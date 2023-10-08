https://ukraina.ru/20231008/1049997531.html

Армен Гаспарян о том, что и почему не понял Запад из речи Путина на Валдайском форуме

Армен Гаспарян о том, что и почему не понял Запад из речи Путина на Валдайском форуме - 08.10.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, что и почему не понял Запад из речи Путина на Валдайском форуме

Судя по комментариям в западной прессе, главное в выступлении президента РФ на Валдайском форуме политики Запада просто не поняли, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-10-08T09:14

2023-10-08T09:14

2023-10-08T09:14

интервью

армен гаспарян

украина

спецоперация

владимир путин

валдай (клуб)

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, на Валдайском форуме Владимир Путин говорил и о том, чья Одесса, и о вероятности ядерной войны, и в целом о будущем мироустройстве. На какое из высказываний нашего президента Западу нужно обратить особое внимание?– Да на любое. Проблема в том, что не обратят. Проблема в том, что они находятся в таком окукленном состоянии, и ты что ни говори – все равно не понимают, в принципе не доходит до них никак.Я посмотрел отклики на выступление президента, их больше всего интересует, будет ядерная война или нет. Все остальное они либо не понимают, о чем он говорит, либо они считают, что к ним это все не имеет вообще никакого отношения. Удивительно за этим наблюдать!С другой стороны, сейчас просто такая политика в мире, что одни имбецилы. И на этом фоне то, что говорит президент, это очень сильно отличается. Может быть, действительно общий уровень настолько просел, что теперь необходимо как-то для этих кретинов что-то упрощать.Они перевели весь этот разговор в плоскость ядерного оружия, но самое-то здесь интересное состоит в том, что президент, с этой точки зрения, ничего нового для них не сказал. Он многократно объяснял суть доктрины национальной безопасности Российской Федерации, но это единственное, что их заинтересовало.Это чудовищно абсолютно, потому что там великое множество было моментов, о которых, наверное, стоило бы поговорить поподробнее. Например, состояние украинской экономики. Я вам это тысячу раз уже рассказывал в эфире "Украина.ру", но (на Валдае — Ред.) ровно то же самое произнес еще раз президент, еще в более упрощенной форме.Он же тоже, наверное, понимает, что приходится общаться с девиантными людьми, максимально упростив все эти смыслы, но ведь, опять же, не помогло. Потрясающая совершенно эпоха! Может быть, она когда-то и закончится, потому что должны мы, наверное, дойти до какого-то полного тотального днища, от которого надо будет отталкиваться. Но пока, судя по тому, что пишет западная печать, до этого еще далеко.Президент очень много говорил об экономике, казалось бы, это самая сейчас больная тема – рецессия в Европейском Союзе, возможный взлет цен на нефть, сегодня "Блумберг" выдал, что, возможно, 150 долларов за баррель будет. Слушайте, они даже не поняли, что президент им сказал по поводу Молдовы и газа. Фатальная какая-то тупость, просто непревзойденная.Не то, что я удручен, я давным-давно уже махнул на это все рукой. И если бы не работа – я бы вообще это не читал, не тратил бы на это время, потому что умного ничего на глаза в западной прессе не попадается, только бесконечный какой-то тростниковый разум. Ну - напрасно, я бы рекомендовал Путина послушать, потому что таких политиков в мире остались единицы.– Владимир Путин заявил по поводу Одессы, что Одесса – это русский город и немножко еврейский.– Ну правильно, так и есть.– Некоторые это восприняли как сигнал, что мы Одессу обязательно возьмем. Так ли это?– Президент, если я уже с усталости ничего не путаю, по-моему, это он отвечал на вопросы Маргариты Симоньян, по поводу Одессы. Он сказал, что здесь надо исходить не из территориальной принадлежности чего-то к чему-то, а из сферы безопасности. Если мы исходим из сферы безопасности и памятуем про фактор Приднестровья – это совершенно другая картина маслом.Кстати, я к своему удивлению вчера прочитал, что - вот, а что это такое, почему Одесса еще немножко еврейский город? Ну, наверное, людям надо как-то историю этого города изучить, чуть-чуть хотя бы, а потом задавать эти идиотские вопросы. Понимаете, к сожалению, мы находимся в чудовищной абсолютно эпохе, это даже образованщиной нельзя назвать, это просто какая-то…– Как с Луны свалились.– Слушайте, ну у них всё вызывает какую-то оторопь, какую-то нездоровую реакцию. Просто поразительно! Как-то я пропустил этот момент такого лютого абсолютно яростного оглупления. Не знаю, то ли потому, что я все время общаюсь с людьми неглупыми, и меня как-то это не затрагивало, а тут начинаешь читать отклики, думаешь - боже ж ты мой! Там что про Одессу, что про Карабах!