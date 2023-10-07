https://ukraina.ru/20231007/1049981763.html

На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины

На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины - 07.10.2023 Украина.ру

На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины

Политика Украины, поддерживаемая Западом, по ослаблению России через эскалацию конфликта, аморальна. Об этом канадский политический комментатор Ариана Гиц написала в соцсети X (бывший Twitter)

2023-10-07T08:22

2023-10-07T08:22

2023-10-07T08:22

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что украинские потери в СВО составили уже "более полумиллиона погибших" и это результат реализации планов США. По его мнению, в упрёках со стороны Вашингтона в медленном наступлении ВСУ содержится недвусмысленный сигнал."Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - пояснил Лукашенко. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".

https://ukraina.ru/20231006/1049977094.html

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новости, украина, канада, сво, всу