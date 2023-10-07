На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины - 07.10.2023 Украина.ру
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На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины
На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины - 07.10.2023 Украина.ру
На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины
Политика Украины, поддерживаемая Западом, по ослаблению России через эскалацию конфликта, аморальна. Об этом канадский политический комментатор Ариана Гиц написала в соцсети X (бывший Twitter)
2023-10-07T08:22
2023-10-07T08:22
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что украинские потери в СВО составили уже "более полумиллиона погибших" и это результат реализации планов США. По его мнению, в упрёках со стороны Вашингтона в медленном наступлении ВСУ содержится недвусмысленный сигнал."Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - пояснил Лукашенко. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".
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Новости, Украина, Канада, СВО, ВСУ

На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины

08:22 07.10.2023
 
© Фото : Грамоты Ярослава / Telegramкладбище ВСУ
кладбище ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : Грамоты Ярослава / Telegram
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Политика Украины, поддерживаемая Западом, по ослаблению России через эскалацию конфликта, аморальна. Об этом канадский политический комментатор Ариана Гиц написала в соцсети X (бывший Twitter)
"Украинцы не должны быть личными щитами для НАТО и ЕС. Политика Украины, ослабляющей российскую армию для остального мира, аморальна. Количество убитых и раненых украинцев не может оправдать такого медленного… сокращения численности российских вооружённых сил", - написала Гиц.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что украинские потери в СВО составили уже "более полумиллиона погибших" и это результат реализации планов США. По его мнению, в упрёках со стороны Вашингтона в медленном наступлении ВСУ содержится недвусмысленный сигнал.
"Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - пояснил Лукашенко. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".
Александр Лукашенко военная безопасность форма
Вчера, 18:50
"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на УкраинеУкраинские потери в СВО составили "более полумиллиона погибших" и это результат реализации планов США. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
 
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