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Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика

Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика - 11.10.2023 Украина.ру

Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика

Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал об истории происхождения... Украина.ру, 11.10.2023

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видео

анатолий вассерман

израиль

рим

хамас

газа

сектор газа

палестина

ближний восток

ссср

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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал об истории происхождения арабо-израильского конфликта, его возможном разрешении и позиции российских релокантов:0:38 – Разница в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов; 7:23 – Почему не существует независимой Палестины? 12:21 – Степень ненависти в конфликте на Ближнем Востоке; 15:29 – Варианты окончания противостояния Израиля и Палестины; 18:36 – Позиция релокантов в Израиль; 20:52 – Возвращение в Россию противников СВО.

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ашкелон

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