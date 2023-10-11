Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине - 11.10.2023 Украина.ру
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Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине
Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине - 11.10.2023 Украина.ру
Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине
С наступлением зимы на Украине возможно массовое отключение от газа городов и целых областей. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышёв в интервью  украинскому изданию LB.ua
2023-10-11T21:40
2023-10-11T21:40
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"Газовый блекаут" в стране возможен из-за ударов российской армии, которых с наступлением зимы, считают на Украине, будет больше. Он напомнил, что регионы Украины уже были лишены газа прошлой зимой. Ранее руководитель "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа - только для того, чтобы не замерзали её партнеры в Европе.
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новости, украина, нафтогаз, сво, обстрелы
Новости, Украина, Нафтогаз, СВО, обстрелы

Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине

21:40 11.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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С наступлением зимы на Украине возможно массовое отключение от газа городов и целых областей. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышёв в интервью  украинскому изданию LB.ua
"Газовый блекаут" в стране возможен из-за ударов российской армии, которых с наступлением зимы, считают на Украине, будет больше.
"Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к газовому блекауту", – сказал журналистам Чернышёв.
Он напомнил, что регионы Украины уже были лишены газа прошлой зимой.
Ранее руководитель "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа - только для того, чтобы не замерзали её партнеры в Европе.
 
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