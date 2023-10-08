Ищенко объяснил, почему Штаты не могут перестать помогать Украине
14:08 08.10.2023 (обновлено: 14:56 08.10.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в США есть тенденция к уменьшению помощи Киеву, к усталости от Украины
"Эту тенденцию пытались разыгрывать республиканцы в своих предвыборных интересах. С другой стороны, гипертрофированные заявления республиканцев о том, что мы сейчас вообще просто прекратим оказывать помощь Украине, они не укладываются не только в традицию, но и в возможности современной американской политики", - сказал Ищенко.
Он отметил, что слишком большое количество, в том числе и американских промышленных предприятий, сейчас завязано на украинские процессы.
"И деньги, которые выделяются Украине, они в большинстве своём уходят не в Киев. <...> десятки миллиардов долларов - пошли в американский военно-промышленный комплекс, который производит для Украины снаряды, ракеты и так далее. И это наращивание возможностей американского ВПК не только на период украинского кризиса, но и на будущее. А, как показали последние события, американский ВПК находился в глубоком загоне", - добавил политолог.
Он указал, что США необходимо "это самое восстановление ВПК", чтобы проводить активную внешнюю политику.
"Поэтому, с этой точки зрения - они тоже не могут просто так взять и всё остановить. Так что, я думаю, что они 45 дней поторгуются, хотя серьёзные бюджеты урежут, но что-то Украине выделят", - подытожил Ищенко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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