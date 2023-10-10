https://ukraina.ru/20231010/1050052582.html

Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле

Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле - 10.10.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке развязан при содействии России. Об этом 10 октября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2023-10-10T13:07

2023-10-10T13:07

2023-10-10T13:09

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Накануне, 9 октября, Зеленский в своём видеобращении заявил, что Россия намерена развязать войну на Ближнем Востоке. Он сослался на некие данные, которые уже есть у украинской стороны. По его словам, Россия якобы заинтересована в разжигании войны в этом регионе."По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", — сказал Зеленский.Высказывания Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было", — написала она в телеграм-канале.Напомним, многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября 2023 года. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием "Потоп Аль-Аксы". Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально заявила о переходе в состояние войны.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

https://ukraina.ru/20231009/1050040557.html

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новости, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, мария захарова, ближний восток, израиль, конфликт