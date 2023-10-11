https://ukraina.ru/20231011/1050075669.html
Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт
Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт - 11.10.2023 Украина.ру
Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт
События, аналогичные израильским, могут повторить мигранты в Европе при помощи оружия, купленного на "чёрном рынке". Об этом пишет венгерская газета "Magyar Nemzet", ссылаясь на эксперта секретной службы страны Ласло Граунд
2023-10-11T00:26
2023-10-11T00:26
2023-10-11T00:26
новости
сша
мигранты
протесты
атаки
джо байден
запад
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Сегодня на Западе мигранты хорошо организованы и способны атаковать целые города, считает эксперт. Эти неконтролируемые толпы будут хорошо вооружены, поскольку из-за конфликта на Украине автоматы, пулемёты, РСЗО, снаряды и прочее оружие общедоступно на "чёрном рынке". Так называемая "европейская защита" не способна противодействовать мигрантам –система обороны Европы "равна нулю", констатирует эксперт. Отмечается, что будущие протестующие общаются друг с другом на различных офлайн- и онлайн-платформах, через видеоигры и другие форумы, и сейчас они представляют собой организованную группировку, способную единовременно захватить большее количество европейских городов. Атаки мигрантов – это катастрофа ближайшего будущего, считает Граунд. Игнорируя этот вопрос Европа совершает самоубийство. Напомним, в 2021 и 2022 года приток мигрантов в США превысил отметку в 2,3 миллиона человек. Следом, в 2023-м финансовом году, Вашингтон столкнулся более чем с 1,2 миллионами мигрантов. По данным западных СМИ, при администрации Джо Байдена в страну прибыло свыше шести миллионов человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, мигранты, протесты, атаки, джо байден, запад
Новости, США, мигранты, протесты, атаки, Джо Байден, Запад
Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт
События, аналогичные израильским, могут повторить мигранты в Европе при помощи оружия, купленного на "чёрном рынке". Об этом пишет венгерская газета "Magyar Nemzet", ссылаясь на эксперта секретной службы страны Ласло Граунд
Сегодня на Западе мигранты хорошо организованы и способны атаковать целые города, считает эксперт. Эти неконтролируемые толпы будут хорошо вооружены, поскольку из-за конфликта на Украине автоматы, пулемёты, РСЗО, снаряды и прочее оружие общедоступно на "чёрном рынке".
"Оно (прим. ред. оружие) достанется мигрантам и события, аналогичные израильским, произойдут в Европе", – цитируют журналисты Граунда.
Так называемая "европейская защита" не способна противодействовать мигрантам –система обороны Европы "равна нулю", констатирует эксперт. Отмечается, что будущие протестующие общаются друг с другом на различных офлайн- и онлайн-платформах, через видеоигры и другие форумы, и сейчас они представляют собой организованную группировку, способную единовременно захватить большее количество европейских городов.
Атаки мигрантов – это катастрофа ближайшего будущего, считает Граунд. Игнорируя этот вопрос Европа совершает самоубийство.
"Мусульманский мир чётко заявляет, что он не признает никакой другой религии. В Европе они не уважают бескорыстного хозяина. Европейские законы не соблюдаются, они живут по законам шариата", – утверждает он.
Напомним, в 2021 и 2022 года приток мигрантов в США превысил отметку в 2,3 миллиона человек. Следом, в 2023-м финансовом году, Вашингтон столкнулся более чем с 1,2 миллионами мигрантов. По данным западных СМИ, при администрации Джо Байдена в страну прибыло свыше шести миллионов человек.