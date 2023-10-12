https://ukraina.ru/20231012/1050121261.html

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может снизить поставки оружия для ВСУ - Буданов

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может снизить поставки оружия для ВСУ - Буданов - 12.10.2023 Украина.ру

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может снизить поставки оружия для ВСУ - Буданов

Продолжительная эскалация конфликта на Ближнем Востоке может негативно отразиться на военной помощи для Украины, заявил 12 октября руководитель Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилл Будановв интервью изданию "Украинская правда"

2023-10-12T13:15

2023-10-12T13:15

2023-10-12T13:15

новости

украина

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

гур моу

ближний восток

сша

военная помощь

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045622374_0:14:1078:620_1920x0_80_0_0_ea38e5c050982cc9a83da9c33044dc90.jpg

Журналист задал главе ГУР вопрос, стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны. Буданов, в свою очередь, озвучил свою "субъективную оценку". Он предложил обратить внимание на географию конфликтов и заявил, что "они все связаны между собой одними и теми же странами, которые втянуты в эти процессы".Китайская национальная газете Global Times сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли". Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.

https://ukraina.ru/20231012/1050118672.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), гур моу, ближний восток, сша, военная помощь, военная техника