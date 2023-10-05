https://ukraina.ru/20231005/1049917458.html

С США назвали поведение Зеленского отвратительным

С США назвали поведение Зеленского отвратительным - 05.10.2023 Украина.ру

С США назвали поведение Зеленского отвратительным

Требования Владимира Зеленского к США о финансировании Украины скандальны и отвратительны, а выделяемые деньги невозможно проконтролировать. Об этом бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 4 октября написал на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ)

2023-10-05T07:34

2023-10-05T07:34

2023-10-05T07:35

новости

сша

украина

дуглас макгрегор

владимир зеленский

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043845889_0:37:1920:1117_1920x0_80_0_0_7fff2f156afd2ab896623b8d4d3ef848.jpg

"Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил на смерть десятки тысяч своих соотечественников. Каждые несколько минут он открывает свой рот и требует от Соединённых Штатов очередной миллиард долларов, и мы не можем отследить, куда уходят наши деньги. Это скандал", — считает Макгрегор.Напомним, отставной чиновник Пентагона и ранее неоднократно высказывался против военной помощи киевскому режиму.По мнению бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, в американском обществе нарастают пророссийские настроения. А в Конгрессе сложилась тревожная обстановка, следствием чего могут возникнуть серьёзные трудности с продолжением военных поставок Киеву.

https://ukraina.ru/20231005/1049894125.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, дуглас макгрегор, владимир зеленский, финансирование