https://ukraina.ru/20231012/1050107795.html

"Туман нам на руку": Военный эксперт раскрыл, как русские бойцы "пчелиным роем" крушат Авдеевку

"Туман нам на руку": Военный эксперт раскрыл, как русские бойцы "пчелиным роем" крушат Авдеевку - 12.10.2023 Украина.ру

"Туман нам на руку": Военный эксперт раскрыл, как русские бойцы "пчелиным роем" крушат Авдеевку

Решающего значения в ходе СВО погодные условия не играют. Сложно воевать в осеннюю распутицу, но это возможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-12T05:30

2023-10-12T05:30

2023-10-12T05:30

новости

авдеевка

наступление

вс рф

ка-52 "аллигатор" (вертолёт)

вертолеты

туман

авиация

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/27/1034052785_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_e1955deee8a077c659918c9754bd5c8e.jpg

Сейчас на авдеевском направлении ВС РФ помогает туман, конфигурации линии фронта позволяет сделать такие осторожные выводы. Есть мнение, что авиация не используется в плохих погодных условиях, но это не так, рассказал эксперт.Сейчас действия российских войск в Авдеевке напоминают атаку пчелиного роя. Подразделения находятся на тех или иных участках, а когда поступает команда, они сосредотачиваются в одном направлении и наносят мощный удар, добавил он.К тому же, у ВС РФ гусеничная техника, у противника она преимущественно колесная. После сильных ливней ВСУ увязнут, гусеничная увязнет меньше. Также у ВСРФ есть возможность наносить удары по шоссейным дорогам, которые используются украинской армией, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050086346.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, наступление, вс рф, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), вертолеты, туман, авиация, дороги