https://ukraina.ru/20231007/1049980385.html
США высылают двух российских дипломатов
США высылают двух российских дипломатов - 07.10.2023 Украина.ру
США высылают двух российских дипломатов
Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о выдворении из страны двух российских дипломатов. Об этом в субботу, 7 октября, сообщил ТСН
2023-10-07T02:53
2023-10-07T02:53
2023-10-07T02:53
сша
дипломаты
высылка
россия
москва
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новости
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Сотрудников российского посольства выслали в ответ на выдворение российской стороной двух дипломатов посольства США в Москве. Такое решение посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "банальной местью". Такие действия не делают чести американской дипломатии, считает он. До этого источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал её безосновательной. Российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий, ответит жестко и решительно, отметили в ведомстве.Напомним, МИД РФ объявил в сентябре персонами нон грата двух американских дипломатов, работавших в Москве. Они поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, дипломаты, высылка, россия, москва, вашингтон, мид, новости
США, дипломаты, высылка, Россия, Москва, Вашингтон, МИД, Новости
США высылают двух российских дипломатов
Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о выдворении из страны двух российских дипломатов. Об этом в субботу, 7 октября, сообщил ТСН
Сотрудников российского посольства выслали в ответ на выдворение российской стороной двух дипломатов посольства США в Москве.
"В ответ на злонамеренное выдворение Российской Федерацией двух дипломатов посольства США в Москве, Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работающих в Соединенных Штатах", — сказано заявлении.
Такое решение посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "банальной местью". Такие действия не делают чести американской дипломатии, считает он.
"На мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов. Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии", — сказал российский посол.
До этого источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал её безосновательной. Российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий, ответит жестко и решительно, отметили в ведомстве.
Напомним, МИД РФ объявил в сентябре персонами нон грата двух американских дипломатов, работавших в Москве. Они поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.