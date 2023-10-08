https://ukraina.ru/20231008/1050006948.html

Ищенко объяснил, почему Штаты не могут перестать помогать Украине

Ищенко объяснил, почему Штаты не могут перестать помогать Украине - 08.10.2023 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Штаты не могут перестать помогать Украине

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в США есть тенденция к уменьшению помощи Киеву, к усталости от Украины

2023-10-08T14:08

2023-10-08T14:08

2023-10-08T14:56

сша

ростислав ищенко

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"Эту тенденцию пытались разыгрывать республиканцы в своих предвыборных интересах. С другой стороны, гипертрофированные заявления республиканцев о том, что мы сейчас вообще просто прекратим оказывать помощь Украине, они не укладываются не только в традицию, но и в возможности современной американской политики", - сказал Ищенко.Он отметил, что слишком большое количество, в том числе и американских промышленных предприятий, сейчас завязано на украинские процессы.Он указал, что США необходимо "это самое восстановление ВПК", чтобы проводить активную внешнюю политику."Поэтому, с этой точки зрения - они тоже не могут просто так взять и всё остановить. Так что, я думаю, что они 45 дней поторгуются, хотя серьёзные бюджеты урежут, но что-то Украине выделят", - подытожил Ищенко.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20231008/1050000057.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, ростислав ищенко, украина, новости, зарубежье