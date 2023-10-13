https://ukraina.ru/20231013/1050142867.html

"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия

"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия - 13.10.2023 Украина.ру

"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия

В четверг, 12 октября, Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание своей ставки, где обсуждалось производство украинского оружия и техники, а также наращивание их объемов

2023-10-13T06:35

2023-10-13T06:35

2023-10-13T06:35

эксклюзив

украина

владимир зеленский

оружие

нато

дроны

ракеты

россия

всу

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«Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов», - заявил Зеленский.Наладить на Украине собственное производство вооружений Украине в последнее время настоятельно рекомендуют западные партнеры, столкнувшиеся с исчерпанием собственных запасов, по крайней мере, старого вооружения.Новое вооружение у стран НАТО, конечно, есть, но оно такое дорогое, что использовать его попросту жалко. Польша, например, в конце сентября наотрез отказалась передавать Киеву современное вооружение.А в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке требования производить себе оружие самостоятельно только усилились."Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым экономическим развитием разрушенной войной страны", - писала на днях американская New York Times.Этот вопрос был также главной темой на Международном форуме оборонной индустрии, который проходил в Киеве 30 сентября.Западные военные концерны (преимущественно французские) ограничились пока заключением ничего не обязывающих меморандумов. Зеленский на форуме обещал им прибыль за инвестиции в украинские предприятия, но за счет конфискованных российских активов, то есть предлагал им шкуру неубитого медведя.Меморандумы касаются в основном производства дронов и ремонта уже поставленной техники. Производство оружия на территории Украины Зеленский с пафосом назвал строительством «арсенала свободного мира» и обещал западным компаниям специальный экономический режим.Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин на форуме отчитался, что в стране производятся артиллерийские снаряды натовского образца (155 мм), морские и воздушные дроны, ракеты и противотанковые комплексы.Опыт ряда стран и регионов говорит, что производство вооружений можно наладить даже под санкциями. Иран и сектор Газа тому примеры. Однако на Украине проблемой станут не санкции, а удары ВКС РФ и банальная нехватка рабочих рук, которых на Ближнем Востоке в избытке.Не менее сложно будет обеспечить на украинском производстве режим секретности.Когда в 2014 году единственный производитель патронов оказался на территории ЛНР, Украина так не смогла наладить собственный выпуск патронов, несмотря на годы АТО.Украинский эксперт Виталий Зайцев, член правления Харьковского кластера "Инженерия-автоматизация-машиностроение", в качестве возможных вариантов организации производства предлагает максимально дробить его на мелкие цеха, разбросанные по всей стране.В таком случае, по его мнению, удар по одному цеху, производящему «винтики», не нарушит производство в целом. Но такой вариант предполагает серьезное увеличение транспортных расходов.В качестве локации для строительства крупных производственных мощностей Зайцев предлагает Карпаты на Западной Украине – рыть подземные заводы, недоступные для ударов. Однако строительство такого объекта требует огромного количества рабочих рук, а значительная часть рабочих на Украине уже мобилизована или уехала из страны.И речь не только о чернорабочих, но и о профессионалах.«У нас профессиональная школа практически потеряна, нужно дополнительно налаживать производство стали и проката, годных для военного производства. Плюс добиться соблюдения "режима номер один" - строгой секретности», - говорит украинский эксперт.Еще один украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан боле скептичен в своих оценках."Для ведения боевых действий боеприпасы накапливаются 10-15 лет. Если взять Россию, они производят в сутки 5-7 тысяч снарядов, а использовали до 60 тысяч в сутки. Как бы ни запускали производство, Украина одна не сможет восстановить потери снарядов», - считает полковник Свитан.Украинские эксперты также отмечают невозможность наладить на Украине выпуск артсистем, потому что в стране никогда раньше не производились стволы к ним (во время СССР они производились в российской Перми).Бывший глава компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук тоже достаточно осторожен относительно перспектив производства вооружений на Украине.Он отмечает, что западные концерны интересует в первую очередь прибыль, а строительство предприятий на территории Украины не только сопряжено с рисками ударов, но и не обещает возврата вложенных средств.Кроме того, Бондарчук говорит, что проблема касается не только сборки, но и поставок комплектующих, которые на Украине не производят.«Как организовать логистику комплектующих? Броня, порох, спецхимия, спецкомпоненты - ничего этого в Украине не производят, значит придется ввозить с учетом границ и угрозы прилетов по ходу следования грузов.Дальше - организационные моменты. Бесперебойное энергоснабжение будет?», - задает логичные вопросы бывший глава компании, занимавшийся экспортом украинского вооружения.По его словам, западные концерны разве что захотят на Украине создать ремонтные базы для своей продукции. Для них конфликт на Украине – это испытательный полигон для их техники, не более. Им необходимо продемонстрировать живучесть своей техники в рекламных целях.В целом же большинство украинских экспертом настроены достаточно пессимистично относительно строительства заводов по производству вооружений на территории Украины.Единственное, что Украина может наладить самостоятельно – это кустарное производство ударных дронов и ракет по образцу тех, что клепают в подвалах сектора Газа.

https://ukraina.ru/20231013/1050130483.html

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https://ukraina.ru/20231011/1050085259.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, оружие, нато, дроны, ракеты, россия, всу