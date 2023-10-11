Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко - 11.10.2023 Украина.ру
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Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко
Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко - 11.10.2023 Украина.ру
Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-10-11T13:54
2023-10-11T13:54
видео
сво
балтика
балтийский флот вмф россии
израиль
палестина
ближний восток
калининград
хамас
африка
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00:50 – С кем Россия будет заключать мир и почему СВО – только начало? 06:50 – Как Балтийский флот оказался взаперти; 12:40 – Об истории и причинах арабо-израильского конфликта и о том, можно ли было добиться мира на Ближнем Востоке; 15:55 - Какова минимальная численность населения РФ, при которой возможно её выживание в текущем виде, и насколько заинтересовано российское государство в повышении рождаемости? 23:35 – Безопасно ли релокантам возвращаться в Россию? 30:30 – О восстании на Сенатской площади в 1825 году; 38:40 – Возможен ли перенос столицы? 44:45 – Речь Владимира Путина на "Валдае": о крушении вертолёта с руководителями ЧВК "Вагнер".
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видео, сво, балтика, балтийский флот вмф россии, израиль, палестина, ближний восток, калининград, хамас, африка, рождаемость, чвк "вагнер", чвк, миграция, видео
Видео, СВО, Балтика, Балтийский флот ВМФ России, Израиль, Палестина, Ближний Восток, Калининград, ХАМАС, Африка, рождаемость, ЧВК "Вагнер", ЧВК, миграция

Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко

13:54 11.10.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:50 – С кем Россия будет заключать мир и почему СВО – только начало?
06:50 – Как Балтийский флот оказался взаперти;
12:40 – Об истории и причинах арабо-израильского конфликта и о том, можно ли было добиться мира на Ближнем Востоке;
15:55 - Какова минимальная численность населения РФ, при которой возможно её выживание в текущем виде, и насколько заинтересовано российское государство в повышении рождаемости?
23:35 – Безопасно ли релокантам возвращаться в Россию?
30:30 – О восстании на Сенатской площади в 1825 году;
38:40 – Возможен ли перенос столицы?
44:45 – Речь Владимира Путина на "Валдае": о крушении вертолёта с руководителями ЧВК "Вагнер".
 
ВидеоСВОБалтикаБалтийский флот ВМФ РоссииИзраильПалестинаБлижний ВостокКалининградХАМАСАфрикарождаемостьЧВК "Вагнер"ЧВКмиграция
 
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