https://ukraina.ru/20231013/1050129579.html

Зеленского разберут в труху. Украинские эксперты и политики о мобилизации и о выборах

Зеленского разберут в труху. Украинские эксперты и политики о мобилизации и о выборах - 13.10.2023 Украина.ру

Зеленского разберут в труху. Украинские эксперты и политики о мобилизации и о выборах

Боевые действия на Украине продолжаются, но желающих отдать жизнь за Зеленского и компанию становится все меньше. Военкомы по-прежнему отлавливают мужчин на улицах. И применяют к тем, кто попался, удивительные методы убеждения и патриотического воспитания

2023-10-13T04:25

2023-10-13T04:25

2023-10-13T04:25

эксклюзив

сво

украина

мобилизация

скандалы

игорь мосийчук

андрей пальчевский

владимир зеленский

выборы

эксперты

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Так, большой резонанс на Украине вызвало видео, где избивают мобилизованных в тернопольском ТЦК.Возбуждено уголовное производство. Однако экс-нардеп Игорь Мосийчук в интервью ютуб-каналу "Да это так" рассказал, что его знакомые журналисты не могут уже несколько дней найти этих избитых в Тернополе призывников. Политик отметил, что, возможно, военкомы пытаются каким-то образом замести следы."Где они (избитые призывники - Ред.) делись, отправили их на передовую, заставили заткнуться, замолчать — я этого утверждать не могу. Могу утверждать только одно, что подобные формы мобилизации дискредитируют саму мобилизацию и дискредитируют защиту страны", - сказал Мосийчук. Он также подчеркнул, что видит на Украине социально несправедливую мобилизацию.По словам политика, крестьян и рабочих отлавливают на улицах "такие вот быки, как эти в Тернополе, которые — ну, реально сами "гасятся" в ТЦК от фронта", но среди отправляемых на фронт нет бизнесменов, чиновников и их детей - "и, соответственно, это вызывает отторжение в обществе".Мосийчук отметил, что, например, в Израиле все происходит по-другому. Что касается Украины, то - если не изменить ситуацию, то война будет проиграна, предостерег он.На отличиях украинской ситуации от израильской акцентирует внимание и украинский бизнесмен, публицист и политический деятель Андрей Пальчевский. Он в интервью тому же каналу "Да это так", в ответ на замечание, что Израиль не запретил выезд всем мужчинам, как это сделал Киев, что в Израиле нет единого телемарафона и т. д., отметил, что в Израиле "люди любят свою армию"."Там же генералы на "мерседесах" не ездят, там генералы живут в скромных квартирах, которые они получили. Там премьер-министры и прочие министры в своих выступлениях не рассказывают, что у них уже было сто миллионов долларов до того, как они вошли в должность. Они понимают, что эта земля — это последняя надежда им удержаться", - сказал Пальчевский.А для Зеленского и для сторонников его политики последняя надежда продержаться — не проводить выборы, поскольку в том случае, если в украинский "кнессет" попадут представители партий, которые не любят Зеленского и начнут выяснять с ним отношения, то "мы войну проиграем", считает бизнесмен-публицист.По его мнению, парламент Зеленский в случае выборов непременно "просвистит", а дальше - "импичмент и вход Владимира Владимировича Путина, значит, триумфальный вход на площадь Богдана Хмельницкого".Если "Слуг народа" убрать, то Зеленского вместе с Залужным очень быстро "в труху разберут… но, правда, вместе со всей этой трухой там будет Украина", пугает Пальчевский украинскую публику. Это, конечно, требует уточнений, что считать Украиной.Пальчевский предлагает опираться на Конституцию Украины – там, по его словам, "умными людьми написано, что проводить выборы в эпоху войны нельзя", написано, что "нельзя проводить выборы до победы или до поражения – но нельзя". Правда, войну ведь никто никому официально не объявлял.Но в любом случае, уже мало кто сомневается в том, что для Зеленского и компании только продолжение этой необъявленной войны гарантирует дальнейшее пребывание во власти. Более того, по сути - это теперь единственный источник его власти, указывает телеграм-канал ЗеРада.Именно война "обеспечивает ему (Зеленскому – Ред.) небывалые валютные вливания, медийную монополию, силовой диктат, возможность ограничить права и свободы граждан до необходимого ему минимума", указывают авторы канала. И отмечают, что Зеленский и сам, пусть косвенно, но - признал это, когда в интервью румынским СМИ заявил, что готов баллотироваться на президентских выборах, если они состоятся во время войны, а если бы война закончилась – то нет.Пока боевые действия продолжаются, серьезная ситуация для ВСУ сложилась у Авдеевки. В Киеве встревожены. Как сообщает телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, "потеря Авдеевки будет означать смену тренда и переход ВСУ из наступательной фазы в оборонительную, из которой они больше не выйдут в ближайшие полгода/год, так как поставки вооружения замедляются"."Потеря Авдеевки перечеркнет весь результат летней наступательной операции на приазовском направлении, которая привела к получению Украиной нескольких сёл, но потери были несопоставимые, что данная операция получило негласное название: "приазовская резня", - отмечает "Легитимный".Кроме того, по мнению авторов канала, потеря Авдеевки ударит по рейтингу Зеленского перед возможными выборами 2024 года. Поэтому сейчас туда массово отправляют "любую живую силу из резервов". Рейтинги теперь оплачивают кровью рядовых украинцев.

https://ukraina.ru/20231012/1050102037.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, мобилизация, скандалы, игорь мосийчук, андрей пальчевский, владимир зеленский, выборы, эксперты