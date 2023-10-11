"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе - 11.10.2023 Украина.ру
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"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе
"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе - 11.10.2023 Украина.ру
"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе
Соединённые Штаты "докатились уже до разбоя на море" в стремлениях снабдить Украину оружием. Такое заявление сделали в российском министерстве иностранных дел, комментируя поставки Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе
2023-10-11T20:47
2023-10-11T20:47
новости
сша
мид рф
мария захарова
украина
киев
военная помощь
оон
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В начале октября Украина получила около 1,1 миллионов патронов, захваченных в прошлом году американскими военными моряками. Оружие, как сообщалось в официальном пресс-релизе Центрального командования ВС США, предназначалось якобы для "хуситов в Йемене в нарушение санкционной резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН".Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, такого рода инспекции действительно предусмотрены резолюцией СБ ООН, но они ограничиваются территорией самих государств, включая морские порты и аэропорты. Она в очередной раз подчеркнула, что военная помощь Киеву не способствует завершению конфликта, а напротив – накаляет ситуацию не только на Украине, но и за её пределами. Ранее эксперты прогнозировали, что группы мигрантов в Европе способны захватывать целые города. В этом им сможет помочь оружие, широко представленное на "чёрном рынке" из-за конфликта на Украине.
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новости, сша, мид рф, мария захарова, украина, киев, военная помощь, оон
Новости, США, МИД РФ, Мария Захарова, Украина, Киев, военная помощь, ООН

"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе

20:47 11.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Соединённые Штаты "докатились уже до разбоя на море" в стремлениях снабдить Украину оружием. Такое заявление сделали в российском министерстве иностранных дел, комментируя поставки Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе
В начале октября Украина получила около 1,1 миллионов патронов, захваченных в прошлом году американскими военными моряками. Оружие, как сообщалось в официальном пресс-релизе Центрального командования ВС США, предназначалось якобы для "хуситов в Йемене в нарушение санкционной резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН".
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, такого рода инспекции действительно предусмотрены резолюцией СБ ООН, но они ограничиваются территорией самих государств, включая морские порты и аэропорты.

"В рамках оружейного эмбарго, установленного СБ ООН в отношении Йемена, специального режима по досмотру судов в международных водах не существует. Осуждаем безответственное поведение США. Оно совершенно не соотносится с той особой ответственностью за мир и безопасность, которая делегирована международным сообществом постоянным членам Совета Безопасности ООН", – написала Мария Захарова в телеграм-канале.

Она в очередной раз подчеркнула, что военная помощь Киеву не способствует завершению конфликта, а напротив – накаляет ситуацию не только на Украине, но и за её пределами.
"Вашингтону давно пора осознать, что в контексте украинского кризиса такие действия всё равно не принесут желаемых дивидендов, зато в мире растёт понимание опасности американской линии", – заключила представитель российского ведомства.
Ранее эксперты прогнозировали, что группы мигрантов в Европе способны захватывать целые города. В этом им сможет помочь оружие, широко представленное на "чёрном рынке" из-за конфликта на Украине.
 
НовостиСШАМИД РФМария ЗахароваУкраинаКиеввоенная помощьООН
 
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