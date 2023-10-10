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В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов

В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов - 10.10.2023 Украина.ру

В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов

На систему противовоздушной обороны Израиля США могут выделить два миллиарда долларов. Соответствующий законопроект внесён в Конгресс Соединённых Штатов

2023-10-10T23:21

2023-10-10T23:21

2023-10-10T23:21

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Среди авторов документа значится имя конгрессвуман Клаудии Тенни, которая и раскрыла подробности. Тенни призвала Соединенные Штаты поддержать "израильских братьев и сестер и нашего сильнейшего союзника на Ближнем Востоке в его праве защищаться". Отмечается также, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков законодателей от обеих партий Конгресса США. Ранее американский сенатор Джош Хоули в социальной сети заявлял, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Соединённые Штаты уже начали поставлять Израилю военную помощь и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, военная помощь, украина, израиль, пво, палестина