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Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика
Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика - 11.10.2023 Украина.ру
Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал об истории происхождения... Украина.ру, 11.10.2023
2023-10-11T21:00
2023-10-11T21:00
2023-10-11T21:00
видео
анатолий вассерман
израиль
рим
хамас
газа
сектор газа
палестина
ближний восток
ссср
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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал об истории происхождения арабо-израильского конфликта, его возможном разрешении и позиции российских релокантов:0:38 – Разница в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов; 7:23 – Почему не существует независимой Палестины? 12:21 – Степень ненависти в конфликте на Ближнем Востоке; 15:29 – Варианты окончания противостояния Израиля и Палестины; 18:36 – Позиция релокантов в Израиль; 20:52 – Возвращение в Россию противников СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал об истории происхождения арабо-израильского конфликта, его возможном разрешении и позиции российских релокантов:
0:38 – Разница в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов; 7:23 – Почему не существует независимой Палестины?
12:21 – Степень ненависти в конфликте на Ближнем Востоке;
15:29 – Варианты окончания противостояния Израиля и Палестины;
18:36 – Позиция релокантов в Израиль;
20:52 – Возвращение в Россию противников СВО.