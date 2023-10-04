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Януковича обвинили в расстреле "небесной сотни" на Майдане в Киеве

Януковича обвинили в расстреле "небесной сотни" на Майдане в Киеве - 04.10.2023 Украина.ру

Януковича обвинили в расстреле "небесной сотни" на Майдане в Киеве

Обвинительный акт с подобной формулировкой в отношении бывшего президента и членов его правительства направлен в суд, сообщается 4 октября на сайте Государственного бюро расследований Украины.

2023-10-04T13:55

2023-10-04T13:55

2023-10-04T13:55

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ГБР Украины завершило расследование в отношении прежнего руководства страны в связи с разгоном и расстрелом демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.В совершении этих преступлений обвиняются бывшие украинские чиновники: президент, министр внутренних дел и его заместитель, председатель СБУ и его первый зам – руководитель Антитеррористического центра, министр обороны, начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины, и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве, заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности, командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Киеве.Следствие уверено: "чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих". Януковича и руководителей правоохранительных органов обвинили в гибели 67 человек, причинении различных травм 887 гражданам и 132 силовикам. Следователи подсчитали ущерб - более 16 млн гривен. В общей сложности уголовное производство объединяет 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов.Не обошлось в деле и без упоминания про Россию. Досудебное расследование выяснило:Сейчас все подозреваемые ГБР фигуранты находятся за пределами Украины. Максимально им грозит пожизненное лишение свободы.В 2022 году Виктора Януковича ГБР обвиняли в другом преступлении – пособничестве российским военным планам. По мнению ведомства, именно благодаря ему Крым перешел в состав России в 2014 году.

https://ukraina.ru/20230313/1044307360.html

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новости, новости украины, майдан, виктор янукович, уголовное дело, небесная сотня