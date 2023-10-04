В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения 4 октября проходит во всех регионах России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ
В Кремле подчеркнули важность таких мероприятий:
"Это не то что уместно, это необходимо. Посмотрите: Япония живет в условиях повышенной сейсмоопасности, там регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации, привыкли все, начиная от детей в детских садах, заканчивая стариками. Учения в других сферах тоже необходимы", – прокомментировал в эфире радио "Маяк" пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
В ходе мероприятия состоялась проверка запуска сирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Это позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения, своевременно доводить сигналы и информацию до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.