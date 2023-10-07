В 10-ти километрах от побережья Крыма сбит БПЛА – минобороны
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Украинский беспилотный летательный аппарат успешно сбила система противовоздушной обороны Черноморского флота. Обнаружить и уничтожить его удалось в десяти километрах от побережья Крыма, сообщили вечером в министерстве обороны России
Уточняется, что по цели отработал малый ракетный катер Черноморского флота.
"Шестого октября около 22.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в десяти километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", — сказано в сообщении оборонного ведомства.
До этого, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО в Севастополе. Все службы продолжают контроль обстановки, отметил он.
Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью.