https://ukraina.ru/20231007/1049980253.html

США готовят новый пакет военной помощи Киеву

США готовят новый пакет военной помощи Киеву - 07.10.2023 Украина.ру

США готовят новый пакет военной помощи Киеву

Администрация президента США Джо Байдена намерена 11 октября объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. Об этом 7 октября со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters

2023-10-07T02:51

2023-10-07T02:51

2023-10-07T02:52

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джо байден

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Состав очередного пакета военной помощи Киеву в настоящее время ещё обсуждается. Его планируется представить на 16-м заседании контактной группы союзников Украины, которое состоится в Брюсселе.Агентство отмечает, что администрация Байдена может продолжать отправлять Киеву оружие и боеприпасы благодаря обнаруженной Пентагоном в июне "многомиллиардной бухгалтерской ошибки" в оценке стоимости поставляемого на Украину оружия. Полномочий президента достаточно для распоряжения средствами на сумму около 5,4 миллиарда долларов, несмотря на исключение новой помощи Украине из принятого ранее законопроекта о временных расходах.Напомним, Байден планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Конгрессу предлагается выделить на эти цели 24 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20231006/1049964064.html

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новости, сша, украина, военная помощь, джо байден