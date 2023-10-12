Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ
09:04 12.10.2023 (обновлено: 09:05 12.10.2023)
Число израильских военнослужащих, погибших из-за начавшейся 7 октября резкой эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 220 человек. Об этом со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября сообщает газета Times of Israel
"Армия обороны Израиля назвала имена ещё 31 солдата, погибшего в ходе боёв с палестинскими террористами с субботы, в основном на границе с сектором Газа. Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 220", - говорится в сообщении.
Ранее Times of Israel сообщала о 189 погибших израильских военных.
Продолжающиеся израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи палестинцев. По обнародованным 11 октября данным, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 1200 израильтян.
Известно о четырёх погибших гражданах России, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.
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