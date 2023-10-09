https://ukraina.ru/20231009/1050009539.html

Александр Полищук: Даже если Ка-52 не сожгут все "Абрамсы", ВСУ ждут "святой чугуний" и другие сюрпризы

Александр Полищук: Даже если Ка-52 не сожгут все "Абрамсы", ВСУ ждут "святой чугуний" и другие сюрпризы - 09.10.2023 Украина.ру

Александр Полищук: Даже если Ка-52 не сожгут все "Абрамсы", ВСУ ждут "святой чугуний" и другие сюрпризы

Израильский ЦАХАЛ в субботу, 7 октября, по своей готовности к внезапному нападению мало чем отличался от Красной армии 22 июня 1941 года, но главное, какие выводы из этого будут сделаны, считает военный историк Александр Полищук

2023-10-09T11:56

2023-10-09T11:56

2023-10-09T12:29

интервью

хамас

всу

ка-52 "аллигатор" (вертолёт)

сво

израиль

танки

дроны

беспилотники

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Александр, в октябре 1941 года вермахт окружил сотни тысяч бойцов Красной армии под Вязьмой. Казалось бы, ничего не мешало гитлеровцам победным маршем двинуться на Москву. Немецкий историк Келлерхоф утверждает, что последовавшие дожди и распутица не позволили немецким генералам провести парад победы на улицах столицы. Слово Rasputiza есть в немецкой «Википедии», а в интернете можно найти массу фотографий с увязшей в подмосковной грязи техникой. Действительно ли «Генерал Грязь» сражался на нашей стороне?— Историк-журналист Келлерхоф не в первый раз несет бред, от которого стыдно старой немецкой армии в лице вермахта, — его бредни про сражение под Прохоровкой известны многим. Если следовать логике Келлерхофа, то немецкие генералы были настолько глупы, что не знали о том, что времен года аж четыре и в период каждого из них нужно уметь воевать, так как лето не вечно. На самом деле все было конечно же не так, немцы умели воевать в зимнее время, для этого у них был опыт многих войн, в том числе и Первой мировой, которая не прерывалась, как только летних солнечных дней становилось меньше. Немцы никогда не проигрывали из качества своих солдат — все их проигрыши и поражения связаны именно с планированием высших штабов.Это было в 1914 году, когда неудачная переработка плана Мольтке генералом Шлиффеном привела от гениального плана Мольтке к бездарному плану Шлиффена, с которым уже нельзя было победить. Это случилось и в 1941 году, когда начатая в идеальнейших условиях «Барбаросса» рухнула уже после Смоленского сражения. Точно так же и под Москвой — план «Тайфун» должен был ограничиться проведением Брянско-Вяземского сражения, после чего немцам следовало садиться в оборону и ни в коем случае не проводить ноябрьского наступления на Москву, но, к счастью, они были слишком самоуверенны и под Москвой мы победили. Немцы были готовы к зиме в плане ресурсов – у них было достаточно зимней экипировки. Резервы приезжали на фронт уже в зимнем обмундировании. Проблема была не в распутице, а в логистике и работе тыловых служб вермахта. Бардак был такой, что передовые немецкие части получали коробки с апельсинами и ящики с наградами рейха, в то время как зимнее обмундирование гнило на тыловых складах и в передовые окопы не попадало. Точно так же было и со спецтехникой – все немецкие тягачи были на гусеничном ходу, бронетехника была аналогичной. Вопрос был в ее правильном использовании под ударами советских войск в результате декабрьского контрнаступления 1941 года.Ни грязь, ни мороз не помогали нашим войскам – по грязи тяжелое вооружение наши бойцы тащили на себе либо на лошадях, ввиду отсутствия специализированного транспорта типа тягачей или бронетранспортеров в массовых количествах. Ну, а наступать в мороз на какую-нибудь деревню, где в более-менее отапливаемом помещении сидит немецкий пулеметчик тоже такое себе удовольствие.Интересно, что в 1942-45 годах немцы уже таких песен не пели и генералы Грязь и Мороз ярче всего проявили себя именно в битве за Москву, хотя на самом деле немцы ими всего лишь прикрыли ошибки собственного планирования.- В 1943 года после Курской битвы противники поменялись местами. Теперь Красная армия шла вперед, освобождая советские территории. Почему распутица не помешала освободить Киев и часть Правобережной Украины, ведь нашим к тому же приходилось форсировать Днепр и вести бои с немецкими панцерваффе, при том, что советские танки тогда уступали противнику в огневой мощи?