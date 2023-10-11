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Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт

Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт - 11.10.2023 Украина.ру

Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт

События, аналогичные израильским, могут повторить мигранты в Европе при помощи оружия, купленного на "чёрном рынке". Об этом пишет венгерская газета "Magyar Nemzet", ссылаясь на эксперта секретной службы страны Ласло Граунд

2023-10-11T00:26

2023-10-11T00:26

2023-10-11T00:26

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мигранты

протесты

атаки

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Сегодня на Западе мигранты хорошо организованы и способны атаковать целые города, считает эксперт. Эти неконтролируемые толпы будут хорошо вооружены, поскольку из-за конфликта на Украине автоматы, пулемёты, РСЗО, снаряды и прочее оружие общедоступно на "чёрном рынке". Так называемая "европейская защита" не способна противодействовать мигрантам –система обороны Европы "равна нулю", констатирует эксперт. Отмечается, что будущие протестующие общаются друг с другом на различных офлайн- и онлайн-платформах, через видеоигры и другие форумы, и сейчас они представляют собой организованную группировку, способную единовременно захватить большее количество европейских городов. Атаки мигрантов – это катастрофа ближайшего будущего, считает Граунд. Игнорируя этот вопрос Европа совершает самоубийство. Напомним, в 2021 и 2022 года приток мигрантов в США превысил отметку в 2,3 миллиона человек. Следом, в 2023-м финансовом году, Вашингтон столкнулся более чем с 1,2 миллионами мигрантов. По данным западных СМИ, при администрации Джо Байдена в страну прибыло свыше шести миллионов человек.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, мигранты, протесты, атаки, джо байден, запад