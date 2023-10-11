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Всем надоел: в Кремле признали "сложное положение" Зеленского

Всем надоел: в Кремле признали "сложное положение" Зеленского - 11.10.2023 Украина.ру

Всем надоел: в Кремле признали "сложное положение" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже порядком надоел Западу. Сегодня очевидно, что он находится в достаточно сложном положении. Об этом в среду, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-10-11T20:06

2023-10-11T20:06

2023-10-11T20:06

новости

владимир зеленский

дмитрий песков

запад

военная помощь

коррупция

украина

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В интервью Павлу Зарубину, Песков уточнил, что позиция по отношению к Зеленскому претерпела изменения, в том числе, из-за коррупции на Украине, которая при сегодняшнем президенте получила самый широкий размах. Помимо этого, украинский кризис сегодня утратил лидерскую позицию в западной повестке из-за событий, произошедших в Израиле. Фокус внимания Запада смещён, а Зеленский ревностно реагирует на спонсорство США еврейской страны. Недовольство украинским лидером будет только увеличиваться, считает официальный представитель Кремля. Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на два миллиарда долларов.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, дмитрий песков, запад, военная помощь, коррупция, украина