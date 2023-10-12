"Туман нам на руку": Военный эксперт раскрыл, как русские бойцы "пчелиным роем" крушат Авдеевку
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Решающего значения в ходе СВО погодные условия не играют. Сложно воевать в осеннюю распутицу, но это возможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас на авдеевском направлении ВС РФ помогает туман, конфигурации линии фронта позволяет сделать такие осторожные выводы. Есть мнение, что авиация не используется в плохих погодных условиях, но это не так, рассказал эксперт.
Сейчас действия российских войск в Авдеевке напоминают атаку пчелиного роя. Подразделения находятся на тех или иных участках, а когда поступает команда, они сосредотачиваются в одном направлении и наносят мощный удар, добавил он.
"Мы использовали вертолеты во время второй чеченской кампании. И Ми-24, вертолеты огневой поддержки, и военно-транспортные Ми-8 летали и высаживали десант. Сейчас у нас более совершенные вертолеты Ка-52", - отметил Алёхин.
К тому же, у ВС РФ гусеничная техника, у противника она преимущественно колесная. После сильных ливней ВСУ увязнут, гусеничная увязнет меньше. Также у ВСРФ есть возможность наносить удары по шоссейным дорогам, которые используются украинской армией, заключил собеседник Украина.ру.
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