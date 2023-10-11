https://ukraina.ru/20231011/1050105615.html
США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин
США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин - 11.10.2023 Украина.ру
США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин
Фиаско США в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке констатировал президент России. Об этом он заявил 11 октября в интервью каналу Al-Ghad.
2023-10-11T20:38
2023-10-11T20:38
2023-10-11T20:38
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владимир путин
палестина
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дипломатические отношения
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Владимир Путин обратил внимание на предысторию нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что ранее в процесс урегулирования были включены несколько стран, в том числе Россия. Однако затем "США практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы" и "практически монополизировали процесс урегулирования", что и привело к нынешним итогам."То, что это провал - это очевидная вещь", - констатировал президент России, бактеризуя политику США на Ближнем востоке в свете нынешнего обострения арабо-израильского конфликта.Тем временем МИД России помогает согражданам с эвакуацией из Израиля. Эвакуация из сектора Газа осложнена полной блокадой израильской армией.
https://ukraina.ru/20231011/1050105499.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, палестина, сектор газа, израиль, ближний восток, война, сша, дипломатия, дипломатические отношения, геополитика, стратегии, госдеп сша, россия, кризис
Новости, Владимир Путин, Палестина, сектор Газа, Израиль, Ближний Восток, война, США, дипломатия, дипломатические отношения, геополитика, стратегии, Госдеп США, Россия, кризис
США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин
Фиаско США в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке констатировал президент России. Об этом он заявил 11 октября в интервью каналу Al-Ghad.