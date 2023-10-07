В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин - 07.10.2023 Украина.ру
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В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин
В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин - 07.10.2023 Украина.ру
В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин
В Истринском городском округе, расположенном к северо-западу от столицы, отразили атаку беспилотника. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 7 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-07T05:57
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По словам Собянина, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.По последней информации Минобороны РФ, украинский БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО округа в 05:05 (мск).
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Новости, Россия, Москва, БПЛА, ВСУ

В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин

05:57 07.10.2023 (обновлено: 05:59 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Истринском городском округе, расположенном к северо-западу от столицы, отразили атаку беспилотника. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 7 октября сообщает в своём телеграм-канале
"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По словам Собянина, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
По последней информации Минобороны РФ, украинский БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО округа в 05:05 (мск).
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
00:25
В 10-ти километрах от побережья Крыма сбит БПЛА – минобороныУкраинский беспилотный летательный аппарат успешно сбила система противовоздушной обороны Черноморского флота. Обнаружить и уничтожить его удалось в десяти километрах от побережья Крыма, сообщили вечером в министерстве обороны России
 
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Заголовок открываемого материала
05:57В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин
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