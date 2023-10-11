Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050105998.html
Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика
Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика - 11.10.2023 Украина.ру
Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал об истории происхождения... Украина.ру, 11.10.2023
2023-10-11T21:00
2023-10-11T21:00
видео
анатолий вассерман
израиль
рим
хамас
газа
сектор газа
палестина
ближний восток
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050105879_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bfc8c95debe2afc162157319e0c755e.jpg
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал об истории происхождения арабо-израильского конфликта, его возможном разрешении и позиции российских релокантов:0:38 – Разница в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов; 7:23 – Почему не существует независимой Палестины? 12:21 – Степень ненависти в конфликте на Ближнем Востоке; 15:29 – Варианты окончания противостояния Израиля и Палестины; 18:36 – Позиция релокантов в Израиль; 20:52 – Возвращение в Россию противников СВО.
газа
ашкелон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050105879_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cbc61bb1ad2f6ff5dea0d2b593292ffc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, анатолий вассерман, израиль, рим, хамас, газа, сектор газа, палестина, ближний восток, ссср, британия, франция, релоканты, конфликт, война, обстрелы, ашкелон, оон, нато, украина, оружие, сша, видео
Видео, Анатолий Вассерман, Израиль, Рим, ХАМАС, Газа, сектор Газа, Палестина, Ближний Восток, СССР, Британия, Франция, релоканты, конфликт, война, обстрелы, Ашкелон, ООН, НАТО, Украина, оружие, США

Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика

21:00 11.10.2023
 
Читать в
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал об истории происхождения арабо-израильского конфликта, его возможном разрешении и позиции российских релокантов:
0:38 – Разница в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов; 7:23 – Почему не существует независимой Палестины?
12:21 – Степень ненависти в конфликте на Ближнем Востоке;
15:29 – Варианты окончания противостояния Израиля и Палестины;
18:36 – Позиция релокантов в Израиль;
20:52 – Возвращение в Россию противников СВО.
 
ВидеоАнатолий ВассерманИзраильРимХАМАСГазасектор ГазаПалестинаБлижний ВостокСССРБританияФранциярелокантыконфликтвойнаобстрелыАшкелонООННАТОУкраинаоружиеСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке
22:14"Такого ещё не видели": Авдеевка пылает из-за наступления ВС России
22:06Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку
21:40Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине
21:16Республиканцы выдвинули в спикеры палаты представителей Скализа - The Hill
21:15"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну
21:00Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика
20:47"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе
20:38США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин
20:21Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин
20:06На что он тратит деньги? Песков указал на жадность Зеленского в оазисе коррупции
20:05Майдан ничего не поменял. Украинцы все также не доверяют судам, прокуратуре и политикам - опрос
19:27Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
18:08Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
18:04Зеленский похвастался оружием и позвал лидеров НАТО в Израиль. Итоги 11 октября
18:03Украине запретили принимать без правок закон о депутатах из неугодных партий
18:00Стройка НКПС № 1: загадки сталинских туннелей в Киеве
17:58Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа
17:33Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине
17:29Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ
Лента новостейМолния