Президент еще раз все это обрисовал, все объяснил - и опять глупые вопросы. Это чудовищно абсолютно, хотя речь Путина – она ведь максимально понятна любой аудитории. Это же не Камала Харрис с ее работой, "лучше надо работать и очевидно, что это надо сделать", это же не такое выступление. И все равно, при этом при всем - бешеное число нелепых абсолютно утверждений по любому поводу из того, о чем говорил президент.Даже, казалось бы, история про историю, где Владимир Владимирович говорит, что хватит, надо из того, что было сто лет назад, вычленить смыслы и двигаться вперед.– Активная вышла неделя у Пашиняна. Он встретился с белорусской оппозиционеркой Тихановской, и вы у себя в телеграм-канале написали, что "горшок нашел крышку". Также власти Армении на этой неделе начали рассматривать возможность запрета российских каналов. И в свежих совместных заявлениях Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен сказано, что Евросоюз стоит плечом к плечу с Арменией. Власти Армении уже некоторое время рассматривают возможность - об этом говорят - закрытия 102-й российской военной базы. Как вы считаете, каковая вероятность этого? И чем это чревато для России?– Там все происходит по методичке. Закрытие российских СМИ – это та же история, какая была на Украине, в Молдове, Прибалтике, и это была типичная ситуация. Пашинян никогда не скрывал того, что он является ориентированным на структуры Сороса. Если у нас тут кто-то из старперов-политологов полагал, что власть его исправит – нет, не исправит, поэтому упомянутая встреча с Тихановской.Жалко, Гуайдо не доехал, с ним бы тоже лобызался, наверное, в десны, этот малоприятный человек.Я за последние три недели настолько от них устал, от этой вот беспробудной тупости, причем, если хотя бы хуторяне ходили и прыгали, "кто не скачет..." - эти даже тут не смогли. Просто абсолютно беспробудная тупость, возведенная в абсолют. Уже территории отдал, которые позволяют Азербайджану контролировать стратегическую трассу, соединяющую с Ираном – молодец!Следующая стадия – отдача территории в Сюнике. Урсула фон дер Ляйен поцелует его в ушко и скажет – молодец, народы Европы стоят вместе с тобой. У меня вопрос только: народы Европы так же стоят в позе пьющего оленя, как стоит сейчас народ Армении, охреневая от всего того, что произошло?Я вчера в эфире сказал, что если бы не мое происхождение – фамилия, немножко внешность, то я сидел бы и ржал просто над тем, что происходит в Армении. Но слушайте, это же реально "Тупой и еще тупее".Есть хутор (киевский режим — Ред.) тупой, Молдова еще тупее, а тут заходит черт и говорит – подержи мое пиво! И просто умножает эти великие достижения на три сразу.Я искренне полагал, что этот год - открытый чемпионат постсоветского пространства по тупости закончится с прежними результатами, хутор за десять туров до конца чемпион, Молдова за пятнадцать туров гарантирует себе серебро. Но Армения за три недели показала, что у них есть все шансы стать самым культовым, с точки зрения проявленной тупости, до конца года.Я реально не понимаю, как в принципе нормальный человек может радоваться тому, что о твою страну вытерли ноги, что ты потерял национальную идею и территорию. Я этого не понимаю. Я по-разному пробовал. Я пробовал пить обжигающий горячий чай, я пробовал пить то, что горит, я пробовал вставать среди ночи, в задумчивости шарясь вокруг клетки с попугаем – меня ни разу не посетила мысль, как это можно сделать.Каждый день я читаю ленту новостей из Армении и тихо обалдеваю. Вот эта идея – давайте вырубим российское телевидение. Да вырубай, хоть все экономические маршруты переруби. Вопрос в другом – твой бюджет за счет Таможенного союза был умножен на три. Если ты это все помножишь на ноль, за счет чего твоя страна без полезных ископаемых будет выживать, объясните мне такой вопрос. Это даже не школа для детей с девиантным поведением, это просто фестиваль даунов.Русская военная база в Гюмри – 102-я – обеспечивала все эти годы защиту территориальной целостности Армении. Они пошли ее и сами развалили. Может быть, действительно, с этой точки зрения - там никто не нужен? Будет просто область еще одна в Азербайджане. Эти все разбегутся, естественно, кто-то будет на территории Грузии, кто-то уедет в Европу... Может, им вообще государство не нужно? Ну потому что, если бы им было нужно государство – они бы что-то бы делали. Тут не происходит ничего. Тут только проклятья в адрес москалей, которые ничего для них не сделали.А что москали должны для вас делать? Что мы можем для вас сделать? Если Пашинян пошел и признал Карабах в составе Азербайджана? Вчера же президент (РФ — Ред.) сказал, что мы узнали об этом из газет. Это же правда, это так и есть. Мы же все охренели, я же помню эти новости с пометкой "срочно". Пашинян в Праге признал Карабах в составе... И мы как сидели, вот так вот - немигающим взором на это смотрели. Все претензии, наверное, туда надо! Это же реально какая-то комедия. Остальные комментарии — нецензурны.– На этой неделе ровно тридцать лет с расстрела здания Верховного Совета. Менялось ли со временем ваше восприятие тех событий?