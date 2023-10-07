https://ukraina.ru/20231007/1049981132.html

В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин

В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин - 07.10.2023 Украина.ру

В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин

В Истринском городском округе, расположенном к северо-западу от столицы, отразили атаку беспилотника. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 7 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-07T05:57

2023-10-07T05:57

2023-10-07T05:59

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По словам Собянина, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.По последней информации Минобороны РФ, украинский БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО округа в 05:05 (мск).

https://ukraina.ru/20231007/1049979586.html

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новости, россия, москва, бпла, всу