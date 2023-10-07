https://ukraina.ru/20231007/1049980385.html

США высылают двух российских дипломатов

США высылают двух российских дипломатов - 07.10.2023 Украина.ру

США высылают двух российских дипломатов

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о выдворении из страны двух российских дипломатов. Об этом в субботу, 7 октября, сообщил ТСН

2023-10-07T02:53

2023-10-07T02:53

2023-10-07T02:53

сша

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Сотрудников российского посольства выслали в ответ на выдворение российской стороной двух дипломатов посольства США в Москве. Такое решение посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "банальной местью". Такие действия не делают чести американской дипломатии, считает он. До этого источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал её безосновательной. Российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий, ответит жестко и решительно, отметили в ведомстве.Напомним, МИД РФ объявил в сентябре персонами нон грата двух американских дипломатов, работавших в Москве. Они поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, дипломаты, высылка, россия, москва, вашингтон, мид, новости