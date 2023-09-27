https://ukraina.ru/20230927/1049740067.html

Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа

Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа - 27.09.2023 Украина.ру

Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа

Украина поддерживает те европейские страны, которые не имеют выхода к морю, заявил глава "Нафтогаза"

2023-09-27T17:35

2023-09-27T17:35

2023-09-27T17:35

новости

нафтогаз

транзит

российский газ

европа

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Украина готова осуществлять транзит российского газа якобы только для того, чтобы не замерзали ее партнеры в Европе. Об этом 27 сентября заявил гендиректор "Нефтогаза" Алексей Чернышов в интервью американскому изданию Newsweek.По его словам, единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю."Некоторые страны имеют ограниченный доступ к другим каналам. Это чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", - отметил Чернышов.Директор "Нафтогаза" добавил, что ему уже задавали вопрос, как он может работать с Россией во время вооруженного конфликта.Издание отмечает, что Евросоюз сокращает свою энергетическую зависимость от Москвы, сократив вдвое импорт природного газа - со среднемесячного показателя около 5,6 млн тонн до примерно 2,7 млн тонн со второго квартала 2022 года.Тем не менее, российский природный газ по-прежнему востребован крупными странами ЕС, включая Францию, Испанию, Бельгию и Нидерланды. Такой спрос означает, что Россия по-прежнему является вторым по величине поставщиком природного газа в ЕС, уступая США, отмечает Newsweek.

https://ukraina.ru/20230707/1047872988.html

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новости, нафтогаз, транзит, российский газ, европа