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Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года

Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года - 11.10.2023 Украина.ру

Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся позже, чем рассчитывали в Киеве. Дату перенесли на начало следующего года, сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква

2023-10-11T19:27

2023-10-11T19:27

2023-10-11T19:27

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С сети Жовква опубликовал пост, в котором подвёл итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии. В тексте затронуты вопросы военной поддержки Киева, санкций против России и членства Украины в ЕС.Помимо этого, замглавы Офиса президента Украины отметил, что Бельгия объявила о готовности предоставить Киеву боевые самолеты. Бельгия также намерена готовить "инженерно-технический персонал для обслуживания истребителей F-16 на территории Украины", написал Жовква.Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре 2023 года. Как писали журналисты Politico, европейские дипломаты считают, что Киев и Брюссель могут договориться несмотря на то, продолжающиеся боевые действия в Незалежной. Пока же, Украина не выполнила условия для вступления в Евросоюз.

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