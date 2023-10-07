https://ukraina.ru/20231007/1049981423.html

Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник

Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник - 07.10.2023 Украина.ру

Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник

Киевский режим готовит против России провокацию, подобную каховской, для чего заминировал Кременчугскую ГЭС. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур 7 октября сообщает РИА Новости

2023-10-07T07:23

2023-10-07T07:23

2023-10-07T07:24

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Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада украинских ГЭС. Её платина расположена в городе Светловодске Кировоградской области, образует Кременчугское водохранилище. Общая мощность 12 турбин станции достигает 700 мегаватт.Отмечается, что российские силовики получили эти сведения от украинских военнослужащих, задействованных в охране периметра Кременчугской электростанции.Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате которых верхняя часть станции оказалась разрушена, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Сама дамба водохранилища не пострадала.

https://ukraina.ru/20230822/1048873717.html

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новости, гэс, минирование, всу, украина