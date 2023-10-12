"Заходим в эти бреши": эксперт раскрыл, какую хитрость применяют в Авдеевке, чтобы перемалывать ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В авдеевском укрепрайоне изменилась динамика боевых действий, по имеющейся информации там формируется котел для войск ВСУ. Как будет действовать противник в этой ситуации, можно только предположить, но он попытается выровнять ситуацию, рассказал эксперт.
Противник будет перебрасывать имеющиеся у него резервы на то или иное направление, под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть брешь. Можно предположить, что в этом и заключается тактика ВС РФ на данном этапе, добавил Алёхин.
"Противник идет в наступление, мы перемалываем, и он вынужден перебрасывать с того или иного направления дополнительные силы, а мы в эти бреши заходим. Сейчас в условиях космической, войсковой разведки, широкомасштабного применения дронов-разведчиков очень трудно перемещаться по линии фронта", - подчеркнул эксперт.
Но тактика на каждом участке фронта разная, где-то работают штурмовые группы, где-то противника попадает в огневые мешки, мы отходим на заранее подготовленные позиции и уничтожаем его с флангов. Но основное - то, что ВС РФ эффективно уничтожают противника, резюмировал собеседник Украина.ру.
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