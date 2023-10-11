Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Продвижения ВС РФ под Купянском и в районе Гуляйполя носят тактический характер и способствуют деморализации противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Продвижении ВС РФ в районе Купянска и Гуляйполя и мощные удары по позициям ВСУ в Авдеевке носит тактический характер. Это подготовка более выгодных позиций, отвлечение сил и средств противника, рассказал эксперт.
Но масштабное наступление ВС РФ, как и взятие Купянска, произойдет не завтра. Это лишь подготовка к зимней, если не к весенней кампании. Во многом это зависит от погодных условий и количества личного состава, отметил военный.
"Нам (ВС РФ - Ред.) нужно больше личного состава. Надо не просто его нарастить, но и подготовить. Да, сейчас идет большой поток добровольцев. Говорят, что их достаточно. Но людей все равно много не бывает", - подчеркнул Амерберг.
К тому же, российским войскам необходимо нарастить количество танков и ударных дронов. Без такого вооружения сейчас воевать невозможно. Это основная сила на поле боя, резюмировал собеседник издания.
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Вчера, 05:11Алексей Васильев: Когда Россия снесет "бульдозером" ВСУ в Авдеевке, местные бароны побегут переобуватьсяВСУ должны вести активную оборону. Они не могут просто так сидеть в бункере. Если они будут сидеть в бункере, туда подойдут наши штурмовики, бросят гранату и всех накроют. Противнику необходимо вылезать, стрелять и корректировать огонь артиллерии