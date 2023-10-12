"Заходим в эти бреши": эксперт раскрыл, какую хитрость применяют в Авдеевке, чтобы перемалывать ВСУ - 12.10.2023 Украина.ру
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"Заходим в эти бреши": эксперт раскрыл, какую хитрость применяют в Авдеевке, чтобы перемалывать ВСУ
"Заходим в эти бреши": эксперт раскрыл, какую хитрость применяют в Авдеевке, чтобы перемалывать ВСУ - 12.10.2023 Украина.ру
"Заходим в эти бреши": эксперт раскрыл, какую хитрость применяют в Авдеевке, чтобы перемалывать ВСУ
Штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-12T05:15
2023-10-12T05:15
новости
всу
противник
авдеевка
вс рф
работино
укрепления
атака
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В авдеевском укрепрайоне изменилась динамика боевых действий, по имеющейся информации там формируется котел для войск ВСУ. Как будет действовать противник в этой ситуации, можно только предположить, но он попытается выровнять ситуацию, рассказал эксперт.Противник будет перебрасывать имеющиеся у него резервы на то или иное направление, под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть брешь. Можно предположить, что в этом и заключается тактика ВС РФ на данном этапе, добавил Алёхин.Но тактика на каждом участке фронта разная, где-то работают штурмовые группы, где-то противника попадает в огневые мешки, мы отходим на заранее подготовленные позиции и уничтожаем его с флангов. Но основное - то, что ВС РФ эффективно уничтожают противника, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050089975.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, противник, авдеевка, вс рф, работино, укрепления, атака, потери всу, днр
Новости, ВСУ, противник, Авдеевка, ВС РФ, Работино, укрепления, атака, потери ВСУ, ДНР

"Заходим в эти бреши": эксперт раскрыл, какую хитрость применяют в Авдеевке, чтобы перемалывать ВСУ

05:15 12.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В авдеевском укрепрайоне изменилась динамика боевых действий, по имеющейся информации там формируется котел для войск ВСУ. Как будет действовать противник в этой ситуации, можно только предположить, но он попытается выровнять ситуацию, рассказал эксперт.
Противник будет перебрасывать имеющиеся у него резервы на то или иное направление, под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть брешь. Можно предположить, что в этом и заключается тактика ВС РФ на данном этапе, добавил Алёхин.
"Противник идет в наступление, мы перемалываем, и он вынужден перебрасывать с того или иного направления дополнительные силы, а мы в эти бреши заходим. Сейчас в условиях космической, войсковой разведки, широкомасштабного применения дронов-разведчиков очень трудно перемещаться по линии фронта", - подчеркнул эксперт.
Но тактика на каждом участке фронта разная, где-то работают штурмовые группы, где-то противника попадает в огневые мешки, мы отходим на заранее подготовленные позиции и уничтожаем его с флангов. Но основное - то, что ВС РФ эффективно уничтожают противника, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 13:42
Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу События в Израиле создают для нас благоприятный фон. Это отвлекает внимание от СВО. Более того, на фоне бомбардировок Израиля (хотя с точки зрения своих интересов он действует правильно) Украина и Запад больше не смогут нам приписать новые "Бучи". И американцы будут отвлечены на новую войну
 
НовостиВСУпротивникАвдеевкаВС РФРаботиноукрепленияатакапотери ВСУДНР
 
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