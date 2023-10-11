Всем надоел: в Кремле признали "сложное положение" Зеленского - 11.10.2023 Украина.ру
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Всем надоел: в Кремле признали "сложное положение" Зеленского
Всем надоел: в Кремле признали "сложное положение" Зеленского - 11.10.2023 Украина.ру
Всем надоел: в Кремле признали "сложное положение" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже порядком надоел Западу. Сегодня очевидно, что он находится в достаточно сложном положении. Об этом в среду, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-10-11T20:06
2023-10-11T20:06
новости
владимир зеленский
дмитрий песков
запад
военная помощь
коррупция
украина
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В интервью Павлу Зарубину, Песков уточнил, что позиция по отношению к Зеленскому претерпела изменения, в том числе, из-за коррупции на Украине, которая при сегодняшнем президенте получила самый широкий размах. Помимо этого, украинский кризис сегодня утратил лидерскую позицию в западной повестке из-за событий, произошедших в Израиле. Фокус внимания Запада смещён, а Зеленский ревностно реагирует на спонсорство США еврейской страны. Недовольство украинским лидером будет только увеличиваться, считает официальный представитель Кремля. Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на два миллиарда долларов.
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новости, владимир зеленский, дмитрий песков, запад, военная помощь, коррупция, украина
Новости, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Запад, военная помощь, коррупция, Украина

Всем надоел: в Кремле признали "сложное положение" Зеленского

20:06 11.10.2023
 
© Фотохост-агентство ТАСС / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с лидерами Африканского союза А. Ассумани и М. Ф. Махаматом
Встреча президента РФ В. Путина с лидерами Африканского союза А. Ассумани и М. Ф. Махаматом
© Фотохост-агентство ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский уже порядком надоел Западу. Сегодня очевидно, что он находится в достаточно сложном положении. Об этом в среду, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В интервью Павлу Зарубину, Песков уточнил, что позиция по отношению к Зеленскому претерпела изменения, в том числе, из-за коррупции на Украине, которая при сегодняшнем президенте получила самый широкий размах.
"Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги. Если Украина – это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Помимо этого, украинский кризис сегодня утратил лидерскую позицию в западной повестке из-за событий, произошедших в Израиле. Фокус внимания Запада смещён, а Зеленский ревностно реагирует на спонсорство США еврейской страны.
"У него (прим. ред. Зеленского) срабатывает такая профессиональная жадность – как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю", – добавил Дмитрий Песков.
Недовольство украинским лидером будет только увеличиваться, считает официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на два миллиарда долларов.
 
НовостиВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЗападвоенная помощькоррупцияУкраина
 
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