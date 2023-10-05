Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ
17:09 05.10.2023 (обновлено: 17:19 05.10.2023)
© Залізний нардеп/Telegram
© Залізний нардеп/Telegram
Верховная Рада Украины устранила одно из препятствий на пути принятия решения о запрете Украинской Православной Церкви. Об этом 5 октября сообщает ТГ-канал Klymenko Time.
"В Верховной Раде собрали 226 подписей для рассмотрения запрета УПЦ, сообщают нардепы", - сказано в публикации.
Автором такой законодательной инициативы выступила депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко. В своём аккаунте она подтвердила информацию о собранных 226 подписях для "внесения в зал на голосование запрета московской церкви".
За запрет канонической УПЦ на Украине выступают украинские радикальные националисты и неонацисты. По их мнению, широкой автономии и даже автокефалии для УПЦ недостаточно для полного разрыва единства в вере.
Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук сомневался в способности собрать 226 голосов, необходимых для рассмотрения вопроса о будущем УПЦ. В конце августа члены Верховной рады начали сбор подписей под инициативой рассмотрения вопроса о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Курируемые СБУ неонацисты пригрозили расправиться с не поддерживающими такую инициативу депутатами.
25 сентября, 10:54Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦЛидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась пригрозил расправой депутатам Верховной рады Украины, если они не проголосуют за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 25 сентября сообщил канал RT