В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов - 10.10.2023 Украина.ру
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В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов
В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов - 10.10.2023 Украина.ру
В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов
На систему противовоздушной обороны Израиля США могут выделить два миллиарда долларов. Соответствующий законопроект внесён в Конгресс Соединённых Штатов
2023-10-10T23:21
2023-10-10T23:21
новости
сша
конгресс сша
военная помощь
украина
израиль
пво
палестина
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Среди авторов документа значится имя конгрессвуман Клаудии Тенни,&nbsp;которая и раскрыла подробности. Тенни призвала Соединенные Штаты поддержать "израильских братьев и сестер и нашего сильнейшего союзника на Ближнем Востоке в его праве защищаться". Отмечается также, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков законодателей от обеих партий Конгресса США. Ранее американский сенатор Джош Хоули в социальной сети заявлял, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Соединённые Штаты уже начали поставлять Израилю военную помощь и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.
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новости, сша, конгресс сша, военная помощь, украина, израиль, пво, палестина
Новости, США, Конгресс США, военная помощь, Украина, Израиль, ПВО, Палестина

В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов

23:21 10.10.2023
 
© AP / Fatima Shbair
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / Fatima Shbair
Читать в
На систему противовоздушной обороны Израиля США могут выделить два миллиарда долларов. Соответствующий законопроект внесён в Конгресс Соединённых Штатов
Среди авторов документа значится имя конгрессвуман Клаудии Тенни, которая и раскрыла подробности.

"Я безоговорочно поддерживаю право Израиля на самооборону и представляю Закон о дополнительных ассигнованиях “Железный купол” в поддержку израильской системы обороны. Без критически важной системы, которая перехватывает палестинские ракеты в воздухе, гораздо больше мирных жителей было бы ранено или убито", – говорится на её официальном сайте.

Тенни призвала Соединенные Штаты поддержать "израильских братьев и сестер и нашего сильнейшего союзника на Ближнем Востоке в его праве защищаться". Отмечается также, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков законодателей от обеих партий Конгресса США.
Ранее американский сенатор Джош Хоули в социальной сети заявлял, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Соединённые Штаты уже начали поставлять Израилю военную помощь и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.
 
НовостиСШАКонгресс СШАвоенная помощьУкраинаИзраильПВОПалестина
 
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