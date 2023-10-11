https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html

Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУ

Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУ - 11.10.2023 Украина.ру

Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУ

Российское командование приступило к решению проблемы с ежедневными массированными артиллерийскими обстрелами Донецка, из-за которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура

2023-10-11T12:57

2023-10-11T12:57

2023-10-11T13:25

эксклюзив

авдеевка

сво

донецк

спецоперация

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Для этого нужно освободить Авдеевку — небольшой город, примыкающий к столице ДНР на севере. Именно из него и небольших сел типа Орловки в ее окрестностях велся артиллерийский огонь.Хотя бои за Авдеевку ведутся с самого начала СВО, задачи взять ее, как изданию Украина.ру рассказывали командиры подразделений, воевавшие на этом участке фронта, прежде не было. Задачей было сковать подразделения ВСУ и не допустить их переброски на те участки , где Россия в то время вела наступление. При этом Авдеевку защищали наиболее обученные и мотивированные части.К тому же Авдеевка была очень хорошо укреплена, и российское командование понимало, что в лоб штурмовать город не получится. Считалось, что ее возьмут, когда ВСУ окажутся в большом донбасском котле, когда наступающие с юга ДНР подразделения соединятся с теми, кто наступает из Харьковской области. Однако контрнаступление ВСУ на Харьковщине в сентябре 2022 года сорвало эти планы.Сейчас же, в ходе неудачного для Украины "контрнаступа", который привел к истощению резервов и значительному уничтожению тяжелой техники, российское командование приступило к освобождению Авдеевки.О том, как во вторник, 10 октября, шел штурм города, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и общественный деятель, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин."В 5 часов утра началась сильнейшая артподготовка, которую слышал весь город – от самого "передка" до самых до окраин. Любой в Донецке вам скажет, что такой канонады в городе не было с 2014 года. Все проснулись.Наши стянули под Авдеевку до 200 орудий. Там были и "Ураганы", и ГРАДы, и "Солнцепеки", снарядов не жалели. Работала авиация: самолеты и вертолеты летали беспрерывно. На Авдеевку сбрасывали полуторатонные ФАБы. Артподготовка продолжалась 5 часов. Такого точно не было с начала СВО. Весь горизонт заволокло черным дымом", – рассказал Матюшин.Наступлению предшествовало 2 месяца интенсивной работы российской разведки и накопление снарядов."Выявлялись огневые точки, места хранения б/к и ГСМ, места пребывания личного состава и расположения тяжелой техники, пути подвоза. Основное место хранения – Авдеевский коксохим. После накопления информации по всему этому хозяйству и врезали.К тому же нашему командованию было известно, что ВСУ из Авдеевкого укрепрайона частично перебросило на другие участки фронта артиллерию и личный состав, таким образом ослабив боеспособность авдеевского гарнизона.Авдеевский укрепрайон – это самый мощный укреп во всем Донбассе. Мощнее нет. Вы можете себе представить, многие железобетонные перекрытия на огневых позициях достигают там 6-7 метров. К ним ведут бетонированные тоннели, через которые идет ротация. Авдеевский террикон вообще забетонирован по последнему слову военного инженерного искусства.И вот все это утром во вторник методично уничтожали ФАБами. Благодаря такой мощнейшей артподготовке наши штурмовые группы смогли в некоторых местах прорвать две из трех линий обороны. В самой Авдеевке и на коксохиме – сильные пожары", – рассказал Матюшин.В наступлении участвовали донецкие десантники и бойцы Первой Славянской бригады, которые начали наступление на флангах Авдеевки с юга – от Спартака, от Опытного, от Водяного в направлении Тоненького и Орловки, и с севера – от Красногоровки в направлении села Бердычи. Сейчас Авдеевка в полукольце. Цель наступления – замкнуть кольцо вокруг города."Наши штурмовики закрепились на терриконе возле Авдеевского коксохима, а это значит, уничтожили мощный укреп и заняли господствующую высоту. С нее можно бить как по заводу, так и по городу.Также наши перерезают снабжение у Бердычей и артиллерией уничтожают украинцев, которые пытаются двигаться к Авдеевке через Очеретино. Возьмем Бердычи – перережем основную дорогу, по которой снабжается авдеевский гарнизон. Нам надо перерезать еще одну дорогу и взять еще несколько высот и всё – мы установим фактически огневой контроль над городом. И еще есть одна задача: отрезать коксохим от самого города, так как самый главный укреп – это именно завод", – сообщил Матюшин.

https://ukraina.ru/20231010/1050034328.html

https://ukraina.ru/20231005/1049914361.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, сво, донецк, спецоперация