США будут и дальше помогать Украине – Умеров
Соединённые Штаты в этом и следующем году продолжат поддерживать Киев. В этом официальные лица Вашингтона заверили министра обороны Украины Рустема Умерова, пишет "Украинская правда"
По данным источника, Умеров провёл две важные встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и председателем объединенного комитета начальников штабов и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Там участники обсудили критические потребности Украины и долгосрочную её поддержку.
"Секретарь Остин заверил, что США продолжат поддерживать Украину столько сколько будет нужно, не будет задержек ни до конца года, ни после", – цитирует издание главу украинского минобороны.
Ранее американист, политолог Грег Вайнер в интервью "Украина.ру" заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке, вопреки громким заявлениям, ставит под угрозу поставки вооружения Киеву, поскольку Израиль для США важнее.