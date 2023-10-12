https://ukraina.ru/20231012/1050121261.html
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может снизить поставки оружия для ВСУ - Буданов
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может снизить поставки оружия для ВСУ - Буданов - 12.10.2023 Украина.ру
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может снизить поставки оружия для ВСУ - Буданов
Продолжительная эскалация конфликта на Ближнем Востоке может негативно отразиться на военной помощи для Украины, заявил 12 октября руководитель Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилл Будановв интервью изданию "Украинская правда"
2023-10-12T13:15
2023-10-12T13:15
2023-10-12T13:15
новости
украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
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сша
военная помощь
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Журналист задал главе ГУР вопрос, стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны. Буданов, в свою очередь, озвучил свою "субъективную оценку". Он предложил обратить внимание на географию конфликтов и заявил, что "они все связаны между собой одними и теми же странами, которые втянуты в эти процессы".Китайская национальная газете Global Times сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли". Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.
https://ukraina.ru/20231012/1050118672.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), гур моу, ближний восток, сша, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), ГУР МОУ, Ближний Восток, США, военная помощь, военная техника
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может снизить поставки оружия для ВСУ - Буданов
Продолжительная эскалация конфликта на Ближнем Востоке может негативно отразиться на военной помощи для Украины, заявил 12 октября руководитель Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилл Будановв интервью изданию "Украинская правда"
"Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только на Украину надо будет поставлять вооружение и боеприпасы", - сказал Буданов.
Журналист задал главе ГУР вопрос, стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны. Буданов, в свою очередь, озвучил свою "субъективную оценку". Он предложил обратить внимание на географию конфликтов и заявил, что "они все связаны между собой одними и теми же странами, которые втянуты в эти процессы".
"Так что да, я считаю, что все же мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне", - заявил Буданов.
Китайская национальная газете Global Times сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли".
Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.
По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.