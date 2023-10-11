https://ukraina.ru/20231011/1050091965.html

Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко

Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко - 11.10.2023 Украина.ру

Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-10-11T13:54

2023-10-11T13:54

2023-10-11T13:54

видео

сво

балтика

балтийский флот вмф россии

израиль

палестина

ближний восток

калининград

хамас

африка

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00:50 – С кем Россия будет заключать мир и почему СВО – только начало? 06:50 – Как Балтийский флот оказался взаперти; 12:40 – Об истории и причинах арабо-израильского конфликта и о том, можно ли было добиться мира на Ближнем Востоке; 15:55 - Какова минимальная численность населения РФ, при которой возможно её выживание в текущем виде, и насколько заинтересовано российское государство в повышении рождаемости? 23:35 – Безопасно ли релокантам возвращаться в Россию? 30:30 – О восстании на Сенатской площади в 1825 году; 38:40 – Возможен ли перенос столицы? 44:45 – Речь Владимира Путина на "Валдае": о крушении вертолёта с руководителями ЧВК "Вагнер".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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