https://ukraina.ru/20231011/1050108169.html

Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ

Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ - 11.10.2023 Украина.ру

Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Израиль, чтобы выразить поддержку и солидарность еврейскому народу. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в украинской и израильской власти

2023-10-11T23:18

2023-10-11T23:18

2023-10-11T23:47

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Визит Зеленского, отмечает СМИ, усилил бы международную поддержку контрнаступления Израиля против ХАМАСа в Газе. Офис президента Украины уже обратился к израильской стороне с просьбой дать согласие на официальную встречу, однако пока дата вероятного визита ещё неизвестна. Ранее Зеленский на встрече НАТО в Брюсселе призвал мировых лидеров отправиться в Израиль, чтобы поддержать умирающих людей. По словам украинского лидера, в отношении палестино-израильского конфликта обязательно "будут сигналы и от Украины".Напомним, после обострения ситуации, Израиль уже успели посетить министры иностранных дел Чехии и Великобритании. Сообщалось, что вскоре туда поедет госсекретарь США Энтони Блинкен.

https://ukraina.ru/20231011/1050084794.html

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новости, владимир зеленский, израиль, хамас, палестина, украина