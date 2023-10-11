Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление - 11.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление
Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление - 11.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление
Продвижения ВС РФ под Купянском и в районе Гуляйполя носят тактический характер и способствуют деморализации противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2023-10-11T23:15
2023-10-11T23:15
новости
вс рф
авдеевка
удары
купянск
всу
наступление
армия
мобилизация
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Продвижении ВС РФ в районе Купянска и Гуляйполя и мощные удары по позициям ВСУ в Авдеевке носит тактический характер. Это подготовка более выгодных позиций, отвлечение сил и средств противника, рассказал эксперт.Но масштабное наступление ВС РФ, как и взятие Купянска, произойдет не завтра. Это лишь подготовка к зимней, если не к весенней кампании. Во многом это зависит от погодных условий и количества личного состава, отметил военный.К тому же, российским войскам необходимо нарастить количество танков и ударных дронов. Без такого вооружения сейчас воевать невозможно. Это основная сила на поле боя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050068774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, авдеевка, удары, купянск, всу, наступление, армия, мобилизация
Новости, ВС РФ, Авдеевка, удары, Купянск, ВСУ, наступление, армия, мобилизация

Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление

23:15 11.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Продвижения ВС РФ под Купянском и в районе Гуляйполя носят тактический характер и способствуют деморализации противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Продвижении ВС РФ в районе Купянска и Гуляйполя и мощные удары по позициям ВСУ в Авдеевке носит тактический характер. Это подготовка более выгодных позиций, отвлечение сил и средств противника, рассказал эксперт.
Но масштабное наступление ВС РФ, как и взятие Купянска, произойдет не завтра. Это лишь подготовка к зимней, если не к весенней кампании. Во многом это зависит от погодных условий и количества личного состава, отметил военный.

"Нам (ВС РФ - Ред.) нужно больше личного состава. Надо не просто его нарастить, но и подготовить. Да, сейчас идет большой поток добровольцев. Говорят, что их достаточно. Но людей все равно много не бывает", - подчеркнул Амерберг.

К тому же, российским войскам необходимо нарастить количество танков и ударных дронов. Без такого вооружения сейчас воевать невозможно. Это основная сила на поле боя, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Васильев интервью
Вчера, 05:11
Алексей Васильев: Когда Россия снесет "бульдозером" ВСУ в Авдеевке, местные бароны побегут переобуватьсяВСУ должны вести активную оборону. Они не могут просто так сидеть в бункере. Если они будут сидеть в бункере, туда подойдут наши штурмовики, бросят гранату и всех накроют. Противнику необходимо вылезать, стрелять и корректировать огонь артиллерии
 
НовостиВС РФАвдеевкаударыКупянскВСУнаступлениеармиямобилизация
 
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