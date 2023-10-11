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"Такого ещё не видели": Авдеевка пылает из-за наступления ВС России

"Такого ещё не видели": Авдеевка пылает из-за наступления ВС России - 11.10.2023 Украина.ру

"Такого ещё не видели": Авдеевка пылает из-за наступления ВС России

Вторые сутки, днём и ночью российская армия развивает активное наступление на донецком направлении. Такой активности со стороны РФ еще не было, заявил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире украинского телеканала FREEДОМ

2023-10-11T22:14

2023-10-11T22:14

2023-10-11T22:14

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По его словам, российская армия обрушила на укрепрайоны Вооружённых сил Украины в Авдеевке десятки единиц военной техники. Одновременно позиции боевиков киевского режима штурмуют тысячи солдат. Обстановку в городе глава администрации описывает как "очень горячую и напряжённую". Только за утро 11 октября российская армия не менее 20-ти раз обстреляла позиции ВСУ в Авдеевке. Вместе с тем, украинская сторона традиционно сообщает, что все атаки ВС России "отражены". Стоит отметить, что "успех" украинских боевиков видно даже из Донецка – в сети публикуют кадры с огромными клубами дыма со стороны Авдеевки, а в воздухе чувствуется запах гари. Ранее донецкий волонтер и общественный деятель, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин заявлял "Украина.ру", что Авдеевка в полукольце. Цель российского наступления — замкнуть кольцо вокруг города.

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новости, авдеевка, наступление, сво, вс рф, всу, донецк, донецкая народная республика