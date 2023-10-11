В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке - 11.10.2023 Украина.ру
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В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке
В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке - 11.10.2023 Украина.ру
В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке
Педагог Рита Курсите заявила, что запрет всего, что связано с Россией, приведет к информационному вакууму. Но Государственному центру содержания образования Латвии (VISC) высказывание не понравилось, сообщает LSM.lv
2023-10-11T14:50
2023-10-11T14:50
новости
латвия
русский язык
россия
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Старший эксперт VISC Рита Курсите 25 сентября приняла участие в съемках телепрограммы, темой которой стало учебное пособие для 9-х классов для изучения русского языка.Книга содержала рассказ о жизни студентки по обмену в России и ее фото, сделанное на фоне Кремля. Помимо этого, в пособии было изображение девушки, осваивающей военное дело в России. И то и другое вызвали возмущение общественности, пособие было изъято из школ.Однако Госцентр содержания образования Латвии заявил, что не согласен с личным мнением Курсите и не поддерживает его. После этого педагог была уволена.Ранее Латвия попросила более 3000 россиян покинуть страну. В декабре УДГМ проверит, выполнили ли они просьбу. Если этого не произошло, управление уточнит в Погранохране, находятся эти они на территории страны. В случае нахождения граждан РФ в Латвии последует указание покинуть страну.
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новости, латвия, русский язык, россия
Новости, Латвия, Русский язык, Россия

В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке

14:50 11.10.2023
 
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Педагог Рита Курсите заявила, что запрет всего, что связано с Россией, приведет к информационному вакууму. Но Государственному центру содержания образования Латвии (VISC) высказывание не понравилось, сообщает LSM.lv
Старший эксперт VISC Рита Курсите 25 сентября приняла участие в съемках телепрограммы, темой которой стало учебное пособие для 9-х классов для изучения русского языка.
Книга содержала рассказ о жизни студентки по обмену в России и ее фото, сделанное на фоне Кремля. Помимо этого, в пособии было изображение девушки, осваивающей военное дело в России. И то и другое вызвали возмущение общественности, пособие было изъято из школ.

"Если всё связанное с Россией запретим и больше не будем учить русский язык, то мы будем жить как в информационном вакууме. Можно вспомнить, были у Германии в подчинении – значит ли это, что мы и немецкий теперь не учим? Учим", — сказала Курсите.

Однако Госцентр содержания образования Латвии заявил, что не согласен с личным мнением Курсите и не поддерживает его. После этого педагог была уволена.
Ранее Латвия попросила более 3000 россиян покинуть страну. В декабре УДГМ проверит, выполнили ли они просьбу. Если этого не произошло, управление уточнит в Погранохране, находятся эти они на территории страны. В случае нахождения граждан РФ в Латвии последует указание покинуть страну.
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14:50В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке
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