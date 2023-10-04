https://ukraina.ru/20231004/1049901250.html
Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной
Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной - 04.10.2023 Украина.ру
Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной
Германия вмешивается во внутренние дела Польши во время парламентских выборов и подрывает политику Варшавы в отношении Украины. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
2023-10-04T16:08
2023-10-04T16:08
2023-10-04T16:08
новости
польша
украина
украина-ес
ес
соглашение с ес
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
аркадиуш мулярчик
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049693551_240:42:955:444_1920x0_80_0_0_bae9ad97bd959b3d55189f679efe67a0.jpg
По словам польского дипломата, ФРГ поддерживает оппозицию в Польше и создаёт проблемы польскому правительству не только накануне финала парламентских выборов 15 октября. Мулярчик поведал также, что немецкие политики пытаются утвердить своё "господство" в регионе, действуя через Еврокомиссию во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.Польский дипломат считает, что в Берлине делают ставку на смену польского правительства для реализации своих планов в отношении Украины. МИД Польши полагает, что что между Берлином и Киевом может быть заключено тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Мулярчик уверен, что их сотрудничество наносит ущерб интересам Польши.Отношения Варшавы с Киевом осложнились после того, как Польша с некоторыми членами ЕС продлили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции на свои рынки после снятого 15 сентября Еврокомиссией эмбарго. Киев подал на Варшаву жалобу и иск в ВТО. Владимир Зеленский 19 сентября обвинил Польшу и другие страны ЕС, не желающие ввозить сельхозпродукцию с Украины, в содействии политике Владимира Путина.Польские политики негативно восприняли действия и заявления официального Киева в "зерновом скандале". Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину, проигнорировала организованную Еврокомиссией "зерновую платформу" переговоров по экспорту украинского зерна, отказалась от участия в организованных Киевом мероприятиях – в том числе оружейном форуме 29 сентября и неформальном СМИД ЕС 2 октября.
https://ukraina.ru/20231004/1049898785.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049693551_160:0:1019:644_1920x0_80_0_0_e432b3aacd83f834aec75ab8c1406e68.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, украина-ес, ес, соглашение с ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, аркадиуш мулярчик, владимир зеленский, зерновой конфликт, экспорт, сельхозпродукция, дипломатия, мид
Новости, Польша, Украина, Украина-ЕС, ЕС, соглашение с ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Аркадиуш Мулярчик, Владимир Зеленский, зерновой конфликт, экспорт, сельхозпродукция, дипломатия, МИД
Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной
Германия вмешивается во внутренние дела Польши во время парламентских выборов и подрывает политику Варшавы в отношении Украины. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
По словам польского дипломата, ФРГ поддерживает оппозицию в Польше и создаёт проблемы польскому правительству не только накануне финала парламентских выборов 15 октября. Мулярчик поведал
также, что немецкие политики пытаются утвердить своё "господство" в регионе, действуя через Еврокомиссию во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.
Польский дипломат считает, что в Берлине делают ставку на смену польского правительства для реализации своих планов в отношении Украины. МИД Польши полагает, что что между Берлином и Киевом может быть заключено тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Мулярчик уверен, что их сотрудничество наносит ущерб интересам Польши.
Отношения Варшавы с Киевом осложнились после того, как Польша с некоторыми членами ЕС продлили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции на свои рынки после снятого 15 сентября Еврокомиссией эмбарго. Киев подал на Варшаву жалобу и иск в ВТО. Владимир Зеленский 19 сентября обвинил Польшу и другие страны ЕС, не желающие ввозить сельхозпродукцию с Украины, в содействии политике Владимира Путина.
Польские политики негативно восприняли действия и заявления официального Киева в "зерновом скандале". Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину, проигнорировала организованную Еврокомиссией "зерновую платформу" переговоров по экспорту украинского зерна, отказалась от участия в организованных Киевом мероприятиях – в том числе оружейном форуме 29 сентября и неформальном СМИД ЕС 2 октября.