События в США говорят о неопределённости будущего финансирования Украины - Боррель
События в США свидетельствуют о неопределённости в будущем финансировании Украины, написал Боррель 8 октября в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы
По словам дипломата, принятый в США законопроект, который не включает поддержку Украины, усиливает неопределённость в отношении будущей поддержки страны.
"Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность в вопросе будущего финансирования этой страны (Украины. – Ред.) со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика", – написал Боррель.
Он привёл данные, согласно которым финансовые обязательства Евросоюза в отношении Украины составляют 82 миллиарда евро. При этом он выразил надежду, что лидеры государств ЕС смогут до конца года договориться об изменении общеевропейского бюджета на период 2024-2027 и включить туда расходы на Украину в размере 50 миллиардов евро.
Также Боррель заявил, что в ближайшие недели в ЕС пройдут обучение 30 тысяч украинских солдат.
5 октября, 20:22Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" ЗеленскогоВ Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"