– Да нет, у меня ощущение, что тогда, что сейчас были одинаковые. Единственно, тогда я был на тридцать лет моложе и на шестьдесят сантиметров минимум у меня были длиннее волосы. А так все в принципе осталось в той же точке.Я с молодыми сидел, чаевничал, и они спрашивали про октябрь 1993 года, я их начал расспрашивать. У них реально глаза были по пять рублей, они не понимали, как мог быть такой трэшняк в Москве. Но нам тогда… понимаете, вообще это удивительно. При всем том, что с мая 1993 года все понимали, что этот гнойник лопнет, события октября 1993 многие прощелкали.Я могу по себе сказать, я сидел, смотрел футбол, трансляция прервалась. Вышел диктор и сказал – все, нас штурмуют. И понеслась дискотека. На следующий день ты стоишь на мосту и смотришь, как танки прямой наводкой хренарят по Белому дому.Мои две однокурсницы под танковым огнем пробежали туда, к Белому дому, там проем был, стекло осыпалось на первом этаже, и они вытащили из буфета банку грушевого компота. Я до сих пор не понимаю логику этого действия, хотя тридцать лет прошло.Два моих однокурсника там же, уходя с моста... Та же Россия – это вам никакой фильм не объяснит, потому что все ходили с каким-то оружием, либо с газовыми баллончиками, либо с ножами-выкидушками. Это было у каждого. У нас была такая свобода. Потому что иначе у тебя могли быть проблемы. В результате их тормозит ОМОН, находит это - и просто втаптывает их в асфальт. Хорошо, их там не пристрелили на месте, их отбуцкали, и они потом со следами берцев на лице неделю пролежали дома.А я попал под вечер, потому что, естественно, что я забыл про этот комендантский час, я ехал с концерта, у меня гитарный кофр размером с дверь и с весом адским, и вышел я из метро, а там крик: "Стоять!". Я пока повернулся – мне прикладом "Калашникова" как дали по хребту, и я лег поскучать в лужу.Но омоновцы оказались высококультурные, они вскрыли кофр, увидели, что это гитара, посмотрели, что это не автомат и говорят – ты что, придурок что ли? Комендантский час! Тебя пристрелили бы сейчас, иди отсюда к такой-то матери.Я ковыляю, как волк в "Ну, погоди!", в форме коня шел — вот я примерно так же, с этим кофром, который меня перевешивал в результате этого всего. Это воспоминание веселое.А были воспоминания грустные, когда прямо у Моссовета, это сейчас мэрия Москвы, подъехал грузовик, полностью груженный оружием, и это оружие раздавали людям. Это не бузотеры, которые были в Белом доме, а это по предложению - там разного рода высказывались предположения, кто это сказал, в общем, один из наших видных демократов сказал: "Давайте будем вооружать людей". Просто трэш происходил.Сейчас, конечно, многие вещи вспоминаются с иронией, но я вам могу сказать – я повзрослел тогда, в октябре 1993 года. Потому что летом я был такой мальчик-воздушный шарик, я ходил и светился восторгом, я любил вообще всех, потому что я был на концерте "Iron Maiden” в Москве - и это был кайф, и я всех любил. Я девчонкам-сокурсницам леденцы покупал!А в октябре 1993 я понял, что у свободы не просто недоброе, злое лицо, а эта свобода нас просто законопатит в асфальт. Каждый из нас полежал, поскучал так, что взгляды, конечно, радикально изменились, потому что заходили в 1993 год - мы же все были либеральными, демократичными.После октября нас всех качнуло в другую сторону, и это тоже правда. Ну а заполировалось это все вообще всем тем, что происходило после этого. И последний аккорд становления взглядов - это когда Сербия была в 1999 году. Чудовищное время, не дай Бог вообще в ту эпоху жить.О, у меня же на тот момент девочка, она жила в доме, наверное, километра два до Белого дома, и она мне звонит - а тогда же не было мобильных телефонов, еще пейджер был, мы еще даже не видели, по-моему - и такая радостная – ой, а нам в окно пуля прилетела, мы на полу лежим. Это октябрь 1993 года. Трэ и угар.Вы представляете вообще, в каком шоке люди находились? Причем в ту эпоху у нас каждый год какой-то ужас был. То у нас Белый дом, потом "черный вторник", потом началась война на Северном Кавказе, потом мы избирали парламент, это отдельная песня, потом мы избирали президента, он на Красной площади отплясывал.Мы все время находились в состоянии "адский котел". Я не понимаю вообще, как мы выжили. Ладно, давайте я сделаю каминг-аут в вашем эфире. Ни одного дня я не был трезвым до прихода на радио в 1999 году! Мы все время пили, чтобы это забыть! Это же реально, мы все время что-то выпивали, чтобы об этой серости бесконечной не думать.Вы сейчас выходите из радиокомитета на улицу – у вас вся Пятницкая красивая, фонари горят, модные магазины, одежда любая, все, что хочешь. А тогда — серость.Серость была просто полная. Это такой трэшняк был непередаваемый! Я не хотел бы возвратиться в то время. Несмотря на то, что молодость, несмотря на то, что влюбленность, несмотря на то, что я был длинноволос и угарен, я в то время не хотел бы вернуться, потому что это была абсолютно чудовищная эпоха.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20231008/1049995059.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина, спецоперация, владимир путин, валдай (клуб)