https://ukraina.ru/20231012/1050109138.html

В Верховной Раде назвали причину сокращения помощи от партнёров – коррупция власти

В Верховной Раде назвали причину сокращения помощи от партнёров – коррупция власти - 12.10.2023 Украина.ру

В Верховной Раде назвали причину сокращения помощи от партнёров – коррупция власти

Украинский бюджет разворовывают приближенные к власти люди из-за чего поддержка Киеву со стороны западных союзников будет неизменно сокращаться. Об этом заявила член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет РИА Новости

2023-10-12T00:40

2023-10-12T00:40

2023-10-12T00:40

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Воровство, по её словам, привело к ограничению помощи со стороны Запада. Ранее глава Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей отметил, что поддержка Киева может постепенно уменьшаться. Об этом свидетельствует и заявление представителя Белого дома Джона Кирби, суть которого заключается в том, что "это (прим. ред. поддержка Украины) не будет длиться бесконечно". По его словам США "подошли к концу верёвки". Напомним, журналисты Politico сообщали, что главной угрозой двухстороннего сотрудничества Киева и Вашингтона является коррупция: "её восприятие на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, коррупция, украина, сша, военная помощь, верховная рада