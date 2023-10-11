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Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года - 11.10.2023 Украина.ру
Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся позже, чем рассчитывали в Киеве. Дату перенесли на начало следующего года, сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква
2023-10-11T19:27
2023-10-11T19:27
2023-10-11T19:27
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С сети Жовква опубликовал пост, в котором подвёл итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии. В тексте затронуты вопросы военной поддержки Киева, санкций против России и членства Украины в ЕС.Помимо этого, замглавы Офиса президента Украины отметил, что Бельгия объявила о готовности предоставить Киеву боевые самолеты. Бельгия также намерена готовить "инженерно-технический персонал для обслуживания истребителей F-16 на территории Украины", написал Жовква.Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре 2023 года. Как писали журналисты Politico, европейские дипломаты считают, что Киев и Брюссель могут договориться несмотря на то, продолжающиеся боевые действия в Незалежной. Пока же, Украина не выполнила условия для вступления в Евросоюз.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, переговоры
Новости, Украина, ЕС, переговоры
Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся позже, чем рассчитывали в Киеве. Дату перенесли на начало следующего года, сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква
С сети Жовква опубликовал пост,
в котором подвёл итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии. В тексте затронуты вопросы военной поддержки Киева, санкций против России и членства Украины в ЕС.
"Во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнётся фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС. И здесь председательство Бельгии не ограничится только символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС", – говорится в публикации.
Помимо этого, замглавы Офиса президента Украины отметил, что Бельгия объявила о готовности предоставить Киеву боевые самолеты. Бельгия также намерена готовить "инженерно-технический персонал для обслуживания истребителей F-16 на территории Украины", написал Жовква.
Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре 2023 года. Как писали журналисты Politico,
европейские дипломаты считают, что Киев и Брюссель могут договориться несмотря на то, продолжающиеся боевые действия в Незалежной. Пока же, Украина не выполнила условия для вступления в Евросоюз.