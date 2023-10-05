Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ - 05.10.2023 Украина.ру
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Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ
Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ - 05.10.2023 Украина.ру
Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ
Верховная Рада Украины устранила одно из препятствий на пути принятия решения о запрете Украинской Православной Церкви. Об этом 5 октября сообщает ТГ-канал Klymenko Time.
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:19
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"В Верховной Раде собрали 226 подписей для рассмотрения запрета УПЦ, сообщают нардепы", - сказано в публикации.Автором такой законодательной инициативы выступила депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко. В своём аккаунте она подтвердила информацию о собранных 226 подписях для "внесения в зал на голосование запрета московской церкви".За запрет канонической УПЦ на Украине выступают украинские радикальные националисты и неонацисты. По их мнению, широкой автономии и даже автокефалии для УПЦ недостаточно для полного разрыва единства в вере.Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук сомневался в способности собрать 226 голосов, необходимых для рассмотрения вопроса о будущем УПЦ. В конце августа члены Верховной рады начали сбор подписей под инициативой рассмотрения вопроса о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Курируемые СБУ неонацисты пригрозили расправиться с не поддерживающими такую инициативу депутатами.
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новости, новости украины, верховная рада, упц, гонения, дискриминация, права человека, гуманитарный кризис, репрессии, религия, христианство, православие, руслан стефанчук
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, УПЦ, гонения, дискриминация, права человека, гуманитарный кризис, репрессии, Религия, христианство, Православие, Руслан Стефанчук

Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ

17:09 05.10.2023 (обновлено: 17:19 05.10.2023)
 
© Залізний нардеп/Telegram
© Залізний нардеп/Telegram
Читать в
Верховная Рада Украины устранила одно из препятствий на пути принятия решения о запрете Украинской Православной Церкви. Об этом 5 октября сообщает ТГ-канал Klymenko Time.
"В Верховной Раде собрали 226 подписей для рассмотрения запрета УПЦ, сообщают нардепы", - сказано в публикации.
Автором такой законодательной инициативы выступила депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко. В своём аккаунте она подтвердила информацию о собранных 226 подписях для "внесения в зал на голосование запрета московской церкви".
За запрет канонической УПЦ на Украине выступают украинские радикальные националисты и неонацисты. По их мнению, широкой автономии и даже автокефалии для УПЦ недостаточно для полного разрыва единства в вере.
Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук сомневался в способности собрать 226 голосов, необходимых для рассмотрения вопроса о будущем УПЦ. В конце августа члены Верховной рады начали сбор подписей под инициативой рассмотрения вопроса о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Курируемые СБУ неонацисты пригрозили расправиться с не поддерживающими такую инициативу депутатами.
Акция националистов в Киеве с требованием закрытия телеканала Наш - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
25 сентября, 10:54
Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦЛидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась пригрозил расправой депутатам Верховной рады Украины, если они не проголосуют за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 25 сентября сообщил канал RT
 
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