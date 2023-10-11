Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050105085.html
Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года - 11.10.2023 Украина.ру
Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся позже, чем рассчитывали в Киеве. Дату перенесли на начало следующего года, сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 
2023-10-11T19:27
2023-10-11T19:27
новости
украина
ес
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101977/11/1019771165_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_125a16b25a4b139723005c92015116f6.jpg.webp
С сети Жовква опубликовал пост, в котором подвёл итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии. В тексте затронуты вопросы военной поддержки Киева, санкций против России и членства Украины в ЕС.Помимо этого, замглавы Офиса президента Украины отметил, что Бельгия объявила о готовности предоставить Киеву боевые самолеты. Бельгия также намерена готовить "инженерно-технический персонал для обслуживания истребителей F-16 на территории Украины", написал Жовква.Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре 2023 года. Как писали журналисты Politico, европейские дипломаты считают, что Киев и Брюссель могут договориться несмотря на то, продолжающиеся боевые действия в Незалежной. Пока же, Украина не выполнила условия для вступления в Евросоюз.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101977/11/1019771165_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_0a7bfe37910a55b1b6ec4e3bea7f9d9e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ес, переговоры
Новости, Украина, ЕС, переговоры

Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года

19:27 11.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся позже, чем рассчитывали в Киеве. Дату перенесли на начало следующего года, сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 
С сети Жовква опубликовал пост, в котором подвёл итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии. В тексте затронуты вопросы военной поддержки Киева, санкций против России и членства Украины в ЕС.

"Во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнётся фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС. И здесь председательство Бельгии не ограничится только символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС", – говорится в публикации.

Помимо этого, замглавы Офиса президента Украины отметил, что Бельгия объявила о готовности предоставить Киеву боевые самолеты. Бельгия также намерена готовить "инженерно-технический персонал для обслуживания истребителей F-16 на территории Украины", написал Жовква.
Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре 2023 года. Как писали журналисты Politico, европейские дипломаты считают, что Киев и Брюссель могут договориться несмотря на то, продолжающиеся боевые действия в Незалежной. Пока же, Украина не выполнила условия для вступления в Евросоюз.
 
НовостиУкраинаЕСпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
18:08Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
18:04Зеленский похвастался оружием и позвал лидеров НАТО в Израиль. Итоги 11 октября
18:03Украине запретили принимать без правок закон о депутатах из неугодных партий
18:00Стройка НКПС № 1: загадки сталинских туннелей в Киеве
17:58Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа
17:33Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине
17:29Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ
17:29ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин
17:28Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России
17:26Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем"
17:22Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года
17:20Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию
17:16Стандарты НАТО поразили ВСУ, Европа боится большой войны. Что говорили об Украине в мире 11 октября
16:37Дарья Митина: Чем бы ни закончилась зачистка сектора Газа, ХАМАС уже одержал победу над Израилем
16:23Грег Вайнер о том, как Трамп будет выигрывать выборы и как Дания заменит Польшу с Германией на Украине
16:16Что получит Израиль и с чем останется Украина: Аммар Канах о войне на Ближнем Востоке
16:13Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода
16:11Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море
16:10Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию
Лента новостейМолния