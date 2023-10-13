"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия - 13.10.2023 Украина.ру
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"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия
"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия - 13.10.2023 Украина.ру
"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия
В четверг, 12 октября, Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание своей ставки, где обсуждалось производство украинского оружия и техники, а также наращивание их объемов
2023-10-13T06:35
2023-10-13T06:35
эксклюзив
украина
владимир зеленский
оружие
нато
дроны
ракеты
россия
всу
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«Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов», - заявил Зеленский.Наладить на Украине собственное производство вооружений Украине в последнее время настоятельно рекомендуют западные партнеры, столкнувшиеся с исчерпанием собственных запасов, по крайней мере, старого вооружения.Новое вооружение у стран НАТО, конечно, есть, но оно такое дорогое, что использовать его попросту жалко. Польша, например, в конце сентября наотрез отказалась передавать Киеву современное вооружение.А в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке требования производить себе оружие самостоятельно только усилились."Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности&nbsp;Украины&nbsp;необходимым экономическим развитием разрушенной войной страны", - писала на днях американская New York Times.Этот вопрос был также главной темой на Международном форуме оборонной индустрии, который проходил в Киеве 30 сентября.Западные военные концерны (преимущественно французские) ограничились пока заключением ничего не обязывающих меморандумов. Зеленский на форуме обещал им прибыль за инвестиции в украинские предприятия, но за счет конфискованных российских активов, то есть предлагал им шкуру неубитого медведя.Меморандумы касаются в основном производства дронов и ремонта уже поставленной техники. Производство оружия на территории Украины Зеленский с пафосом назвал строительством «арсенала свободного мира» и обещал западным компаниям специальный экономический режим.Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин на форуме отчитался, что в стране производятся артиллерийские снаряды натовского образца (155 мм), морские и воздушные дроны, ракеты и противотанковые комплексы.Опыт ряда стран и регионов говорит, что производство вооружений можно наладить даже под санкциями. Иран и сектор Газа тому примеры. Однако на Украине проблемой станут не санкции, а удары ВКС РФ и банальная нехватка рабочих рук, которых на Ближнем Востоке в избытке.Не менее сложно будет обеспечить на украинском производстве режим секретности.Когда в 2014 году единственный производитель патронов оказался на территории ЛНР, Украина так не смогла наладить собственный выпуск патронов, несмотря на годы АТО.Украинский эксперт Виталий Зайцев, член правления Харьковского кластера "Инженерия-автоматизация-машиностроение", в качестве возможных вариантов организации производства предлагает максимально дробить его на мелкие цеха, разбросанные по всей стране.В таком случае, по его мнению, удар по одному цеху, производящему «винтики», не нарушит производство в целом. Но такой вариант предполагает серьезное увеличение транспортных расходов.В качестве локации для строительства крупных производственных мощностей Зайцев предлагает Карпаты на Западной Украине – рыть подземные заводы, недоступные для ударов. Однако строительство такого объекта требует огромного количества рабочих рук, а значительная часть рабочих на Украине уже мобилизована или уехала из страны.И речь не только о чернорабочих, но и о профессионалах.«У нас профессиональная школа практически потеряна, нужно дополнительно налаживать производство стали и проката, годных для военного производства. Плюс добиться соблюдения "режима номер один" - строгой секретности», - говорит украинский эксперт.Еще один украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан боле скептичен в своих оценках."Для ведения боевых действий боеприпасы накапливаются 10-15 лет. Если взять Россию, они производят в сутки 5-7 тысяч снарядов, а использовали до 60 тысяч в сутки. Как бы ни запускали производство, Украина одна не сможет восстановить потери снарядов», - считает полковник Свитан.Украинские эксперты также отмечают невозможность наладить на Украине выпуск артсистем, потому что в стране никогда раньше не производились стволы к ним (во время СССР они производились в российской Перми).