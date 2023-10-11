Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУ
12:57 11.10.2023 (обновлено: 13:25 11.10.2023)
Российское командование приступило к решению проблемы с ежедневными массированными артиллерийскими обстрелами Донецка, из-за которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура
Для этого нужно освободить Авдеевку — небольшой город, примыкающий к столице ДНР на севере. Именно из него и небольших сел типа Орловки в ее окрестностях велся артиллерийский огонь.
Хотя бои за Авдеевку ведутся с самого начала СВО, задачи взять ее, как изданию Украина.ру рассказывали командиры подразделений, воевавшие на этом участке фронта, прежде не было.
Задачей было сковать подразделения ВСУ и не допустить их переброски на те участки , где Россия в то время вела наступление. При этом Авдеевку защищали наиболее обученные и мотивированные части.
К тому же Авдеевка была очень хорошо укреплена, и российское командование понимало, что в лоб штурмовать город не получится. Считалось, что ее возьмут, когда ВСУ окажутся в большом донбасском котле, когда наступающие с юга ДНР подразделения соединятся с теми, кто наступает из Харьковской области.
Однако контрнаступление ВСУ на Харьковщине в сентябре 2022 года сорвало эти планы.
Сейчас же, в ходе неудачного для Украины "контрнаступа", который привел к истощению резервов и значительному уничтожению тяжелой техники, российское командование приступило к освобождению Авдеевки.
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О том, как во вторник, 10 октября, шел штурм города, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и общественный деятель, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
"В 5 часов утра началась сильнейшая артподготовка, которую слышал весь город – от самого "передка" до самых до окраин. Любой в Донецке вам скажет, что такой канонады в городе не было с 2014 года. Все проснулись.
Наши стянули под Авдеевку до 200 орудий. Там были и "Ураганы", и ГРАДы, и "Солнцепеки", снарядов не жалели. Работала авиация: самолеты и вертолеты летали беспрерывно. На Авдеевку сбрасывали полуторатонные ФАБы. Артподготовка продолжалась 5 часов. Такого точно не было с начала СВО. Весь горизонт заволокло черным дымом", – рассказал Матюшин.
Наступлению предшествовало 2 месяца интенсивной работы российской разведки и накопление снарядов.
"Выявлялись огневые точки, места хранения б/к и ГСМ, места пребывания личного состава и расположения тяжелой техники, пути подвоза. Основное место хранения – Авдеевский коксохим. После накопления информации по всему этому хозяйству и врезали.
К тому же нашему командованию было известно, что ВСУ из Авдеевкого укрепрайона частично перебросило на другие участки фронта артиллерию и личный состав, таким образом ослабив боеспособность авдеевского гарнизона.
Авдеевский укрепрайон – это самый мощный укреп во всем Донбассе. Мощнее нет. Вы можете себе представить, многие железобетонные перекрытия на огневых позициях достигают там 6-7 метров. К ним ведут бетонированные тоннели, через которые идет ротация.
Авдеевский террикон вообще забетонирован по последнему слову военного инженерного искусства.
И вот все это утром во вторник методично уничтожали ФАБами. Благодаря такой мощнейшей артподготовке наши штурмовые группы смогли в некоторых местах прорвать две из трех линий обороны. В самой Авдеевке и на коксохиме – сильные пожары", – рассказал Матюшин.
5 октября, 04:05На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдатНа участке запорожского фронта от населенного пункта (н.п.) Копани на западе н.п. Новофёдоровки на востоке в последние сутки продолжались ожесточенные бои. Если на восточном участке российская армия наступает, то на западном и в центре – "качели", то ВСУ займут позиции ВС РФ, то ВС РФ их отобьют и затем займут украинские позиции
В наступлении участвовали донецкие десантники и бойцы Первой Славянской бригады, которые начали наступление на флангах Авдеевки с юга – от Спартака, от Опытного, от Водяного в направлении Тоненького и Орловки, и с севера – от Красногоровки в направлении села Бердычи.
Сейчас Авдеевка в полукольце. Цель наступления – замкнуть кольцо вокруг города.
"Наши штурмовики закрепились на терриконе возле Авдеевского коксохима, а это значит, уничтожили мощный укреп и заняли господствующую высоту. С нее можно бить как по заводу, так и по городу.
Также наши перерезают снабжение у Бердычей и артиллерией уничтожают украинцев, которые пытаются двигаться к Авдеевке через Очеретино. Возьмем Бердычи – перережем основную дорогу, по которой снабжается авдеевский гарнизон.
Нам надо перерезать еще одну дорогу и взять еще несколько высот и всё – мы установим фактически огневой контроль над городом. И еще есть одна задача: отрезать коксохим от самого города, так как самый главный укреп – это именно завод", – сообщил Матюшин.