Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
С наступлением зимы на Украине возможно массовое отключение от газа городов и целых областей. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышёв в интервью украинскому изданию LB.ua
"Газовый блекаут" в стране возможен из-за ударов российской армии, которых с наступлением зимы, считают на Украине, будет больше.
"Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к газовому блекауту", – сказал журналистам Чернышёв.
Он напомнил, что регионы Украины уже были лишены газа прошлой зимой.
Ранее руководитель "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа - только для того, чтобы не замерзали её партнеры в Европе.