Бывший глава компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук тоже достаточно осторожен относительно перспектив производства вооружений на Украине.Он отмечает, что западные концерны интересует в первую очередь прибыль, а строительство предприятий на территории Украины не только сопряжено с рисками ударов, но и не обещает возврата вложенных средств.Кроме того, Бондарчук говорит, что проблема касается не только сборки, но и поставок комплектующих, которые на Украине не производят.«Как организовать логистику комплектующих? Броня, порох, спецхимия, спецкомпоненты - ничего этого в Украине не производят, значит придется ввозить с учетом границ и угрозы прилетов по ходу следования грузов.Дальше - организационные моменты. Бесперебойное энергоснабжение будет?», - задает логичные вопросы бывший глава компании, занимавшийся экспортом украинского вооружения.По его словам, западные концерны разве что захотят на Украине создать ремонтные базы для своей продукции. Для них конфликт на Украине – это испытательный полигон для их техники, не более. Им необходимо продемонстрировать живучесть своей техники в рекламных целях.В целом же большинство украинских экспертом настроены достаточно пессимистично относительно строительства заводов по производству вооружений на территории Украины.Единственное, что Украина может наладить самостоятельно – это кустарное производство ударных дронов и ракет по образцу тех, что клепают в подвалах сектора Газа.
https://ukraina.ru/20231013/1050130483.html
https://ukraina.ru/20231012/1050115725.html
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, оружие, нато, дроны, ракеты, россия, всу
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, оружие, НАТО, дроны, ракеты, Россия, ВСУ

"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия

06:35 13.10.2023
 
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Укроборонпром танк
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В четверг, 12 октября, Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание своей ставки, где обсуждалось производство украинского оружия и техники, а также наращивание их объемов
«Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов», - заявил Зеленский.
Наладить на Украине собственное производство вооружений Украине в последнее время настоятельно рекомендуют западные партнеры, столкнувшиеся с исчерпанием собственных запасов, по крайней мере, старого вооружения.
Новое вооружение у стран НАТО, конечно, есть, но оно такое дорогое, что использовать его попросту жалко. Польша, например, в конце сентября наотрез отказалась передавать Киеву современное вооружение.
А в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке требования производить себе оружие самостоятельно только усилились.
"Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым экономическим развитием разрушенной войной страны", - писала на днях американская New York Times.
Этот вопрос был также главной темой на Международном форуме оборонной индустрии, который проходил в Киеве 30 сентября.
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
00:15
"Подкинули пороха": эксперт объяснил, на сколько дней хватит снарядов Украине, пока Россия копит оружиеКиеву расходует примерно 150–250 тысяч снарядов в месяц, при этом США обещают выйти на производство 100 тысяч снарядов в месяц только к 2025 году. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Западные военные концерны (преимущественно французские) ограничились пока заключением ничего не обязывающих меморандумов. Зеленский на форуме обещал им прибыль за инвестиции в украинские предприятия, но за счет конфискованных российских активов, то есть предлагал им шкуру неубитого медведя.
Меморандумы касаются в основном производства дронов и ремонта уже поставленной техники. Производство оружия на территории Украины Зеленский с пафосом назвал строительством «арсенала свободного мира» и обещал западным компаниям специальный экономический режим.
Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин на форуме отчитался, что в стране производятся артиллерийские снаряды натовского образца (155 мм), морские и воздушные дроны, ракеты и противотанковые комплексы.
Опыт ряда стран и регионов говорит, что производство вооружений можно наладить даже под санкциями. Иран и сектор Газа тому примеры. Однако на Украине проблемой станут не санкции, а удары ВКС РФ и банальная нехватка рабочих рук, которых на Ближнем Востоке в избытке.
Не менее сложно будет обеспечить на украинском производстве режим секретности.
Когда в 2014 году единственный производитель патронов оказался на территории ЛНР, Украина так не смогла наладить собственный выпуск патронов, несмотря на годы АТО.
