https://ukraina.ru/20231012/1050113018.html

Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ

Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ - 12.10.2023 Украина.ру

Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ

Число израильских военнослужащих, погибших из-за начавшейся 7 октября резкой эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 220 человек. Об этом со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября сообщает газета Times of Israel

2023-10-12T09:04

2023-10-12T09:04

2023-10-12T09:05

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израиль

палестина

погибшие

война

сектор газа

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"Армия обороны Израиля назвала имена ещё 31 солдата, погибшего в ходе боёв с палестинскими террористами с субботы, в основном на границе с сектором Газа. Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 220", - говорится в сообщении.Ранее Times of Israel сообщала о 189 погибших израильских военных.Продолжающиеся израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи палестинцев. По обнародованным 11 октября данным, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 1200 израильтян.Известно о четырёх погибших гражданах России, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.

https://ukraina.ru/20231012/1050098565.html

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новости, израиль, палестина, погибшие, война, сектор газа