С США назвали поведение Зеленского отвратительным - 05.10.2023 Украина.ру
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С США назвали поведение Зеленского отвратительным
С США назвали поведение Зеленского отвратительным - 05.10.2023 Украина.ру
С США назвали поведение Зеленского отвратительным
Требования Владимира Зеленского к США о финансировании Украины скандальны и отвратительны, а выделяемые деньги невозможно проконтролировать. Об этом бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 4 октября написал на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ)
2023-10-05T07:34
2023-10-05T07:35
новости
сша
украина
дуглас макгрегор
владимир зеленский
финансирование
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"Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил на смерть десятки тысяч своих соотечественников. Каждые несколько минут он открывает свой рот и требует от Соединённых Штатов очередной миллиард долларов, и мы не можем отследить, куда уходят наши деньги. Это скандал", — считает Макгрегор.Напомним, отставной чиновник Пентагона и ранее неоднократно высказывался против военной помощи киевскому режиму.По мнению бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, в американском обществе нарастают пророссийские настроения. А в Конгрессе сложилась тревожная обстановка, следствием чего могут возникнуть серьёзные трудности с продолжением военных поставок Киеву.
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новости, сша, украина, дуглас макгрегор, владимир зеленский, финансирование
Новости, США, Украина, Дуглас Макгрегор, Владимир Зеленский, финансирование

С США назвали поведение Зеленского отвратительным

07:34 05.10.2023 (обновлено: 07:35 05.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
Читать в
Требования Владимира Зеленского к США о финансировании Украины скандальны и отвратительны, а выделяемые деньги невозможно проконтролировать. Об этом бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 4 октября написал на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ)
"Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил на смерть десятки тысяч своих соотечественников. Каждые несколько минут он открывает свой рот и требует от Соединённых Штатов очередной миллиард долларов, и мы не можем отследить, куда уходят наши деньги. Это скандал", — считает Макгрегор.
Напомним, отставной чиновник Пентагона и ранее неоднократно высказывался против военной помощи киевскому режиму.
По мнению бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, в американском обществе нарастают пророссийские настроения. А в Конгрессе сложилась тревожная обстановка, следствием чего могут возникнуть серьёзные трудности с продолжением военных поставок Киеву.
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НовостиСШАУкраинаДуглас МакгрегорВладимир Зеленскийфинансирование
 
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