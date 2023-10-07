Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник - 07.10.2023 Украина.ру
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Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник
Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник - 07.10.2023 Украина.ру
Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник
Киевский режим готовит против России провокацию, подобную каховской, для чего заминировал Кременчугскую ГЭС. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур 7 октября сообщает РИА Новости
2023-10-07T07:23
2023-10-07T07:24
новости
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Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада украинских ГЭС. Её платина расположена в городе Светловодске Кировоградской области, образует Кременчугское водохранилище. Общая мощность 12 турбин станции достигает 700 мегаватт.Отмечается, что российские силовики получили эти сведения от украинских военнослужащих, задействованных в охране периметра Кременчугской электростанции.Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате которых верхняя часть станции оказалась разрушена, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Сама дамба водохранилища не пострадала.
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новости, гэс, минирование, всу, украина
Новости, ГЭС, минирование, ВСУ, Украина

Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник

07:23 07.10.2023 (обновлено: 07:24 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Киевский режим готовит против России провокацию, подобную каховской, для чего заминировал Кременчугскую ГЭС. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур 7 октября сообщает РИА Новости
Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада украинских ГЭС. Её платина расположена в городе Светловодске Кировоградской области, образует Кременчугское водохранилище. Общая мощность 12 турбин станции достигает 700 мегаватт.
"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряжённости и обвинения российской армии в атаке на станцию", - приводит агентство слова источника.
Отмечается, что российские силовики получили эти сведения от украинских военнослужащих, задействованных в охране периметра Кременчугской электростанции.
Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате которых верхняя часть станции оказалась разрушена, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Сама дамба водохранилища не пострадала.
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 21:43
Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭРазрушение плотины и исчезновение воды в Каховском водохранилище вынудило крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС) принять дополнительные меры защиты. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ 22 августа
 
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07:51Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ
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