События в США говорят о неопределённости будущего финансирования Украины - Боррель

Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского В Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"