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"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе

"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе - 11.10.2023 Украина.ру

"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе

Соединённые Штаты "докатились уже до разбоя на море" в стремлениях снабдить Украину оружием. Такое заявление сделали в российском министерстве иностранных дел, комментируя поставки Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе

2023-10-11T20:47

2023-10-11T20:47

2023-10-11T20:47

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В начале октября Украина получила около 1,1 миллионов патронов, захваченных в прошлом году американскими военными моряками. Оружие, как сообщалось в официальном пресс-релизе Центрального командования ВС США, предназначалось якобы для "хуситов в Йемене в нарушение санкционной резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН".Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, такого рода инспекции действительно предусмотрены резолюцией СБ ООН, но они ограничиваются территорией самих государств, включая морские порты и аэропорты. Она в очередной раз подчеркнула, что военная помощь Киеву не способствует завершению конфликта, а напротив – накаляет ситуацию не только на Украине, но и за её пределами. Ранее эксперты прогнозировали, что группы мигрантов в Европе способны захватывать целые города. В этом им сможет помочь оружие, широко представленное на "чёрном рынке" из-за конфликта на Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, мид рф, мария захарова, украина, киев, военная помощь, оон