https://ukraina.ru/20230927/1049740067.html
Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа
Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа - 27.09.2023 Украина.ру
Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа
Украина поддерживает те европейские страны, которые не имеют выхода к морю, заявил глава "Нафтогаза"
2023-09-27T17:35
2023-09-27T17:35
2023-09-27T17:35
новости
нафтогаз
транзит
российский газ
европа
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Украина готова осуществлять транзит российского газа якобы только для того, чтобы не замерзали ее партнеры в Европе. Об этом 27 сентября заявил гендиректор "Нефтогаза" Алексей Чернышов в интервью американскому изданию Newsweek.По его словам, единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю."Некоторые страны имеют ограниченный доступ к другим каналам. Это чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", - отметил Чернышов.Директор "Нафтогаза" добавил, что ему уже задавали вопрос, как он может работать с Россией во время вооруженного конфликта.Издание отмечает, что Евросоюз сокращает свою энергетическую зависимость от Москвы, сократив вдвое импорт природного газа - со среднемесячного показателя около 5,6 млн тонн до примерно 2,7 млн тонн со второго квартала 2022 года.Тем не менее, российский природный газ по-прежнему востребован крупными странами ЕС, включая Францию, Испанию, Бельгию и Нидерланды. Такой спрос означает, что Россия по-прежнему является вторым по величине поставщиком природного газа в ЕС, уступая США, отмечает Newsweek.
https://ukraina.ru/20230707/1047872988.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нафтогаз, транзит, российский газ, европа
Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа
Украина поддерживает те европейские страны, которые не имеют выхода к морю, заявил глава "Нафтогаза"
Украина готова осуществлять транзит российского газа якобы только для того, чтобы не замерзали ее партнеры в Европе. Об этом 27 сентября заявил гендиректор "Нефтогаза" Алексей Чернышов в интервью американскому изданию Newsweek.
По его словам, единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю.
"Некоторые страны имеют ограниченный доступ к другим каналам. Это чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", - отметил Чернышов.
Директор "Нафтогаза" добавил, что ему уже задавали вопрос, как он может работать с Россией во время вооруженного конфликта.
"Ну, в каком-то смысле, как вы можете продолжать потреблять российский газ? Мы делаем это только для вас (Евросоюза. - Ред.), чтобы вы не замерзли", - заявил Алексей Чернышов.
Издание отмечает, что Евросоюз сокращает свою энергетическую зависимость от Москвы, сократив вдвое импорт природного газа - со среднемесячного показателя около 5,6 млн тонн до примерно 2,7 млн тонн со второго квартала 2022 года.
Тем не менее, российский природный газ по-прежнему востребован крупными странами ЕС, включая Францию, Испанию, Бельгию и Нидерланды. Такой спрос означает, что Россия по-прежнему является вторым по величине поставщиком природного газа в ЕС, уступая США, отмечает Newsweek.