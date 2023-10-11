Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ - 11.10.2023 Украина.ру
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Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ
Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ - 11.10.2023 Украина.ру
Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Израиль, чтобы выразить поддержку и солидарность еврейскому народу. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в украинской и израильской власти
2023-10-11T23:18
2023-10-11T23:47
новости
владимир зеленский
израиль
хамас
палестина
украина
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Визит Зеленского, отмечает СМИ, усилил бы международную поддержку контрнаступления Израиля против ХАМАСа в Газе. Офис президента Украины уже обратился к израильской стороне с просьбой дать согласие на официальную встречу, однако пока дата вероятного визита ещё неизвестна. Ранее Зеленский на встрече НАТО в Брюсселе призвал мировых лидеров отправиться в Израиль, чтобы поддержать умирающих людей. По словам украинского лидера, в отношении палестино-израильского конфликта обязательно "будут сигналы и от Украины".Напомним, после обострения ситуации, Израиль уже успели посетить министры иностранных дел Чехии и Великобритании. Сообщалось, что вскоре туда поедет госсекретарь США Энтони Блинкен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, израиль, хамас, палестина, украина
Новости, Владимир Зеленский, Израиль, ХАМАС, Палестина, Украина

Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ

23:18 11.10.2023 (обновлено: 23:47 11.10.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Израиль, чтобы выразить поддержку и солидарность еврейскому народу. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в украинской и израильской власти
Визит Зеленского, отмечает СМИ, усилил бы международную поддержку контрнаступления Израиля против ХАМАСа в Газе. Офис президента Украины уже обратился к израильской стороне с просьбой дать согласие на официальную встречу, однако пока дата вероятного визита ещё неизвестна.
Ранее Зеленский на встрече НАТО в Брюсселе призвал мировых лидеров отправиться в Израиль, чтобы поддержать умирающих людей. По словам украинского лидера, в отношении палестино-израильского конфликта обязательно "будут сигналы и от Украины".
Напомним, после обострения ситуации, Израиль уже успели посетить министры иностранных дел Чехии и Великобритании. Сообщалось, что вскоре туда поедет госсекретарь США Энтони Блинкен.
Вчера, 11:29
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НовостиВладимир ЗеленскийИзраильХАМАСПалестинаУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
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