США готовят новый пакет военной помощи Киеву
02:51 07.10.2023 (обновлено: 02:52 07.10.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Администрация президента США Джо Байдена намерена 11 октября объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. Об этом 7 октября со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters
Состав очередного пакета военной помощи Киеву в настоящее время ещё обсуждается. Его планируется представить на 16-м заседании контактной группы союзников Украины, которое состоится в Брюсселе.
"Ожидается, что его стоимость составит около 200 миллионов долларов, он может включать в себя тот же состав боеприпасов и наземной техники, что был в недавних пакетах помощи", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что администрация Байдена может продолжать отправлять Киеву оружие и боеприпасы благодаря обнаруженной Пентагоном в июне "многомиллиардной бухгалтерской ошибки" в оценке стоимости поставляемого на Украину оружия. Полномочий президента достаточно для распоряжения средствами на сумму около 5,4 миллиарда долларов, несмотря на исключение новой помощи Украине из принятого ранее законопроекта о временных расходах.
Напомним, Байден планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Конгрессу предлагается выделить на эти цели 24 миллиарда долларов.