США готовят новый пакет военной помощи Киеву - 07.10.2023 Украина.ру
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США готовят новый пакет военной помощи Киеву
США готовят новый пакет военной помощи Киеву - 07.10.2023 Украина.ру
США готовят новый пакет военной помощи Киеву
Администрация президента США Джо Байдена намерена 11 октября объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. Об этом 7 октября со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters
2023-10-07T02:51
2023-10-07T02:52
новости
сша
украина
военная помощь
джо байден
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Состав очередного пакета военной помощи Киеву в настоящее время ещё обсуждается. Его планируется представить на 16-м заседании контактной группы союзников Украины, которое состоится в Брюсселе.Агентство отмечает, что администрация Байдена может продолжать отправлять Киеву оружие и боеприпасы благодаря обнаруженной Пентагоном в июне "многомиллиардной бухгалтерской ошибки" в оценке стоимости поставляемого на Украину оружия. Полномочий президента достаточно для распоряжения средствами на сумму около 5,4 миллиарда долларов, несмотря на исключение новой помощи Украине из принятого ранее законопроекта о временных расходах.Напомним, Байден планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Конгрессу предлагается выделить на эти цели 24 миллиарда долларов.
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новости, сша, украина, военная помощь, джо байден
Новости, США, Украина, военная помощь, Джо Байден

США готовят новый пакет военной помощи Киеву

02:51 07.10.2023 (обновлено: 02:52 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Администрация президента США Джо Байдена намерена 11 октября объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. Об этом 7 октября со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters
Состав очередного пакета военной помощи Киеву в настоящее время ещё обсуждается. Его планируется представить на 16-м заседании контактной группы союзников Украины, которое состоится в Брюсселе.
"Ожидается, что его стоимость составит около 200 миллионов долларов, он может включать в себя тот же состав боеприпасов и наземной техники, что был в недавних пакетах помощи", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что администрация Байдена может продолжать отправлять Киеву оружие и боеприпасы благодаря обнаруженной Пентагоном в июне "многомиллиардной бухгалтерской ошибки" в оценке стоимости поставляемого на Украину оружия. Полномочий президента достаточно для распоряжения средствами на сумму около 5,4 миллиарда долларов, несмотря на исключение новой помощи Украине из принятого ранее законопроекта о временных расходах.
Напомним, Байден планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Конгрессу предлагается выделить на эти цели 24 миллиарда долларов.
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