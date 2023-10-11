Республиканцы в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине - NBC - 11.10.2023 Украина.ру
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Республиканцы в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине - NBC
Республиканцы в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине - NBC - 11.10.2023 Украина.ру
Республиканцы в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине - NBC
Республиканцы в Палате представителей конгресса США прохладно восприняли идею Белого дома увязать военную помощь Израилю и Украине. Об этом со ссылкой на законодателей сообщает телеканал NBC
2023-10-11T05:25
2023-10-11T05:26
новости
сша
конгресс сша
израиль
украина
военная помощь
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По его информации, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы "единым пакетом"."Многие законодатели-республиканцы заявили NBC News, что они скептически относятся, если не прямо выступают против, к объединению этих двух факторов", - говорится в сообщении.Член Палаты представителей Майкл Берджесс (республиканец от штата Техас), считает, что конгресс "должен сначала помочь Израилю после нападения ХАМАС, продолжая при этом обсуждать выгоды от продолжения поддержки Украины в защите от России".Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия), также заявила телеканалу, что эти вопросы нельзя связывать."Нет. Это два отдельных вопроса. Даже совсем не то же самое. Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть своё правительство. Израиль защищает себя", - подчеркнула Грин.Брайан Маст (республиканец от Флориды) также категорически отверг идею объединить финансирование Израиля и Украины."Нет. Я бы вообще не связывал эти два вопроса. Когда дело доходит до Украины, нет никакого плана… А помощь Израилю будет привязана к очень конкретным целям", - сказал конгрессмен, подчеркнув, что поддерживает помощь Израилю, но не Украине.NBC отмечает, что к инициативе администрации скептически относятся даже те республиканцы, которые поддерживают оказание помощи и Израилю, и Украине."Я поддерживаю обоих, но держать одних в заложниках ради других было бы неправильно", - заявил Дон Бэкон (республиканец от Небраски).Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что к ризисная ситуация на Ближнем Востоке требует немедленно отдать Израилю все финансовые средства, предназначавшиеся Украине.
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новости, сша, конгресс сша, израиль, украина, военная помощь
Новости, США, Конгресс США, Израиль, Украина, военная помощь

Республиканцы в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине - NBC

05:25 11.10.2023 (обновлено: 05:26 11.10.2023)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Республиканцы в Палате представителей конгресса США прохладно восприняли идею Белого дома увязать военную помощь Израилю и Украине. Об этом со ссылкой на законодателей сообщает телеканал NBC
По его информации, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы "единым пакетом".
"Многие законодатели-республиканцы заявили NBC News, что они скептически относятся, если не прямо выступают против, к объединению этих двух факторов", - говорится в сообщении.
Член Палаты представителей Майкл Берджесс (республиканец от штата Техас), считает, что конгресс "должен сначала помочь Израилю после нападения ХАМАС, продолжая при этом обсуждать выгоды от продолжения поддержки Украины в защите от России".
Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия), также заявила телеканалу, что эти вопросы нельзя связывать.
"Нет. Это два отдельных вопроса. Даже совсем не то же самое. Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть своё правительство. Израиль защищает себя", - подчеркнула Грин.
Брайан Маст (республиканец от Флориды) также категорически отверг идею объединить финансирование Израиля и Украины.
"Нет. Я бы вообще не связывал эти два вопроса. Когда дело доходит до Украины, нет никакого плана… А помощь Израилю будет привязана к очень конкретным целям", - сказал конгрессмен, подчеркнув, что поддерживает помощь Израилю, но не Украине.
NBC отмечает, что к инициативе администрации скептически относятся даже те республиканцы, которые поддерживают оказание помощи и Израилю, и Украине.
"Я поддерживаю обоих, но держать одних в заложниках ради других было бы неправильно", - заявил Дон Бэкон (республиканец от Небраски).
Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что к ризисная ситуация на Ближнем Востоке требует немедленно отдать Израилю все финансовые средства, предназначавшиеся Украине.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Вчера, 23:44
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