- Ответ очень простой - потому что Красная Армия уничтожила большое количество живой силы и бронетехники врага в боях на Украине, именно поэтому немцы смогли нас остановить только в мае 1944 года в Румынии. Война ведется так, чтобы огневой мощью собственного оружия уничтожать живую силу и технику противника, а не для того, чтобы подождать, когда противник утонет в грязи или свалится на танке с моста в реку. К осени 1943 года у нас уже был достаточно опытный личный состав, плюс улучшилась номенклатура боеприпасов появилось много подкалиберных снарядов 76-мм для пушек ЗИС-3 и танков Т-34, что позволяло поражать в борт даже "Тигры" с дистанции 500 метров и чуть более – поверьте для конца 1943 года это было серьезнейшее подспорье. Кроме того, массово пошли в войска 57-мм ПТО и 85-мм пушки на гусеничном шасси танка Т-34. Но кстати и с этим вооружением, и с этими успехами мы все равно вынуждены были остановиться везде весной 1944 года.На севере мы остановились в марте под Нарвой наступая с января 1944 года. В центре мы в принципе не имели кардинальных успехов с осени 1943 до лета 1944 года. Ну а на юге наш запал иссяк к маю 1944 года. За период с 24 декабря 1943 по 17 апреля 1944 мы потеряли в боях на Украине 4666 танков безвозвратно. Единственной вспышкой был конечно же успех в Крыму, но это все-таки был изолированный участок фронта, на который навалились крупные массы советских войск и куда немцы не могли перебросить резервы.Кстати, и дальше период распутицы нам давался тяжело - так Восточно-Прусская операция января-апреля 1945 года нам обошлась в 3525 танков. Будапештская операция с октября 1944 по февраль 1945 еще в 1766 танков. Поэтому ни мороз, ни грязь нам никогда не помогали, и мы всегда в этом вопросе были в равных условиях с врагом.- Сейчас украинские военные эксперты уповают на непогоду, которая якобы ограничат работу нашей авиации, в том числе ударных вертолетов Ка-52, которые жгут бронетехнику врага. А как вы считаете, современное военное искусство и военная техника позволят свести к минимуму влияние погодных условий?- Если я правильно понимаю, то уже 24 февраля 2022 года наши вертолеты работали в условиях низких температур и работали эффективно. А прошлой зимой 2022-2023 годов многие мероприятия были направлены именно на улучшение эффективности работы вертолетов в зимнее время и в условиях плохой погоды. Наши вертолеты выдерживают многие метеоусловия, кроме штормовых. Кроме того, напомню, что армия воюет как система и побеждает как система и там, где не смогут работать вертолеты по врагу отработает "святой чугуний" и много еще чего другого интересного, имеющегося на вооружении ВС РФ. Поэтому вряд ли для ВСУ со стороны ВС РФ с осени 2023 года по весну 2024 года будет какое-то затишье.- Не так давно на Украину прибыла первая партия американских "Абрамсов", которые в свое время были символом военной мощи США. Их боевые возможности оценивают скептически после провала "Леопардов" и "Челленджеров". Но хочется все-таки избежать шапкозакидательских настроений. Известны ли примеры того, как небольшое количество хороших танков при грамотном использовании существенно меняло обстановку на отдельно взятом участке фронта?- Вы меня прямо толкаете на кощунство – говорить хорошо о вражеской технике (смеется). К сожалению, советская бронетехника всю войну была в роли догоняющей и не могла похвастаться эпизодами, когда малыми силами меняла бы обстановку на советско-германском фронте. А вот у немцев, к сожалению, есть такие факты. Например, немецкий 502-й тяжелый танковый батальон в боях под Ленинградом – удерживая перекрестки дорог и транспортные узлы, создал проблемы нашим танкистам в 1943-44 годах, которые были вынуждено вести боевые действия вдоль дорог в виду специфики местности северо-запада. Итог был чудовищный – 1400 танков подбито и 2000 противотанковых орудий уничтожено. Собственные потери батальона за войну 107 танков – чуть более чем 2 комплекта. Кстати, 502-й практически весь период боев провел на танках "Тигр" и не имел на вооружении "Королевских Тигров" в товарных количествах, за всю войну их было от 3 до 8 штук не более. Справедливости ради отметим, что на других участках фронта немцы таких кардинальных успехов на "Тиграх" не добивались порой, теряя до 8-10 танков за один бой, но все же выпили не мало крови нашим танкистам.В настоящее время успехи "Тигров" времен ВМВ повторить невозможно. Их преимущество было в дальности прямого убойного выстрела и в толстой броне. В отсутствие достаточной разведки эти факторы играли решающую роль. Сейчас же обнаружить стоящий в засаде танк с воздуха довольно просто. Толстая лобовая броня уже не спасает от ударов "Ланцетов" или ФПВ-дронов, которые бью сверху. Есть свои открывашки и у пехоты на поле боя, и у вертолетчиков. Думаю, что и у наших танкистов в боеукладке найдется чем удивить "Абрамсы", так что война план покажет. В 1941 году равных нашему танку КВ на поле боя не было, однако мы все помним где немцы были осенью 1941 года.