапливаются 10-15 лет. Если взять Россию, они производят в сутки 5-7 тысяч снарядов, а использовали до 60 тысяч в сутки. Как бы ни запускали производство, Украина одна не сможет восстановить потери снарядов», - считает полковник Свитан.Украинские эксперты также отмечают невозможность наладить на Украине выпуск артсистем, потому что в стране никогда раньше не производились стволы к ним (во время СССР они производились в российской Перми).Бывший глава компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук тоже достаточно осторожен относительно перспектив производства вооружений на Украине.Он отмечает, что западные концерны интересует в первую очередь прибыль, а строительство предприятий на территории Украины не только сопряжено с рисками ударов, но и не обещает возврата вложенных средств.Кроме того, Бондарчук говорит, что проблема касается не только сборки, но и поставок комплектующих, которые на Украине не производят.«Как организовать логистику комплектующих? Броня, порох, спецхимия, спецкомпоненты - ничего этого в Украине не производят, значит придется ввозить с учетом границ и угрозы прилетов по ходу следования грузов.Дальше - организационные моменты. Бесперебойное энергоснабжение будет?», - задает логичные вопросы бывший глава компании, занимавшийся экспортом украинского вооружения.По его словам, западные концерны разве что захотят на Украине создать ремонтные базы для своей продукции. Для них конфликт на Украине – это испытательный полигон для их техники, не более. Им необходимо продемонстрировать живучесть своей техники в рекламных целях.В целом же большинство украинских экспертом настроены достаточно пессимистично относительно строительства заводов по производству вооружений на территории Украины.Единственное, что Украина может наладить самостоятельно – это кустарное производство ударных дронов и ракет по образцу тех, что клепают в подвалах сектора Газа.
https://ukraina.ru/20231013/1050130483.html
https://ukraina.ru/20231012/1050115725.html
https://ukraina.ru/20231011/1050085259.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102203/51/1022035107_711:0:4975:3198_1920x0_80_0_0_7657e29c4dfef9897278f21a12f250cb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, украина, владимир зеленский, оружие, нато, дроны, ракеты, россия, всу
"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия
В четверг, 12 октября, Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание своей ставки, где обсуждалось производство украинского оружия и техники, а также наращивание их объемов
«Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов», - заявил Зеленский.
Наладить на Украине собственное производство вооружений Украине в последнее время настоятельно рекомендуют западные партнеры, столкнувшиеся с исчерпанием собственных запасов, по крайней мере, старого вооружения.
Новое вооружение у стран НАТО, конечно, есть, но оно такое дорогое, что использовать его попросту жалко. Польша, например, в конце сентября наотрез отказалась передавать Киеву современное вооружение.
А в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке требования производить себе оружие самостоятельно только усилились.
"Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым экономическим развитием разрушенной войной страны", - писала на днях американская New York Times.
Этот вопрос был также главной темой на Международном форуме оборонной индустрии, который проходил в Киеве 30 сентября.
Западные военные концерны (преимущественно французские) ограничились пока заключением ничего не обязывающих меморандумов. Зеленский на форуме обещал им прибыль за инвестиции в украинские предприятия, но за счет конфискованных российских активов, то есть предлагал им шкуру неубитого медведя.
Меморандумы касаются в основном производства дронов и ремонта уже поставленной техники. Производство оружия на территории Украины Зеленский с пафосом назвал строительством «арсенала свободного мира» и обещал западным компаниям специальный экономический режим.
Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин на форуме отчитался, что в стране производятся артиллерийские снаряды натовского образца (155 мм), морские и воздушные дроны, ракеты и противотанковые комплексы.
Опыт ряда стран и регионов говорит, что производство вооружений можно наладить даже под санкциями. Иран и сектор Газа тому примеры. Однако на Украине проблемой станут не санкции, а удары ВКС РФ и банальная нехватка рабочих рук, которых на Ближнем Востоке в избытке.
Не менее сложно будет обеспечить на украинском производстве режим секретности.
Когда в 2014 году единственный производитель патронов оказался на территории ЛНР, Украина так не смогла наладить собственный выпуск патронов, несмотря на годы АТО.
Украинский эксперт Виталий Зайцев, член правления Харьковского кластера "Инженерия-автоматизация-машиностроение", в качестве возможных вариантов организации производства предлагает максимально дробить его на мелкие цеха, разбросанные по всей стране.
В таком случае, по его мнению, удар по одному цеху, производящему «винтики», не нарушит производство в целом. Но такой вариант предполагает серьезное увеличение транспортных расходов.
В качестве локации для строительства крупных производственных мощностей Зайцев предлагает Карпаты на Западной Украине – рыть подземные заводы, недоступные для ударов. Однако строительство такого объекта требует огромного количества рабочих рук, а значительная часть рабочих на Украине уже мобилизована или уехала из страны.
И речь не только о чернорабочих, но и о профессионалах.
«У нас профессиональная школа практически потеряна, нужно дополнительно налаживать производство стали и проката, годных для военного производства. Плюс добиться соблюдения "режима номер один" - строгой секретности», - говорит украинский эксперт.
Еще один украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан боле скептичен в своих оценках.
"Для ведения боевых действий боеприпасы накапливаются 10-15 лет. Если взять Россию, они производят в сутки 5-7 тысяч снарядов, а использовали до 60 тысяч в сутки. Как бы ни запускали производство, Украина одна не сможет восстановить потери снарядов», - считает полковник Свитан.
Украинские эксперты также отмечают невозможность наладить на Украине выпуск артсистем, потому что в стране никогда раньше не производились стволы к ним (во время СССР они производились в российской Перми).
Бывший глава компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук тоже достаточно осторожен относительно перспектив производства вооружений на Украине.
Он отмечает, что западные концерны интересует в первую очередь прибыль, а строительство предприятий на территории Украины не только сопряжено с рисками ударов, но и не обещает возврата вложенных средств.
Кроме того, Бондарчук говорит, что проблема касается не только сборки, но и поставок комплектующих, которые на Украине не производят.
«Как организовать логистику комплектующих? Броня, порох, спецхимия, спецкомпоненты - ничего этого в Украине не производят, значит придется ввозить с учетом границ и угрозы прилетов по ходу следования грузов.
Дальше - организационные моменты. Бесперебойное энергоснабжение будет?», - задает логичные вопросы бывший глава компании, занимавшийся экспортом украинского вооружения.
По его словам, западные концерны разве что захотят на Украине создать ремонтные базы для своей продукции. Для них конфликт на Украине – это испытательный полигон для их техники, не более. Им необходимо продемонстрировать живучесть своей техники в рекламных целях.
В целом же большинство украинских экспертом настроены достаточно пессимистично относительно строительства заводов по производству вооружений на территории Украины.
Единственное, что Украина может наладить самостоятельно – это кустарное производство ударных дронов и ракет по образцу тех, что клепают в подвалах сектора Газа.