https://ukraina.ru/20231011/1050108820.html

США будут и дальше помогать Украине – Умеров

США будут и дальше помогать Украине – Умеров - 11.10.2023 Украина.ру

США будут и дальше помогать Украине – Умеров

Соединённые Штаты в этом и следующем году продолжат поддерживать Киев. В этом официальные лица Вашингтона заверили министра обороны Украины Рустема Умерова, пишет "Украинская правда"

2023-10-11T23:39

2023-10-11T23:39

2023-10-11T23:39

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По данным источника, Умеров провёл две важные встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и председателем объединенного комитета начальников штабов и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Там участники обсудили критические потребности Украины и долгосрочную её поддержку. Ранее американист, политолог Грег Вайнер в интервью "Украина.ру" заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке, вопреки громким заявлениям, ставит под угрозу поставки вооружения Киеву, поскольку Израиль для США важнее.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, рустем умеров, военная помощь, сша