Украинский эксперт Виталий Зайцев, член правления Харьковского кластера "Инженерия-автоматизация-машиностроение", в качестве возможных вариантов организации производства предлагает максимально дробить его на мелкие цеха, разбросанные по всей стране.
В таком случае, по его мнению, удар по одному цеху, производящему «винтики», не нарушит производство в целом. Но такой вариант предполагает серьезное увеличение транспортных расходов.
Российские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 10:57
Украина готова подкупать Штаты, лишь бы сохранить контрабанду оружия на Ближний Восток - СМИУкраинцы стараются даже подкупить американцев, лишь бы они им не прикрывали разработанные схемы контрабанды оружия, отмечает издание
В качестве локации для строительства крупных производственных мощностей Зайцев предлагает Карпаты на Западной Украине – рыть подземные заводы, недоступные для ударов. Однако строительство такого объекта требует огромного количества рабочих рук, а значительная часть рабочих на Украине уже мобилизована или уехала из страны.
И речь не только о чернорабочих, но и о профессионалах.
«У нас профессиональная школа практически потеряна, нужно дополнительно налаживать производство стали и проката, годных для военного производства. Плюс добиться соблюдения "режима номер один" - строгой секретности», - говорит украинский эксперт.
Еще один украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан боле скептичен в своих оценках.
"Для ведения боевых действий боеприпасы накапливаются 10-15 лет. Если взять Россию, они производят в сутки 5-7 тысяч снарядов, а использовали до 60 тысяч в сутки. Как бы ни запускали производство, Украина одна не сможет восстановить потери снарядов», - считает полковник Свитан.
Украинские эксперты также отмечают невозможность наладить на Украине выпуск артсистем, потому что в стране никогда раньше не производились стволы к ним (во время СССР они производились в российской Перми).
Бывший глава компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук тоже достаточно осторожен относительно перспектив производства вооружений на Украине.
Он отмечает, что западные концерны интересует в первую очередь прибыль, а строительство предприятий на территории Украины не только сопряжено с рисками ударов, но и не обещает возврата вложенных средств.
Кроме того, Бондарчук говорит, что проблема касается не только сборки, но и поставок комплектующих, которые на Украине не производят.
«Как организовать логистику комплектующих? Броня, порох, спецхимия, спецкомпоненты - ничего этого в Украине не производят, значит придется ввозить с учетом границ и угрозы прилетов по ходу следования грузов.
Дальше - организационные моменты. Бесперебойное энергоснабжение будет?», - задает логичные вопросы бывший глава компании, занимавшийся экспортом украинского вооружения.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
11 октября, 12:43
Без американского оружия — конец. Война на Ближнем Востоке приближает финиш неонацизма на УкраинеИзвестный российский политолог-американист Малек Дудаков прогнозирует, что США будет невероятно трудно одновременно работать и с Украиной, и с Израилем. Штатам придется выбирать более приоритетное направление помощи
По его словам, западные концерны разве что захотят на Украине создать ремонтные базы для своей продукции. Для них конфликт на Украине – это испытательный полигон для их техники, не более. Им необходимо продемонстрировать живучесть своей техники в рекламных целях.
В целом же большинство украинских экспертом настроены достаточно пессимистично относительно строительства заводов по производству вооружений на территории Украины.
Единственное, что Украина может наладить самостоятельно – это кустарное производство ударных дронов и ракет по образцу тех, что клепают в подвалах сектора Газа.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийоружиеНАТОдроныракетыРоссияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
06:35"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия
06:19Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины
06:15Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб
06:03Тёмные времена для украинцев. В чём состоит новая схема Рината Ахметова по спекуляции электроэнергией
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05:58Ни мин, ни денег. Хорватский оружейный барон кинул власти Украины на миллионы евро
05:48Писатель Юрий Милославский о русской культуре-цивилизации и войне на Ближнем Востоке
05:33Всплывающее оружие, Запорожская АЭС и никаких переговоров. Главное из интервью главы ГУР Буданова
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