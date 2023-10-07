https://ukraina.ru/20231007/1049981280.html

МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости

МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости - 07.10.2023 Украина.ру

МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости

Переброска британских истребителей Typhoon в Польшу усиливает группировки войск на востоке страны, у границ Союзного государства, увеличивая напряжённость в Европе. Об этом 7 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2023-10-07T06:54

2023-10-07T06:54

2023-10-07T06:54

новости

мария захарова

британия

польша

истребители

мид рф

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Ранее Королевские ВВС сообщили о переброске на польскую авиабазу четырёх истребителей Typhoon для участия в совместных учениях с ВВС Польши и других стран НАТО."Великобритания в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе. Ранее мы уже наблюдали поставки на Украину британских танков и снарядов к ним с обеднённым ураном, затем появились крылатые ракеты Storm Shadow. Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Всё это звенья одной цепи", - заявила Захарова.Подобные действия укладываются в логику Запада по созданию кризисных ситуаций и управлению ими, это "очередное подтверждение планов Лондона по усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов".По словам Захаровой, речь идёт об авиационной поддержке группировки войск на границах Союзного государства именно многоцелевыми ударными самолётами. Эта группировка "уже сейчас имеет наступательный характер и продолжает увеличиваться"."Данные негативные факторы учитываются при планировании наших ответных действий", - подчеркнула представитель МИД РФ.

https://ukraina.ru/20231006/1049930302.html

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новости, мария захарова, британия, польша, истребители, мид рф