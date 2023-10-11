"Такого ещё не видели": Авдеевка пылает из-за наступления ВС России
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Вторые сутки, днём и ночью российская армия развивает активное наступление на донецком направлении. Такой активности со стороны РФ еще не было, заявил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире украинского телеканала FREEДОМ
По его словам, российская армия обрушила на укрепрайоны Вооружённых сил Украины в Авдеевке десятки единиц военной техники. Одновременно позиции боевиков киевского режима штурмуют тысячи солдат.
"Не было такого количества техники, которую россияне использовали в своих действиях. Не было одновременно такого количества личного состава. Три батальона – это около двух тысяч человек. Одновременно сразу на старте ушло около 50 единиц бронированной техники, в течение суток её было еще больше", – сказал Барабаш.
Обстановку в городе глава администрации описывает как "очень горячую и напряжённую". Только за утро 11 октября российская армия не менее 20-ти раз обстреляла позиции ВСУ в Авдеевке.
Вместе с тем, украинская сторона традиционно сообщает, что все атаки ВС России "отражены". Стоит отметить, что "успех" украинских боевиков видно даже из Донецка – в сети публикуют кадры с огромными клубами дыма со стороны Авдеевки, а в воздухе чувствуется запах гари.
Ранее донецкий волонтер и общественный деятель, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин заявлял "Украина.ру", что Авдеевка в полукольце. Цель российского наступления — замкнуть кольцо вокруг города.