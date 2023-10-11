https://ukraina.ru/20231011/1050106407.html

Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине

Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине - 11.10.2023 Украина.ру

Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине

С наступлением зимы на Украине возможно массовое отключение от газа городов и целых областей. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышёв в интервью украинскому изданию LB.ua

2023-10-11T21:40

2023-10-11T21:40

2023-10-11T21:40

новости

украина

нафтогаз

сво

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102184/05/1021840511_0:157:3074:1886_1920x0_80_0_0_79f38580868b7548bd018ed77287b82b.jpg

"Газовый блекаут" в стране возможен из-за ударов российской армии, которых с наступлением зимы, считают на Украине, будет больше. Он напомнил, что регионы Украины уже были лишены газа прошлой зимой. Ранее руководитель "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа - только для того, чтобы не замерзали её партнеры в Европе.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нафтогаз, сво, обстрелы