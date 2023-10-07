МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости - 07.10.2023 Украина.ру
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МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости
МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости - 07.10.2023 Украина.ру
МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости
Переброска британских истребителей Typhoon в Польшу усиливает группировки войск на востоке страны, у границ Союзного государства, увеличивая напряжённость в Европе. Об этом 7 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-10-07T06:54
2023-10-07T06:54
новости
мария захарова
британия
польша
истребители
мид рф
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Ранее Королевские ВВС сообщили о переброске на польскую авиабазу четырёх истребителей Typhoon для участия в совместных учениях с ВВС Польши и других стран НАТО."Великобритания в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе. Ранее мы уже наблюдали поставки на Украину британских танков и снарядов к ним с обеднённым ураном, затем появились крылатые ракеты Storm Shadow. Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Всё это звенья одной цепи", - заявила Захарова.Подобные действия укладываются в логику Запада по созданию кризисных ситуаций и управлению ими, это "очередное подтверждение планов Лондона по усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов".По словам Захаровой, речь идёт об авиационной поддержке группировки войск на границах Союзного государства именно многоцелевыми ударными самолётами. Эта группировка "уже сейчас имеет наступательный характер и продолжает увеличиваться"."Данные негативные факторы учитываются при планировании наших ответных действий", - подчеркнула представитель МИД РФ.
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новости, мария захарова, британия, польша, истребители, мид рф
Новости, Мария Захарова, Британия, Польша, истребители, МИД РФ

МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости

06:54 07.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Переброска британских истребителей Typhoon в Польшу усиливает группировки войск на востоке страны, у границ Союзного государства, увеличивая напряжённость в Европе. Об этом 7 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее Королевские ВВС сообщили о переброске на польскую авиабазу четырёх истребителей Typhoon для участия в совместных учениях с ВВС Польши и других стран НАТО.
"Великобритания в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе. Ранее мы уже наблюдали поставки на Украину британских танков и снарядов к ним с обеднённым ураном, затем появились крылатые ракеты Storm Shadow. Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Всё это звенья одной цепи", - заявила Захарова.
Подобные действия укладываются в логику Запада по созданию кризисных ситуаций и управлению ими, это "очередное подтверждение планов Лондона по усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов".
По словам Захаровой, речь идёт об авиационной поддержке группировки войск на границах Союзного государства именно многоцелевыми ударными самолётами. Эта группировка "уже сейчас имеет наступательный характер и продолжает увеличиваться".
"Данные негативные факторы учитываются при планировании наших ответных действий", - подчеркнула представитель МИД РФ.
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Вчера, 05:30
Юрий Кнутов раскрыл, как российские ВКС и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребителиНаличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации военного конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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