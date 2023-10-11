https://ukraina.ru/20231011/1050105615.html

США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин

США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин - 11.10.2023 Украина.ру

США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин

Фиаско США в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке констатировал президент России. Об этом он заявил 11 октября в интервью каналу Al-Ghad.

2023-10-11T20:38

2023-10-11T20:38

2023-10-11T20:38

новости

владимир путин

палестина

сектор газа

израиль

ближний восток

война

сша

дипломатия

дипломатические отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050013801_0:3:848:480_1920x0_80_0_0_71f04c6abdfb9383e1f994aba5a059e2.jpg

Владимир Путин обратил внимание на предысторию нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что ранее в процесс урегулирования были включены несколько стран, в том числе Россия. Однако затем "США практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы" и "практически монополизировали процесс урегулирования", что и привело к нынешним итогам."То, что это провал - это очевидная вещь", - констатировал президент России, бактеризуя политику США на Ближнем востоке в свете нынешнего обострения арабо-израильского конфликта.Тем временем МИД России помогает согражданам с эвакуацией из Израиля. Эвакуация из сектора Газа осложнена полной блокадой израильской армией.

https://ukraina.ru/20231011/1050105499.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, палестина, сектор газа, израиль, ближний восток, война, сша, дипломатия, дипломатические отношения, геополитика, стратегии, госдеп сша, россия, кризис