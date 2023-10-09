https://ukraina.ru/20231009/1050016341.html

"Бесконечная война", беда с бюджетом и неясное будущее. Что ждёт Украину

"Бесконечная война", беда с бюджетом и неясное будущее. Что ждёт Украину - 09.10.2023 Украина.ру

"Бесконечная война", беда с бюджетом и неясное будущее. Что ждёт Украину

Украину ждет трудная зима, особенно сложно придется бюджетникам. Связано это с тем, что США могут сократить финансирование дефицита украинского бюджета, а также с общим плачевным состоянием экономики, считают эксперты и политики

2023-10-09T10:43

2023-10-09T10:43

2023-10-09T11:00

эксклюзив

украина

бюджетники

денис шмыгаль

зима

демография

сво

война

сша

игорь коломойский

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Денег Киеву нужно много. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году только на прямое бюджетное финансирование от партнеров потребуется примерно 42 миллиарда гривен — и это лишь на критически необходимые бюджетные расходы.Внешнее финансирование может быть продолжено при условии выполнения Зеленским ряда требований, выдвинутых Вашингтоном, считает депутат Рады Александр Дубинский. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу «Дикий live».По словам политика, во время недавнего визита Зеленского в США ему было изложено одно из условий продолжения объемной американской финансовой помощи: смена главы Кабмина и ряда чиновников Офиса президента, в частности Татарова, Смирнова, Шурмы.Однако Зеленский это условие выполнить не готов, поскольку это будет означать конец монополии на власть, без них Зеленский «как без рук, без ног, без головы», считает нардеп. Он пояснил: Смирнов отвечает за нужные решения в судах, Татаров регулирует работу правоохранительной системы, и там же они «собирают кассу». Шурма управляет бизнес-потоками, управляет национализированными активами (в частности, активами Коломойского, Фирташа — а скоро будет управлять активами других олигархов, например Ахметова).По словам Дубинского, американцы планируют заменить премьер-министра и этих чиновников на «своих» людей — но это на деле означает лишение Зеленского всех реальных рычагов управления хоть чем-то. Согласится ли Зеленский с такой перспективой?«Я уверен, что он (на это — Ред.) не пойдет, он упирается рогами как может, потому что без них он как без рук, он тогда ничем не управляет. А он не умеет делиться властью. И он, опять же, не умеет выстраивать компромиссы», — сказал политик.По словам нардепа, сказанным в связи с делом Коломойского, у Зеленского вообще нет абсолютно никаких моральных принципов, это «человек, абсолютно находящийся во власти своих комплексов и детских проблем».Если же условие не будет выполнено, то возникнут проблемы у всей страны. Партнеры Киева продолжат финансировать армию, продолжат помогать оружием, но финансирование дефицита украинского бюджета на социальные расходы — под вопросом.«Если так продлится, как сейчас все идет, и Зеленский не прислушается к мнению партнеров по тому, как нужно организовать управление экономикой и бюджетом, то уже с ноября бюджетники денег не получат — потому что денег на это не будет», — заявил Дубинский.В своем видеоблоге нардеп выразил уверенность, что на объемах американской военной помощи Киеву не скажутся даже события в Израиле. А вот социалка на Украине рухнет, что приведет к неприятному развитию ситуации, на выборы Зеленскому, возможно, придется идти уже с нулевым рейтингом. По словам Дубинского, о последствиях Зеленскому рассказал лично Киссинджер во время встречи в Вашингтоне.Экономики на Украине, по сути, нет, государство своей налоговой политикой «убило вообще внутренний бизнес», считает украинский предприниматель, лидер либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов.«Мы (Украина. — Ред.) живем за счет заемных денег», — сказал он в интервью каналу Politeka. Поэтому, по его словам, Запад достаточно легко может повлиять на администрацию Зеленского, «пару раз не дать денег — и все посыпется». По мнению Балашова, сейчас проблемы с финансированием Киева связаны с тем, что украинскую власть принуждают к заморозке конфликта.Боевые действия тем временем продолжаются, украинцев при правлении режима «95 квартала» становится все меньше. Украинская интеллигенция это одобряет и призывает нарастить обороты уничтожения людей. Так, профессор Института журналистики Киевского нацуниверситета Никита Василенко в эфире канала Шелеста выразил полную поддержку лозунга «Крым будет либо украинским, либо безлюдным». Что-то это нам напоминает. Профессор, кстати, предложил создать концлагерь для севастопольцев — руками англичан, у которых в этом деле большой опыт.В свою очередь, севастопольский губернатор Михаил Развожаев посоветовал всем посмотреть видео с высказываниями киевского профессора, «чтобы те, кто еще не понимает, против чего сейчас вновь сражается наш народ, наконец осознали, что мы сейчас сражаемся за нашу жизнь, за будущее наших детей».А пока безлюдной становится Украина. Масштабы потерь человеческого потенциала таковы, что ряд экспертов выражают опасения в перспективе дальнейшего существования украинской нации.«Снижение демографической базы иногда происходит незаметно для страны. Мы, во всяком случае, несколько десятков лет закрывали глаза на то, что у нас фактически страна теряла в год по 250 тысяч человек, это превышение естественной убыли над естественной рождаемостью.А что такое 250 тысяч человек? Это такой город, как Житомир, например, каждый год мы теряли», — отметил финансовый аналитик Алексей Кущ, выступая в эфире одного из ютуб-каналов. Он продолжил: «Мы к этому относились достаточно спокойно, это никого не беспокоило, ни политические элиты, ни наших президентов, ни министров, ни премьер-министров, ни оппозиционных политиков, ни тех политиков, которые были при власти».Но сейчас Украина подошла к точке невозврата, за которой демографическое восстановление будет просто невозможно, отметил эксперт. Он пояснил, что процесс усугубляется еще и вызванной войной смертностью, миграцией, колоссальным падением рождаемости и пр. Но заокеанских выгодополучателей будущее украинцев вряд ли вообще занимает.Все это надолго (даже если конфликт заморозят, это ведь еще не мир). Как отмечает Fox News, «Украина официально стала новой бесконечной войной Америки», здесь повторяются сценарии войн в Афганистане и Ираке. По мнению авторов материала, на Украине может повториться и завершение этих сценариев — без побед.

https://ukraina.ru/20231009/1050014081.html

https://ukraina.ru/20231008/1050006948.html

https://ukraina.ru/20231008/1049999894.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, бюджетники, денис шмыгаль, зима, демография, сво, война, сша, игорь коломойский, будущее