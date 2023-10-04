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Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной

Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной - 04.10.2023 Украина.ру

Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной

Германия вмешивается во внутренние дела Польши во время парламентских выборов и подрывает политику Варшавы в отношении Украины. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

2023-10-04T16:08

2023-10-04T16:08

2023-10-04T16:08

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По словам польского дипломата, ФРГ поддерживает оппозицию в Польше и создаёт проблемы польскому правительству не только накануне финала парламентских выборов 15 октября. Мулярчик поведал также, что немецкие политики пытаются утвердить своё "господство" в регионе, действуя через Еврокомиссию во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.Польский дипломат считает, что в Берлине делают ставку на смену польского правительства для реализации своих планов в отношении Украины. МИД Польши полагает, что что между Берлином и Киевом может быть заключено тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Мулярчик уверен, что их сотрудничество наносит ущерб интересам Польши.Отношения Варшавы с Киевом осложнились после того, как Польша с некоторыми членами ЕС продлили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции на свои рынки после снятого 15 сентября Еврокомиссией эмбарго. Киев подал на Варшаву жалобу и иск в ВТО. Владимир Зеленский 19 сентября обвинил Польшу и другие страны ЕС, не желающие ввозить сельхозпродукцию с Украины, в содействии политике Владимира Путина.Польские политики негативно восприняли действия и заявления официального Киева в "зерновом скандале". Польша заявила об отказе поставлять своё оружие на Украину, проигнорировала организованную Еврокомиссией "зерновую платформу" переговоров по экспорту украинского зерна, отказалась от участия в организованных Киевом мероприятиях – в том числе оружейном форуме 29 сентября и неформальном СМИД ЕС 2 октября.

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новости, польша, украина, украина-ес, ес, соглашение с ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, аркадиуш мулярчик, владимир зеленский, зерновой конфликт, экспорт, сельхозпродукция, дипломатия, мид