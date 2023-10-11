США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин - 11.10.2023 Украина.ру
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США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин
США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин - 11.10.2023 Украина.ру
США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин
Фиаско США в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке констатировал президент России. Об этом он заявил 11 октября в интервью каналу Al-Ghad.
2023-10-11T20:38
2023-10-11T20:38
новости
владимир путин
палестина
сектор газа
израиль
ближний восток
война
сша
дипломатия
дипломатические отношения
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Владимир Путин обратил внимание на предысторию нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что ранее в процесс урегулирования были включены несколько стран, в том числе Россия. Однако затем "США практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы" и "практически монополизировали процесс урегулирования", что и привело к нынешним итогам."То, что это провал - это очевидная вещь", - констатировал президент России, бактеризуя политику США на Ближнем востоке в свете нынешнего обострения арабо-израильского конфликта.Тем временем МИД России помогает согражданам с эвакуацией из Израиля. Эвакуация из сектора Газа осложнена полной блокадой израильской армией.
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новости, владимир путин, палестина, сектор газа, израиль, ближний восток, война, сша, дипломатия, дипломатические отношения, геополитика, стратегии, госдеп сша, россия, кризис
Новости, Владимир Путин, Палестина, сектор Газа, Израиль, Ближний Восток, война, США, дипломатия, дипломатические отношения, геополитика, стратегии, Госдеп США, Россия, кризис

США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин

20:38 11.10.2023
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Фиаско США в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке констатировал президент России. Об этом он заявил 11 октября в интервью каналу Al-Ghad.
Владимир Путин обратил внимание на предысторию нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что ранее в процесс урегулирования были включены несколько стран, в том числе Россия. Однако затем "США практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы" и "практически монополизировали процесс урегулирования", что и привело к нынешним итогам.
"То, что это провал - это очевидная вещь", - констатировал президент России, бактеризуя политику США на Ближнем востоке в свете нынешнего обострения арабо-израильского конфликта.
Тем временем МИД России помогает согражданам с эвакуацией из Израиля. Эвакуация из сектора Газа осложнена полной блокадой израильской армией.
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
20:21
Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — ПутинДрузья России знают об уровне её отношений с Израилем и Палестиной, ныне находящимися в беспримерно остром конфликте. Об этом 11 октября заявил Владимир Путин.
 
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