https://ukraina.ru/20231011/1050090872.html

Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление

Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление - 11.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление

Продвижения ВС РФ под Купянском и в районе Гуляйполя носят тактический характер и способствуют деморализации противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2023-10-11T23:15

2023-10-11T23:15

2023-10-11T23:15

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Продвижении ВС РФ в районе Купянска и Гуляйполя и мощные удары по позициям ВСУ в Авдеевке носит тактический характер. Это подготовка более выгодных позиций, отвлечение сил и средств противника, рассказал эксперт.Но масштабное наступление ВС РФ, как и взятие Купянска, произойдет не завтра. Это лишь подготовка к зимней, если не к весенней кампании. Во многом это зависит от погодных условий и количества личного состава, отметил военный.К тому же, российским войскам необходимо нарастить количество танков и ударных дронов. Без такого вооружения сейчас воевать невозможно. Это основная сила на поле боя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050068774.html

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новости, вс рф, авдеевка, удары, купянск, всу, наступление, армия, мобилизация