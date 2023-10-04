В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России - 04.10.2023 Украина.ру
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В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России
В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России - 04.10.2023 Украина.ру
В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения 4 октября проходит во всех регионах России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ
2023-10-04T15:44
2023-10-04T15:44
новости
дмитрий песков
россия
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В Кремле подчеркнули важность таких мероприятий:В ходе мероприятия состоялась проверка запуска сирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.Это позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения, своевременно доводить сигналы и информацию до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
https://ukraina.ru/20231003/1049883908.html
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новости, дмитрий песков, россия
Новости, Дмитрий Песков, Россия

В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России

15:44 04.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Крупномасштабная проверка систем оповещения населения 4 октября проходит во всех регионах России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ
В Кремле подчеркнули важность таких мероприятий:

"Это не то что уместно, это необходимо. Посмотрите: Япония живет в условиях повышенной сейсмоопасности, там регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации, привыкли все, начиная от детей в детских садах, заканчивая стариками. Учения в других сферах тоже необходимы", – прокомментировал в эфире радио "Маяк" пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия состоялась проверка запуска сирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Это позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения, своевременно доводить сигналы и информацию до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 21:15
В США проверят системы экстренного оповещенияВ четверг, 4 октября, в Соединённых Штатах Америки проверят исправность системы оповещения населения. Об этом сообщает Newsweek
 
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