На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины
© Фото : Грамоты Ярослава / Telegramкладбище ВСУ
© Фото : Грамоты Ярослава / Telegram
Политика Украины, поддерживаемая Западом, по ослаблению России через эскалацию конфликта, аморальна. Об этом канадский политический комментатор Ариана Гиц написала в соцсети X (бывший Twitter)
"Украинцы не должны быть личными щитами для НАТО и ЕС. Политика Украины, ослабляющей российскую армию для остального мира, аморальна. Количество убитых и раненых украинцев не может оправдать такого медленного… сокращения численности российских вооружённых сил", - написала Гиц.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что украинские потери в СВО составили уже "более полумиллиона погибших" и это результат реализации планов США. По его мнению, в упрёках со стороны Вашингтона в медленном наступлении ВСУ содержится недвусмысленный сигнал.
"Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - пояснил Лукашенко. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".