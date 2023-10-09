https://ukraina.ru/20231009/1050025243.html
Кулеба: Без стимулов не могу переключить мозг на переговоры с Москвой
Кулеба: Без стимулов не могу переключить мозг на переговоры с Москвой - 09.10.2023 Украина.ру
Кулеба: Без стимулов не могу переключить мозг на переговоры с Москвой
Пока не видно стимулов к переговорам между Россией и Украиной, чтобы переключать мозг на решение этого вопроса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
2023-10-09T13:40
2023-10-09T13:40
2023-10-09T13:40
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. Журналисты Forbes.ua поинтересовались у Кулебы, что для него значит "заинтересованность российской стороны в дипломатии".При этом, добавляет Кулеба, "это не будет означать автоматического согласия Украины на переговоры". По его словам, "слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы можно было ей поверить с первого слова или шага".Как заявил Кулеба, сейчас его "мозг занимается решение более насущных проблем", так как "на горизонте ещё не появились стимулы", чтобы его мозг переключился на вопрос переговоров.Журналисты поинтересовались, как отреагируют в МИД Украины, если поступит предложение садиться за стол переговоров после "условного освобождения Токмака и Мелитополя".Министр иностранных дел Украины предупредил, что "если кто-то осмелится о таком говорить с ним, то это будет неприятный разговор".Россия и лично президент Владимир Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.
https://ukraina.ru/20231002/1049842510.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий кулеба, ес, переговоры, россия
Кулеба: Без стимулов не могу переключить мозг на переговоры с Москвой
Пока не видно стимулов к переговорам между Россией и Украиной, чтобы переключать мозг на решение этого вопроса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. Журналисты Forbes.ua поинтересовались у Кулебы, что для него значит "заинтересованность российской стороны в дипломатии".
"Вывод российских войск с территории Украины. Если я увижу хотя бы начало этого вывода и буду убеждён, что это реальный вывод, а не декорация, пойму – они настроены на переговоры", - ответил глава МИД Украины.
При этом, добавляет Кулеба, "это не будет означать автоматического согласия Украины на переговоры". По его словам, "слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы можно было ей поверить с первого слова или шага".
Как заявил Кулеба, сейчас его "мозг занимается решение более насущных проблем", так как "на горизонте ещё не появились стимулы", чтобы его мозг переключился на вопрос переговоров.
Журналисты поинтересовались, как отреагируют в МИД Украины, если поступит предложение садиться за стол переговоров после "условного освобождения Токмака и Мелитополя".
"Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто осмелится предложить какие – то территориальные уступки-даже не думайте об этом", - ответил Кулеба.
Министр иностранных дел Украины предупредил, что "если кто-то осмелится о таком говорить с ним, то это будет неприятный разговор".
Россия и лично президент Владимир Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.