Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной - 04.10.2023 Украина.ру
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Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной
Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной - 04.10.2023 Украина.ру
Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной
Германия вмешивается во внутренние дела Польши во время парламентских выборов и подрывает политику Варшавы в отношении Украины. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
2023-10-04T16:08
2023-10-04T16:08
новости
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урсула фон дер ляйен
аркадиуш мулярчик
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По словам польского дипломата, ФРГ поддерживает оппозицию в Польше и создаёт проблемы польскому правительству не только накануне финала парламентских выборов 15 октября. Мулярчик поведал также, что немецкие политики пытаются утвердить своё "господство" в регионе, действуя через Еврокомиссию во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.Польский дипломат считает, что в Берлине делают ставку на смену польского правительства для реализации своих планов в отношении Украины. МИД Польши полагает, что что между Берлином и Киевом может быть заключено тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Мулярчик уверен, что их сотрудничество наносит ущерб интересам Польши.Отношения Варшавы с Киевом осложнились после того, как Польша с некоторыми членами ЕС продлили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции на свои рынки после снятого 15 сентября Еврокомиссией эмбарго. Киев подал на Варшаву жалобу и иск в ВТО. Владимир Зеленский 19 сентября обвинил Польшу и другие страны ЕС, не желающие ввозить сельхозпродукцию с Украины, в содействии политике Владимира Путина.Польские политики негативно восприняли действия и заявления официального Киева в "зерновом скандале". Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину, проигнорировала организованную Еврокомиссией "зерновую платформу" переговоров по экспорту украинского зерна, отказалась от участия в организованных Киевом мероприятиях – в том числе оружейном форуме 29 сентября и неформальном СМИД ЕС 2 октября.
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новости, польша, украина, украина-ес, ес, соглашение с ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, аркадиуш мулярчик, владимир зеленский, зерновой конфликт, экспорт, сельхозпродукция, дипломатия, мид
Новости, Польша, Украина, Украина-ЕС, ЕС, соглашение с ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Аркадиуш Мулярчик, Владимир Зеленский, зерновой конфликт, экспорт, сельхозпродукция, дипломатия, МИД

Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной

16:08 04.10.2023
 
© Twitter / MSZ_RPАркадиуш Мулярчик
Аркадиуш Мулярчик - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Twitter / MSZ_RP
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Германия вмешивается во внутренние дела Польши во время парламентских выборов и подрывает политику Варшавы в отношении Украины. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
По словам польского дипломата, ФРГ поддерживает оппозицию в Польше и создаёт проблемы польскому правительству не только накануне финала парламентских выборов 15 октября. Мулярчик поведал также, что немецкие политики пытаются утвердить своё "господство" в регионе, действуя через Еврокомиссию во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.
Польский дипломат считает, что в Берлине делают ставку на смену польского правительства для реализации своих планов в отношении Украины. МИД Польши полагает, что что между Берлином и Киевом может быть заключено тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Мулярчик уверен, что их сотрудничество наносит ущерб интересам Польши.
Отношения Варшавы с Киевом осложнились после того, как Польша с некоторыми членами ЕС продлили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции на свои рынки после снятого 15 сентября Еврокомиссией эмбарго. Киев подал на Варшаву жалобу и иск в ВТО. Владимир Зеленский 19 сентября обвинил Польшу и другие страны ЕС, не желающие ввозить сельхозпродукцию с Украины, в содействии политике Владимира Путина.
Польские политики негативно восприняли действия и заявления официального Киева в "зерновом скандале". Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину, проигнорировала организованную Еврокомиссией "зерновую платформу" переговоров по экспорту украинского зерна, отказалась от участия в организованных Киевом мероприятиях – в том числе оружейном форуме 29 сентября и неформальном СМИД ЕС 2 октября.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
13:32
МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает БерлинНемецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
 
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