Януковича обвинили в расстреле "небесной сотни" на Майдане в Киеве
Обвинительный акт с подобной формулировкой в отношении бывшего президента и членов его правительства направлен в суд, сообщается 4 октября на сайте Государственного бюро расследований Украины.
ГБР Украины завершило расследование в отношении прежнего руководства страны в связи с разгоном и расстрелом демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.
В совершении этих преступлений обвиняются бывшие украинские чиновники:
президент, министр внутренних дел и его заместитель, председатель СБУ и его первый зам – руководитель Антитеррористического центра, министр обороны, начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины, и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве, заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности, командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Киеве.
Им вменяется, что они "с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собрания, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений, преднамеренных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта", – говорится в официальном сообщении ГБР.
Следствие уверено: "чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих". Януковича и руководителей правоохранительных органов обвинили в гибели 67 человек, причинении различных травм 887 гражданам и 132 силовикам. Следователи подсчитали ущерб - более 16 млн гривен.
В общей сложности уголовное производство объединяет 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов.
Не обошлось в деле и без упоминания про Россию. Досудебное расследование выяснило:
"бывшие председатель СБУ и командующий внутренними войсками МВД Украины после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах РФ, и, как следствие, получили гражданство России, получили допуск и доступ к военной и государственной тайне России, приняли присягу на верность ее народа и находившиеся на всех видах обеспечения в вооруженных силах России. Отдавая приказы о применении насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах Российской Федерации, которой давали присягу".
Сейчас все подозреваемые ГБР фигуранты находятся за пределами Украины. Максимально им грозит пожизненное лишение свободы.
В 2022 году Виктора Януковича ГБР обвиняли в другом преступлении – пособничестве российским военным планам. По мнению ведомства, именно благодаря ему Крым перешел в состав России в 2014 году.
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