- Весь мир облетело видео, на котором далеко не слабый танк "Меркава" стал жертвой беспилотника в первый день вторжения ХАМАС в Израиль. Поставят ли дроны жирную точку в истории танков, или израильтяне лишь не учли опыт СВО, за что и поплатились?- Я так понимаю вопрос навеян нашумевшим видео с палестинским дроном удачно попавшем по стоящей на месте "Меркаве"?Во-первых, "Меркава" никогда не позиционировался как неуязвимый, бессмертный танк – в виду малочисленности населения Израиля и относительной немногочисленности ЦАХАЛ танк "Меркава" был спроектирован как боевая машина, в которой экипаж может выжить при самых фатальных для танка попаданиях – то есть главным было сохранение жизни танкистов, которых мало и которых дорого обучать, а сам танк вполне мог быть потерян на поле боя ввиду того, что это именно поле боя.Во-вторых, все видео потери танков "Меркава" - это либо расстрел одиночного танка (с дронов, либо с РПГ), либо их уничтожение на базах – скажем так в не боевом положении. Танк силен в комплексе, когда он действует совместно с пехотой, авиаразведкой, средствами ПВО и артиллерией. Персонально сам танк как это ни странно танк не только своей пушкой, но и своим маневром, то есть совокупностью факторов скорости и внезапности. Как только танк остается один, он вполне может быть уничтожен как пехотными средствами поражения при наличии мотивированной пехоты, так и оператором дрона, сбросившего на крышу танка соответствующий кумулятивный заряд. ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи", то есть будут развернуты полноценные боевые подразделения со всеми составляющими. Именно потери танков в этих боях на самом деле могут стать критерием качества танка "Меркава". А не то, что показал ХАМАС в первый день в период внезапного удара.Хотя, конечно же, мы увидели очень странное использование израильских танков – прямо у границы с тревожным соседом. Во всех военных ситуация те, кто стоят на границе идут под замес в первую очередь. Чудес не бывает – их снесут мощью первой внезапной артподготовки и ударами еще не растрепанных передовых группировок врага. И держать в составе приграничных частей ценнейшие танки, расположение и количество которых известно всем на вражеской стороне - это абсурд. Они просто не успевают среагировать, а если и успевают, то благодаря своевременной разведке противник знает их тип и уровень готовности, а значит всегда может определить ту минимальную достаточность огневых средств поражения, чтобы эти известные ему танки уничтожить. Как это ни кощунственно звучит, но приграничные части служат для того, чтобы перед своей гибелью или отходом успеть сообщить о направлении ударов противника, что бы высшие штабы знали откуда, по каким направлениям и в каком количестве идет враг, и успели туда перебросить тот самый козырь в лице танковых частей, которые уничтожат наглого агрессора.Именно для этого на границе нужны не танки, а минные поля, прикрытые узлами обороны с мотивированным личным составом, психологически готовым даже для боя в окружении. Ну, как опора и основа для действий ДРГ по тыловым колоннам противника. Плюс как всегда необходима разведка всех мыслимых и немыслимых видов.А мы в субботу увидели никем не охраняемый забор, одинокие патрулирующие или катающиеся по своим делам танки и "спящие" военные базы - с другой стороны, 22 июня 1941 года мы вряд ли сильно отличались от ЦАХАЛ периода 7 октября 2023 года – вопрос, что будет дальше и какие выводы будут сделаны.Что касается всех танков, а не только "Меркавы", то весь опыт СВО в очередной раз показал, что лучше, когда у тебя есть танки и плохо тому, у кого танков нет. Ну а конструкторы все равно решат вопросы с защитой от дронов и квадракоптеров. В свое время против танков было много новинок – и кумулятивные снаряды, и ракеты, и подкалиберные снаряды, однако, на все из них были найдены те или иные противоядия с разной степенью успешности. Я уверен, что танки еще очень рано сбрасывать со счетов, несмотря на рои летающих сейчас в небе смертоносных жужжалок.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20231007/1049990116.html

https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html

https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, хамас, всу, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), сво, израиль, танки, дроны, беспилотники