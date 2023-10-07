Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник
07:23 07.10.2023 (обновлено: 07:24 07.10.2023)
Киевский режим готовит против России провокацию, подобную каховской, для чего заминировал Кременчугскую ГЭС. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур 7 октября сообщает РИА Новости
Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада украинских ГЭС. Её платина расположена в городе Светловодске Кировоградской области, образует Кременчугское водохранилище. Общая мощность 12 турбин станции достигает 700 мегаватт.
"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряжённости и обвинения российской армии в атаке на станцию", - приводит агентство слова источника.
Отмечается, что российские силовики получили эти сведения от украинских военнослужащих, задействованных в охране периметра Кременчугской электростанции.
Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате которых верхняя часть станции оказалась разрушена, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Сама дамба водохранилища не пострадала.
22 августа, 21:43Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭРазрушение плотины и исчезновение воды в Каховском водохранилище вынудило крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) принять дополнительные меры защиты. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ 22 августа