США будут и дальше помогать Украине – Умеров - 11.10.2023 Украина.ру
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США будут и дальше помогать Украине – Умеров
США будут и дальше помогать Украине – Умеров - 11.10.2023 Украина.ру
США будут и дальше помогать Украине – Умеров
Соединённые Штаты в этом и следующем году продолжат поддерживать Киев. В этом официальные лица Вашингтона заверили министра обороны Украины Рустема Умерова, пишет "Украинская правда"
2023-10-11T23:39
2023-10-11T23:39
новости
украина
рустем умеров
военная помощь
сша
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По данным источника, Умеров провёл две важные встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и председателем объединенного комитета начальников штабов и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Там участники обсудили критические потребности Украины и долгосрочную её поддержку. Ранее американист, политолог Грег Вайнер в интервью "Украина.ру" заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке, вопреки громким заявлениям, ставит под угрозу поставки вооружения Киеву, поскольку Израиль для США важнее.
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новости, украина, рустем умеров, военная помощь, сша
Новости, Украина, Рустем Умеров, военная помощь, США

США будут и дальше помогать Украине – Умеров

23:39 11.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Соединённые Штаты в этом и следующем году продолжат поддерживать Киев. В этом официальные лица Вашингтона заверили министра обороны Украины Рустема Умерова, пишет "Украинская правда"
По данным источника, Умеров провёл две важные встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и председателем объединенного комитета начальников штабов и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Там участники обсудили критические потребности Украины и долгосрочную её поддержку.
"Секретарь Остин заверил, что США продолжат поддерживать Украину столько сколько будет нужно, не будет задержек ни до конца года, ни после", – цитирует издание главу украинского минобороны.
Ранее американист, политолог Грег Вайнер в интервью "Украина.ру" заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке, вопреки громким заявлениям, ставит под угрозу поставки вооружения Киеву, поскольку Израиль для США важнее.
 
НовостиУкраинаРустем Умероввоенная помощьСША
 
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Заголовок открываемого материала
23:54Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия
23:39США будут и дальше помогать Украине – Умеров
23:18Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ
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