События в США говорят о неопределённости будущего финансирования Украины - Боррель - 09.10.2023 Украина.ру
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События в США говорят о неопределённости будущего финансирования Украины - Боррель
События в США говорят о неопределённости будущего финансирования Украины - Боррель - 09.10.2023 Украина.ру
События в США говорят о неопределённости будущего финансирования Украины - Боррель
События в США свидетельствуют о неопределённости в будущем финансировании Украины, написал Боррель 8 октября в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы
2023-10-09T09:42
2023-10-09T09:42
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зарубежье
жозеп боррель
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По словам дипломата, принятый в США законопроект, который не включает поддержку Украины, усиливает неопределённость в отношении будущей поддержки страны.Он привёл данные, согласно которым финансовые обязательства Евросоюза в отношении Украины составляют 82 миллиарда евро. При этом он выразил надежду, что лидеры государств ЕС смогут до конца года договориться об изменении общеевропейского бюджета на период 2024-2027 и включить туда расходы на Украину в размере 50 миллиардов евро.Также Боррель заявил, что в ближайшие недели в ЕС пройдут обучение 30 тысяч украинских солдат.
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новости, украина, ес, сша, зарубежье, жозеп боррель, помощь
Новости, Украина, ЕС, США, Зарубежье, Жозеп Боррель, помощь

События в США говорят о неопределённости будущего финансирования Украины - Боррель

09:42 09.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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События в США свидетельствуют о неопределённости в будущем финансировании Украины, написал Боррель 8 октября в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы
По словам дипломата, принятый в США законопроект, который не включает поддержку Украины, усиливает неопределённость в отношении будущей поддержки страны.
"Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность в вопросе будущего финансирования этой страны (Украины. – Ред.) со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика", – написал Боррель.
Он привёл данные, согласно которым финансовые обязательства Евросоюза в отношении Украины составляют 82 миллиарда евро. При этом он выразил надежду, что лидеры государств ЕС смогут до конца года договориться об изменении общеевропейского бюджета на период 2024-2027 и включить туда расходы на Украину в размере 50 миллиардов евро.
Также Боррель заявил, что в ближайшие недели в ЕС пройдут обучение 30 тысяч украинских солдат.
5 октября, 20:22
Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" ЗеленскогоВ Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"
 
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