https://ukraina.ru/20231004/1049900879.html

В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России

В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России - 04.10.2023 Украина.ру

В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения 4 октября проходит во всех регионах России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ

2023-10-04T15:44

2023-10-04T15:44

2023-10-04T15:44

новости

дмитрий песков

россия

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В Кремле подчеркнули важность таких мероприятий:В ходе мероприятия состоялась проверка запуска сирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.Это позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения, своевременно доводить сигналы и информацию до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

https://ukraina.ru/20231003/1049883908.html

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новости, дмитрий песков, россия