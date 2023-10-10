https://ukraina.ru/20231010/1050052582.html
Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле
Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле - 10.10.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке развязан при содействии России. Об этом 10 октября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2023-10-10T13:07
2023-10-10T13:07
2023-10-10T13:09
новости
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дмитрий песков
владимир зеленский
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Накануне, 9 октября, Зеленский в своём видеобращении заявил, что Россия намерена развязать войну на Ближнем Востоке. Он сослался на некие данные, которые уже есть у украинской стороны. По его словам, Россия якобы заинтересована в разжигании войны в этом регионе."По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", — сказал Зеленский.Высказывания Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было", — написала она в телеграм-канале.Напомним, многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября 2023 года. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием "Потоп Аль-Аксы". Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально заявила о переходе в состояние войны.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, мария захарова, ближний восток, израиль, конфликт
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Ближний Восток, Израиль, конфликт
Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле
13:07 10.10.2023 (обновлено: 13:09 10.10.2023)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке развязан при содействии России. Об этом 10 октября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
"Негативно, они [заявления Зеленского] совершенно не имеют под собой никаких оснований. Это совсем разные процессы, это застарелый конфликт - я имею ввиду палестино-израильский конфликт, который имеет очень глубокие корни, много глубоких противоречий. Многие знают предысторию, она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами", - ответил Песков.
Накануне, 9 октября, Зеленский в своём видеобращении заявил, что Россия намерена развязать войну на Ближнем Востоке. Он сослался на некие данные, которые уже есть у украинской стороны. По его словам, Россия якобы заинтересована в разжигании войны в этом регионе.
"По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", — сказал Зеленский.
Высказывания Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября 2023 года. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием "Потоп Аль-Аксы". Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально заявила о переходе в состояние войны.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.