https://ukraina.ru/20231007/1049979586.html

В 10-ти километрах от побережья Крыма сбит БПЛА – минобороны

В 10-ти километрах от побережья Крыма сбит БПЛА – минобороны - 07.10.2023 Украина.ру

В 10-ти километрах от побережья Крыма сбит БПЛА – минобороны

Украинский беспилотный летательный аппарат успешно сбила система противовоздушной обороны Черноморского флота. Обнаружить и уничтожить его удалось в десяти километрах от побережья Крыма, сообщили вечером в министерстве обороны России

2023-10-07T00:25

2023-10-07T00:25

2023-10-07T00:25

новости

крым

всу

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049632376_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7ecbd2ec3411440c4a880c3920ddd4ba.jpg

Уточняется, что по цели отработал малый ракетный катер Черноморского флота.До этого, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО в Севастополе. Все службы продолжают контроль обстановки, отметил он. Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, всу, бпла