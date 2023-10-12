Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ - 12.10.2023 Украина.ру
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Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ
Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ - 12.10.2023 Украина.ру
Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ
Число израильских военнослужащих, погибших из-за начавшейся 7 октября резкой эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 220 человек. Об этом со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября сообщает газета Times of Israel
2023-10-12T09:04
2023-10-12T09:05
новости
израиль
палестина
погибшие
война
сектор газа
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"Армия обороны Израиля назвала имена ещё 31 солдата, погибшего в ходе боёв с палестинскими террористами с субботы, в основном на границе с сектором Газа. Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 220", - говорится в сообщении.Ранее Times of Israel сообщала о 189 погибших израильских военных.Продолжающиеся израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи палестинцев. По обнародованным 11 октября данным, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 1200 израильтян.Известно о четырёх погибших гражданах России, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.
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новости, израиль, палестина, погибшие, война, сектор газа
Новости, Израиль, Палестина, погибшие, война, сектор Газа

Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ

09:04 12.10.2023 (обновлено: 09:05 12.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Число израильских военнослужащих, погибших из-за начавшейся 7 октября резкой эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 220 человек. Об этом со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября сообщает газета Times of Israel
"Армия обороны Израиля назвала имена ещё 31 солдата, погибшего в ходе боёв с палестинскими террористами с субботы, в основном на границе с сектором Газа. Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 220", - говорится в сообщении.
Ранее Times of Israel сообщала о 189 погибших израильских военных.
Продолжающиеся израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи палестинцев. По обнародованным 11 октября данным, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 1200 израильтян.
Известно о четырёх погибших гражданах России, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.
Зарубежные страны. Израиль - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
02:15
Эксперт объяснил, откуда взялась проблема Палестины и почему арабы не хотели признавать ИзраильПалестинская проблема возникла в 1947 году и была связана с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о разделе исторической Палестины на еврейское и арабское государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
 
НовостиИзраильПалестинапогибшиевойнасектор Газа
 
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Заголовок открываемого материала
09:04Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ
08:54Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ
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