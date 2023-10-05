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Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ

Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ - 05.10.2023 Украина.ру

Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ

Верховная Рада Украины устранила одно из препятствий на пути принятия решения о запрете Украинской Православной Церкви. Об этом 5 октября сообщает ТГ-канал Klymenko Time.

2023-10-05T17:09

2023-10-05T17:09

2023-10-05T17:19

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"В Верховной Раде собрали 226 подписей для рассмотрения запрета УПЦ, сообщают нардепы", - сказано в публикации.Автором такой законодательной инициативы выступила депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко. В своём аккаунте она подтвердила информацию о собранных 226 подписях для "внесения в зал на голосование запрета московской церкви".За запрет канонической УПЦ на Украине выступают украинские радикальные националисты и неонацисты. По их мнению, широкой автономии и даже автокефалии для УПЦ недостаточно для полного разрыва единства в вере.Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук сомневался в способности собрать 226 голосов, необходимых для рассмотрения вопроса о будущем УПЦ. В конце августа члены Верховной рады начали сбор подписей под инициативой рассмотрения вопроса о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Курируемые СБУ неонацисты пригрозили расправиться с не поддерживающими такую инициативу депутатами.

https://ukraina.ru/20230925/1049665444.html

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