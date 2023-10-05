С США назвали поведение Зеленского отвратительным
07:34 05.10.2023 (обновлено: 07:35 05.10.2023)
Требования Владимира Зеленского к США о финансировании Украины скандальны и отвратительны, а выделяемые деньги невозможно проконтролировать. Об этом бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 4 октября написал на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ)
"Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил на смерть десятки тысяч своих соотечественников. Каждые несколько минут он открывает свой рот и требует от Соединённых Штатов очередной миллиард долларов, и мы не можем отследить, куда уходят наши деньги. Это скандал", — считает Макгрегор.
Напомним, отставной чиновник Пентагона и ранее неоднократно высказывался против военной помощи киевскому режиму.
По мнению бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, в американском обществе нарастают пророссийские настроения. А в Конгрессе сложилась тревожная обстановка, следствием чего могут возникнуть серьёзные трудности с продолжением военных поставок Киеву.
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