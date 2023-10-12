В Верховной Раде назвали причину сокращения помощи от партнёров – коррупция власти - 12.10.2023 Украина.ру
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В Верховной Раде назвали причину сокращения помощи от партнёров – коррупция власти
В Верховной Раде назвали причину сокращения помощи от партнёров – коррупция власти - 12.10.2023 Украина.ру
В Верховной Раде назвали причину сокращения помощи от партнёров – коррупция власти
Украинский бюджет разворовывают приближенные к власти люди из-за чего поддержка Киеву со стороны западных союзников будет неизменно сокращаться. Об этом заявила член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет РИА Новости
2023-10-12T00:40
2023-10-12T00:40
новости
коррупция
украина
сша
военная помощь
верховная рада
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Воровство, по её словам, привело к ограничению помощи со стороны Запада. Ранее глава Международного валютного фонда на&nbsp;Украине&nbsp;Гэвин Грей отметил, что поддержка Киева может постепенно уменьшаться. Об этом свидетельствует и заявление представителя Белого дома Джона Кирби, суть которого заключается в том, что "это (прим. ред. поддержка Украины) не будет длиться бесконечно". По его словам США "подошли к концу верёвки". Напомним, журналисты Politico сообщали, что главной угрозой двухстороннего сотрудничества Киева и Вашингтона является коррупция: "её восприятие на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени".
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новости, коррупция, украина, сша, военная помощь, верховная рада
Новости, коррупция, Украина, США, военная помощь, Верховная Рада

В Верховной Раде назвали причину сокращения помощи от партнёров – коррупция власти

00:40 12.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Украинский бюджет разворовывают приближенные к власти люди из-за чего поддержка Киеву со стороны западных союзников будет неизменно сокращаться. Об этом заявила член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет РИА Новости
Воровство, по её словам, привело к ограничению помощи со стороны Запада.

"Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства, и к этому причастны только приближенные к власти люди. Они совершенно точно должны осознавать, что это приведёт к тому, что страна будет ограничена в финансировании извне. А выжить за свой счёт мы не сможем", – констатировала спикер Верховной Рады.

Ранее глава Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей отметил, что поддержка Киева может постепенно уменьшаться. Об этом свидетельствует и заявление представителя Белого дома Джона Кирби, суть которого заключается в том, что "это (прим. ред. поддержка Украины) не будет длиться бесконечно". По его словам США "подошли к концу верёвки".
Напомним, журналисты Politico сообщали, что главной угрозой двухстороннего сотрудничества Киева и Вашингтона является коррупция: "её восприятие на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени".
 
НовостикоррупцияУкраинаСШАвоенная помощьВерховная Рада
 
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